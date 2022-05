Monitor curvo: 6 modelos ideais para jogos e produtividade

Monitores curvos são interessantes para jogadores que buscam telas largas e para produtividade. O display deve ser ideal para games em primeira pessoa e com cenários que precisam ser explorados. Além disso, também podem ser úteis para a produtividade, já que há modelos que suportam até três janelas abertas simultaneamente. Empresas como Samsung , AOC , Dell e MSI oferecem modelos por preços a partir de R$ 1.146 , como é o caso do Samsung F390FHLMZD, que apresenta 24 polegadas e resolução Full HD.

O modelo F390FHLMZD, da Samsung, é um monitor curvo de 24 polegadas com tela de 40 cm de largura que oferece uma resolução Full HD de 1920 x 1080p. O produto acompanha o suporte de sustentação para o monitor e apresenta cabos de conexão USB e HDMI para conectá-los a outros dispositivos. A fabricante sul-coreana disponibiliza modelos com voltagens de 100 V e 200 V e a curvatura do design promete maior conforto visual, perda mínima de luz e cores escuras mais fortes. O modelo é encontrado por preços a partir de R$ 1.146.

O campo de visão criado pela largura do produto aumenta a percepção de profundidade e minimiza distrações periféricas, essencial para jogos, mas indicada também para filmes. O produto oferta tempo de resposta de 4 ms, ou seja, a quantidade de tempo que o monitor muda de uma cor para outra. Ele ainda disponibiliza taxa de atualização de até 75 Hz. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários destacam o custo-benefício e o tempo de resposta. Porém, relatam que, com pouco tempo de uso, a tela exibe riscos no display.

Prós: pode ser montado na parede

pode ser montado na parede Contras: suporte não tem regulagem de altura

O monitor 24G, da HQ, apresenta 24 polegadas e disponibiliza ao usuário um design moderno com bordas ultrafinas vermelhas. Ele carrega uma taxa de atualização de 165 Hz e o tempo de resposta de 1 ms, características que auxiliam na velocidade de quadros exibidos no display e na mudança de cenas a cada segundo. O modelo apresenta várias possibilidades de conexão com outros dispositivos, como HDMI, USB, P2, e DP. Além disso, acompanha suporte, fonte de alimentação e cabo USB por valores que partem de R$ 1.289.

O aparelho promete exibir imagens vivas e com verossimilhança de cores. O produto apresenta qualidade Full HD, resolução de imagem de 1920 x 1080p e voltagem de 220 V. Avaliado com uma nota de 4,2 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o acabamento do produto, mas criticam a presença de ghosting na tela, ou seja, rastros escuros que marcam a imagem.

Prós : taxa de atualização altíssima

: taxa de atualização altíssima Contras: o suporte não apresenta regulagem de altura

O Optix G24C, da MSI, apresenta uma tela de 24 polegadas com resolução em Full HD. O modelo oferta uma entrada HDMI, DisplayPort e outra DVI. O aparelho conta com tempo de resposta de 1 ms e foi originalmente desenvolvido para desktop, mas a entrada HDMI também permite a sintonização com TV a cabo. É possível adquirir o produto por cerca de R$ 1.647.

Além disso, a curvatura da tela é bastante útil para jogos com cenários em primeira pessoa, já que uma generosa parte do cenário ficaria à vista no monitor. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários pontuam o tempo de resposta e a qualidade da imagem. Porém, relatam que após dois meses de uso, a tela apresenta falhas pretas na extensão do display e o controle de brilho é alterado sozinho.

Prós: bom custo-benefício

bom custo-benefício Contras: suporte não apresenta regulagem de altura e não apresenta entrada USB

O monitor Legend, da AOC, apresenta 27 polegadas e uma extensa largura de 61 cm. O modelo é ideal para jogos longos de primeira pessoa em que o usuário precisa enxergar bem o caminho do personagem para melhor desempenho. Jogos como Resident Evil, Zelda e Assassin's Creed são exemplos de games que podem ter bom desempenho nesta tela. O produto é encontrado por cerca de R$ 1.799.

O modelo está disponível nas voltagens de 110 V e 220 V. A tela apresenta qualidade Full HD em uma resolução apropriada de 1920 x 1080p, com um tempo de resposta de 0,5 ms. O produto dispõe de uma entrada DP e HDMI. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o bom acabamento do produto, a qualidade de imagem e o tempo de resposta. No entanto, criticam a verossimilhança de cores.

Prós : indicado para todo tipo de jogo

: indicado para todo tipo de jogo Contras: o suporte não oferece regulagem de altura

O monitor Argon, da AOC, apresenta 32 polegadas e 70 cm de largura. O modelo oferta saídas de som dedicadas na parte traseira do produto e luzes RGB em forma circular. A tela apresenta uma qualidade de exibição Full HD. O modelo oferece taxa de atualização de 165 Hz a um tempo de resposta em 1 ms. Ele apresenta entradas HDMI, DP, e P2 e diferente dos modelos anteriores, o suporte conta com ajuste de inclinação para aprimorar a jogabilidade do consumidor. Esta opção é vista por preços a partir de R$ 2.099.

O produto promete fornecer brilho e contraste competitivos e imagens com alta fidelidade de cores e tons. Além disso, oferece um recurso especial para os gamers: a Dial Point, uma mira vermelha que fica posicionada no centro da tela para mais rapidez e eficiência. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários destacam a entrega rápida e a boa eficiência. No entanto, muitos consumidores relatam que o monitor dá problema com pouco mais de dois meses de uso.

Prós: regulagem de inclinação

regulagem de inclinação Contras: sem regulação de altura

O modelo S2422HG, da Dell, oferece 24 polegadas e uma tela com tecnologia antirreflexo, característica apropriada para evitar distrações com as luzes do ambiente. O monitor promete gráficos em qualidade Full HD e conta com uma taxa de atualização de 165 Hz, mas diferente dos demais produtos, permite a configuração do tempo de resposta entre 1 ms a 4 ms. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 2.459 para adquirir o produto.

Ele dispõe de entradas HDMI e DisplayPort. A tela acompanha um suporte que possibilita alterar a inclinação, aspecto interessante para usuários que gostam de ficar em mais de uma posição na cadeira. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam a eficiência do produto. No entanto, criticam a presença de imagens borradas em jogos de gráficos complexos.

Prós: regulagem de inclinação

regulagem de inclinação Contras: preço elevado e o suporte não conta com regulagem de altura

