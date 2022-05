Mensagem de Dia das Mães 2022: 6 apps com GIFs, imagens e frases

1 de 7 Mensagens de Feliz Dia das Mães: confira seis apps com frases disponíveis para Android e iPhone (iOS) — Foto: Clara Fabro/TechTudo Mensagens de Feliz Dia das Mães: confira seis apps com frases disponíveis para Android e iPhone (iOS) — Foto: Clara Fabro/TechTudo

Com o Canva, é possível criar designs personalizados e cartões com mensagens de Dia das Mães para homenagear e celebrar a data. O app está disponível em versão web e para celulares Android e iPhone (iOS). Com navegação intuitiva, o Canva apresenta diversos recursos e funções diferentes, como cartões editáveis e templates prontos.

2 de 7 É possível criar cartões personalizados de Feliz Dia das Mães com o Canva — Foto: Reprodução/Clara Fabro É possível criar cartões personalizados de Feliz Dia das Mães com o Canva — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Para criar ou personalizar um template já existente, abra o app e use a barra de pesquisa na parte superior da tela para buscar por designs de Dia das Mães. Em seguida, escolha uma das opções disponíveis e toque sobre ela. Na próxima tela, será possível editar a arte tocando sobre o ícone de "+" para adicionar elementos ou, ainda, pressionar sobre um dos elementos que já fazem parte do cartão para modificar cores, tamanhos etc.

2. Sticker.ly

O Sticker.ly traz uma proposta diferente, pois é um app exclusivo de figurinhas para WhatsApp. Ele está disponível para Android e iPhone (iOS) e reúne uma série de adesivos divertidos para enviar para a família e amigos. Pela plataforma, é possível procurar por figurinhas prontas ou, ainda, criar stickers personalizados.

3 de 7 Sticker.ly oferece figurinhas para mandar do Dia das Mães pelo WhatsApp — Foto: Reprodução/Clara Fabro Sticker.ly oferece figurinhas para mandar do Dia das Mães pelo WhatsApp — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Para buscar por adesivos prontos, abra o app e toque sobre o desenho de lupa, no menu inferior da tela. Em seguida, use a barra de pesquisa e utilize palavras-chave como "Dia das Mães" ou "Feliz Dia das Mães" para encontrar as figurinhas. Na sequência, selecione um dos pacotes desejados e, depois, pressione "Adicionar ao WhatsApp" para salvar os adesivos no mensageiro.

Já para criar um novo sticker com fotos personalizadas, aperte sobre o ícone de "+", no menu inferior, defina uma opção entre "Animadas" ou "Normal", selecione uma foto da galeria e siga o passo a passo descrito na tela.

O Pinterest é um aplicativo de compartilhamento de fotos muito popular, que também serve de inspiração por reunir uma série de imagens que trazem tutoriais e dicas diversas. Além disso, o app também pode ser usado para encontrar cartões prontos com mensagens de Dia das Mães para enviar no WhatsApp.

4 de 7 Pinterest reúne imagens com mensagens para compartilhar no WhatsApp — Foto: Reprodução/Clara Fabro Pinterest reúne imagens com mensagens para compartilhar no WhatsApp — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Para encontrar imagens com o tema, abra o Pinterest e pressione sobre o ícone de lupa no menu inferior da tela. Na sequência, utilize a barra de busca para pesquisar por cartões e mensagens de Dia das Mães. Para enviar a foto no WhatsApp, basta selecionar a imagem que mais gostar, tocar sobre o ícone de compartilhar e, depois, escolher o mensageiro.

O TikTok também pode ser uma opção de app para encontrar mensagens de Feliz Dia das Mães, já que a rede social traz clipes que podem servir de homenagem na data comemorativa. Para encontrar esses vídeos divertidos, vá em "Descobrir", no menu inferior do app, e selecione o banner #DiaDasMães.

5 de 7 TikTok tem vídeos engraçados para mandar para as mães na data festiva — Foto: Reprodução/Clara Fabro TikTok tem vídeos engraçados para mandar para as mães na data festiva — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Por lá, é possível conferir vídeos de mães que são criadoras de conteúdos na plataforma e assistir a clipes de trends com frases famosas que as mães costumam usar, por exemplo. O usuário também pode pesquisar por vídeos com mensagens para celebrar a data, bastando usar a barra de busca e procurar por clipes do tema.

5. Mensagens e Frases de Amor

O app Mensagens e Frases de Amor está disponível apenas para celulares Android e oferece amplo portfólio com diversas mensagens para enviar no WhatsApp em datas comemorativas, incluindo o Dia das Mães. As frases são organizadas por categorias, que abrangem recados com temas como alegria, afeto, fé e mensagens de paz.

6 de 7 Mensagens e Frases de Amor permite criar um cartão personalizado a partir de uma frase — Foto: Reprodução/Clara Fabro Mensagens e Frases de Amor permite criar um cartão personalizado a partir de uma frase — Foto: Reprodução/Clara Fabro

O app também traz uma sessão chamada "Dia das Mães", que contém mensagens para enviar na data. Por lá, é possível conferir textos com as felicitações e criar um cartão personalizado com a frase escolhida. Para isso, basta selecionar a mensagem e tocar sobre o ícone de foto no canto superior direito da tela. Na tela seguinte, dá para adicionar uma imagem de fundo à sua criação, alterar a fonte e definir as cores para o cartão. Ao finalizar, pressione o ícone de avião e envie a mensagem no WhatsApp.

6. Mensagens e Frases para as Mães

O Mensagens e Frases para as Mães, assim como a opção anterior, está disponível apenas para Android. O app oferece diversos formatos e, por meio dele, é possível criar um cartão personalizado, pesquisar por vídeos e salvar figurinhas para mandar no WhatsApp para desejar Feliz Dia das Mães.

7 de 7 Frases para as Mães reúne formatos diversos, como cartões, frases, figurinhas e vídeos com felicitações — Foto: Reprodução/Clara Fabro Frases para as Mães reúne formatos diversos, como cartões, frases, figurinhas e vídeos com felicitações — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Para assistir a clipes animados com mensagens para a data, aperte em "Vídeos para Mães". Já para conferir os adesivos de WhatsApp, toque sobre "Figurinhas". Se preferir criar um cartão personalizado, vá ao ícone de "+". Em seguida, selecione uma das frases disponíveis e, na tela seguinte, escolha uma opção de fundo. Na próxima página, será possível modificar a fonte e as cores do texto. Ao finalizar, aperte sobre o ícone do WhatsApp para enviar o cartão no mensageiro.

