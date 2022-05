Microfone AKG: 6 modelos por a partir de R$ 256

Os microfones AKG são boas opções para desempenhar as mais diversas tarefas, como videoconferências, apresentação de podcasts ou mesmo gravação e apresentação de músicas. A marca oferece modelos com especificações variadas, com ou sem fio, e de formatos distintos para atender à demanda do usuário.

O P3S tem captação de som cardióide, uso profissional e tela de proteção contra ruídos do vento por valores a partir de R$ 256. O Perception 170 foi desenvolvido para captar sons instrumentais, promete ser altamente sensível e vem com um clipe para encaixe em tripé por cerca de R$ 749. Já o P420 permite ao usuário a livre configuração de padrões polares e captação condensadora por aproximadamente R$ 1.799.

O modelo P3S é um microfone profissional de captação cardióide, isto é, absorve o som das partes frontal e lateral, ignorando a traseira. Oferece um botão rolante power no centro do corpo e design windscreen, que protege o aparelho contra estalos e ruídos do vento. Acompanha um estojo de tecido para transporte e um clipe para apoio em tripés. Indicado para uso vocal e instrumental em ambientes abertos, apresenta entrada de conexão XLR.

A opção mais barata é avaliada com nota 4,3 de 5 na Amazon. Os usuários destacam a boa reprodução sonora e o cancelamento de ruídos. Contudo, criticam a ausência do cabo. Interessados podem comprá-lo por preços a partir de R$ 256.

O modelo Perception 170 é um microfone profissional que oferece design de corpo longo com espessura fina. Ele acompanha um clipe para posicionamento em tripé e é indicado para a recepção sonora de instrumentos. É um dispositivo sensível e de captação unidirecional: absorve com muita facilidade os sons provenientes da parte frontal e tende a rejeitar os das demais direções. Dispõe de tecnologia interna para atenuar vibrações de até 155 db a fim de evitar ruídos e sinais de estática.

Avaliado com uma nota de 4,7 de 5, os compradores da Amazon elogiam o custo benefício pelas características anunciadas. No entanto, alguns destacam negativamente a performance do dispositivo. O modelo está disponível por valores a partir de R$ 749.

O modelo Lyra C44-USB é um microfone de captação condensadora: o diafragma do aparelho vibra ao absorver a pressão sonora, transformando o som em áudio. Oferece design clássico, muito similar visualmente aos modelos usados em rádios antigas, e pode ser movimentado em seu suporte em um ângulo de 360 graus. Conta com botão para selecionar a direção do som que deseja captar e outro botão de mute. Funciona através da tecnologia plug-and-play, isto é, dispensa configuração prévia - basta conectar e usar. A entrada USB o torna compatível com celular, tablet, notebook e desktop, com cabo de 1 metro na caixa.

Para uso profissional, inclui software de produção de áudio Ableton Live 10 Lite e conta, ainda, com saída para fone de ouvido. É avaliado com nota 4,9 de 5 na Amazon, e os consumidores destacam a boa eficiência do produto e sua versatilidade para diferentes usos. Entretanto, criticam o preço elevado. A opção é vista por a partir de R$ 899.

O modelo P120 é um microfone condensador: transforma a pressão sonora em áudio quando o diafragma interno vibra. Promete alto desempenho para captação de sons vocais ou instrumentais, apresenta um corpo robusto e de tamanho médio, sem botões power ou de controle de volume. Dispõe de captação cardióide: absorve o som da parte frontal e lateral, e ignora a parte traseira.

O produto não conta com notas ou avaliações dos usuários até o fechamento desta matéria e está disponível na Amazon por a partir de R$ 1.037.

O modelo HT45 é um microfone de tecnologia cardióide: absorve o som da parte frontal e lateral, ignorando a parte traseira. O corpo apresenta tamanho padrão, contém botões power e para controle de volume e de canal de transmissão. Com conexão sem fio, acompanha um receptor de áudio para funcionar. O microfone é alimentado por uma pilha AA e promete até 8 horas de operação.

Avaliado com 4,3 de 5 estrelas na Amazon, os consumidores pontuam a boa eficiência do produto. Entretanto, relatam que que há ruídos constantes na emissão de áudio. É possível comprar esta opção da AKG por cerca de R$ 1.497.

O modelo P420 é um dispositivo de configuração condensadora: o diafragma do aparelho vibra ao absorver a pressão sonora e isso cria uma capacitância no sistema para transformar o som em áudio. Acompanha um suporte contra choque, entrada XLR e uma maleta de transporte. Não traz botões na extensão do corpo e promete emitir baixo ruído. Possibilita ao usuário configurar vários padrões polares, como cardióide ou omnidirecional, por exemplo. Promete alta sensibilidade e é indicado para captação vocal e instrumental.

Avaliado com nota 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a versatilidade de configuração polar, mas criticam o excesso de ruídos. O modelo mais caro da lista está disponível na Amazon pelo investimento de a partir de R$ 1.799.

