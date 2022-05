Mir4, Axie Infinity e mais: 6 dicas para investir em jogos NFT com segurança

Por conta do número cada vez maior de projetos P2E, muitas pessoas acabam abraçando games duvidosos. Pensando nisso, o TechTudo conversou com o analista de segurança da Kaspersky, Santiago Pontiroli, para saber as melhores dicas para investir em jogos NFT com segurança. Confira a seguir!

1 de 4 Axie Infinity é um jogo que utiliza a rede blockchain e promete ao usuário dinheiro de verdade — Foto: Divulgação/Axie Infinity Axie Infinity é um jogo que utiliza a rede blockchain e promete ao usuário dinheiro de verdade — Foto: Divulgação/Axie Infinity

👉 CryptoBlades: como jogar o game de NFT? Tire as dúvidas no Fórum TechTudo

1. Baixe jogos de lojas confiáveis

O primeiro ponto abordado por Pontiroli foi sobre fonte de origem do game escolhido. Entretanto, o profissional reforça que a escolha da loja é apenas um filtro inicial. Os usuários devem tomar outros cuidados mesmo após a análise de onde o jogo será baixado. Ele informou que as lojas utilizam filtros automáticos que buscam comportamentos estranhos dos aplicativos, contudo, este controle não garante 100% de segurança.

Santiago aponta que as comprovações feitas por essas lojas oficiais são um filtro inicial, mas nunca são 100% efetivas e suficientes. "Por isso sempre se recomenda, como medida base aos usuários, não rotear o celular ou utilizar jailbreak, ter sempre alguma solução de segurança, além de ter uma senha forte e robusta tanto no dispositivo quanto na conta das lojas, autenticação de múltiplos fatores, etc.”, explica.

2. Confira sempre as impressões da comunidade

2 de 4 Gods Unchained é mais um exemplo de jogo NFT grátis para jogar — Foto: Divulgação/Gods Unchained Gods Unchained é mais um exemplo de jogo NFT grátis para jogar — Foto: Divulgação/Gods Unchained

Os jogos de NFT são tão fortes quanto a sua comunidade. Logo, se um game não conta com uma base sólida de jogadores ativos e interativos, o projeto fica mais vulnerável ao fracasso. Isso porque uma das lógicas por trás dos NFTs é o valor agregado que aquele ativo possuirá, devido a sua escassez. Se não houver uma comunidade para se interessar por um ativo raro, de nada adianta a raridade. Por isso, a impressão da comunidade sobre o jogo deve ser um dos pontos considerados pelos usuários na hora de investir.

Um processo recomendado na hora de baixar algum jogo é ler as resenhas e comentários na loja digital onde ele é oferecido, como indica Pontiroli . Esse processo facilita duas vias: a verificação de segurança do aplicativo e serve também como um bom termômetro de qualidade do jogo. "A ideia é revisar que eles tenham sentido para o software em questão, que não sejam excessivos. Um jogo, por exemplo, não necessariamente deveria pedir para acessar a nossa lista de contatos, realizar chamadas telefônicas ou ler nossas mensagens, entre outras coisas", Pontiroli alerta.

3. Proteja bem seu dispositivo

Apesar de se tratar de jogos, os games NFTs são investimentos e devem ser protegidos como tal. Assim, é necessário que o jogador fique atento e proteja muito bem o dispositivo onde você joga. Neste sentido, Santiago pontuou sobre um dos canais mais utilizados para quebrar as defesas estabelecidas: os e-mails. O especialista reforçou que uma forma de fortalecer a segurança é apostar em autenticações em dois fatores, com uma das opções sendo a confirmação via SMS.

"Muitos dos golpes são via phishing, então podem chegar por meio de algum tipo de mensagem privada, oferta ou coisas do tipo. É importante tomar bastante cuidado com mensagens que aparecem do nada prometendo algo ou pedindo nossas informações", conta. Para ele, tais recomendações são comuns, sem muitas diferenças em relação a outros jogos tradicionais.

4. Use senhas fortes (wi-fi, dispositivo, conta da loja e conta do jogo)

3 de 4 Ao lidar com jogos desse tipo, qualquer acesso do seu computador deve ter senhas fortes — Foto: Reprodução/SurfEasy Ao lidar com jogos desse tipo, qualquer acesso do seu computador deve ter senhas fortes — Foto: Reprodução/SurfEasy

Reforçando os recados de segurança do ponto anterior, um cuidado extremamente necessário é o uso de senhas fortes. Porém, não apenas na conta dos jogos em questão, mas em todo o sistema utilizado para jogar o game P2E. É fundamental que o usuário crie uma estrutura de senhas que compliquem qualquer um que esteja mal-intencionado.

Mudar a senha do Wi-Fi é importante, mas também vale estabelecer senhas fortes para os dispositivos, para a conta na loja e para o jogo em questão. Utilizando-as em todas as instâncias, e caso o usuário siga protocolos de segurança à risca, a vida do hacker será muito mais complicada.

5. Nunca jogue em redes Wi-Fi públicas

Estar em locais com acesso gratuito à Wi-Fi, normalmente, é algo celebrado. Entretanto, quando se trata de investimentos no seu dispositivo, os cuidados devem ser outros. Normalmente, redes abertas podem ser acessadas por qualquer um, inclusive hackers, e são um paraíso para pessoas mal-intencionadas por não possuir barreiras de resistência.

Existem algumas ações preventivas para poder acessar redes Wi-Fi públicas como, por exemplo, o uso de VPN. No entanto, como elas ainda não oferecem segurança total e as plataformas P2E são investimentos, o recomendado é realmente ficar longe de redes abertas.

6. Estude bem os games

4 de 4 MIR4 é um exemplo de jogo P2E com comunidade forte e desenvolvedores públicos — Foto: Reprodução/Steam MIR4 é um exemplo de jogo P2E com comunidade forte e desenvolvedores públicos — Foto: Reprodução/Steam

Por fim, os jogos NFT devem ser visto como qualquer outro investimento. Da mesma forma que não se deve colocar dinheiro na bolsa de valores sem um estudo profundo, o ideal é que qualquer um que deseje começar a investir nesse meio estude muito bem as plataformas.

No caso dos games NFT, há alguns pontos devem ter foco em especial. Os principais em que os usuários devem ficar de olho são a comunidade e os criadores, afinal, de nada adianta investir em um jogo com moeda própria e com comunidade fraca. Já no caso dos criadores, é necessário saber se são indivíduos sérios e, principalmente, fáceis de serem responsabilizados caso aquele ecossistema sofra com ações descuidadas e ilegais.

Com informações de Mooning