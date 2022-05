Monitor gamer: conheça 6 modelos para todos os tipos de jogadores

1 de 7 Monitor gamer: lista reúne seis modelos por preços que variam entre R$ 1.265 e R$ 2.070 — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Monitor gamer: lista reúne seis modelos por preços que variam entre R$ 1.265 e R$ 2.070 — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

O Samsung LC24F390FHLMZD é um monitor LED de 24 polegadas que conta com uma resolução Full HD em uma tela curvada de 1800R. O tempo de resposta é de 4 ms, o que está dentro da média de modelos de entrada e tem taxa de atualização de 60 Hz. O display traz suporte ao FreeSync, que é um recurso que promete inibir as quebras de imagens conhecidas como tearing, além do modo de descanso, que reduz a emissão de luz azul. O modelo é encontrado por valores a partir de R$ 1.265.

Apesar da curvatura, o painel pode ser instalado na parede. O monitor traz um painel VA com bloqueio de retroiluminação, que tende a ser mais eficiente do que a tecnologia IPS. O acessório possui uma avaliação de 4,7 de 5 estrelas e de acordo com os consumidores, o destaque fica para a opção de Modo Proteção Ocular para uso noturno.

Prós: custo-benefício e tecnologia FreeSync

custo-benefício e tecnologia FreeSync Contras: curvatura não é muito significativa

Samsung LC24F390FHLMZD é um modelo curvo com suporte a FreeSync

O LG Ultrawide 25UM58G é indicado para quem busca uma opção de monitor Full HD. A tela de 25 polegadas apresenta proporção de ‎2560 x 1080 pixels e painel IPS. A ficha técnica possui Motion Blur Reduction, que busca entregar imagens sem rastros e com tempo de resposta de 1 ms e taxa de atualização de 75 Hz. O display é encontrado por cifras a partir de R$ 1.369.

A tela ultrawide se destaca pelo layout ideal para multitarefas com a última versão do LG Screen Split. A base conta com entrada HDMI e fones de ouvido. Além disso, o acessório possui uma avaliação de 4,8 de 5 estrelas na Amazon e os destaques ficam pela tela que possui Dynamic Action Sync, uma funcionalidade de otimizar a experiência em games e pela funcionalidade de economia de energia, que reduz o brilho da tela em algumas ocasiões.

Prós: imagem nítida e taxa de atualização rápida

imagem nítida e taxa de atualização rápida Contras: tela pequena na vertical e distorce as bordas

Monitor 25UM58G tem visual atraente e pode ser uma opção para jogadores e uso diário

O AOC Hero 27G2 é um monitor com tela plana que promete oferecer uma maior qualidade. Ele é um modelo de 27 polegadas com resolução Full HD com iluminação W-LED. A taxa de atualização de até 144 Hz e tempo de resposta de 1 ms que podem trazer um conforto durante partidas de games, já que deve diminuir o tempo de reação dos jogadores. O monitor possui um visual que traz bordas finas para o display e sua base ajustável vertical promete oferecer um controle preciso de ângulos de visão. O modelo é vendido por cerca de R$ 1.467.

Ele ainda tem tecnologia G-Sync, da Nvidia, que elimina qualquer corte ou travamentos por meio da sincronização, sem travamentos na tela. Na Amazon, o acessório recebeu a nota de 4,6 de 5. Os consumidores apontam que a tela é uma boa opção pelo preço que é oferecido, além da confortabilidade na iluminação durante o uso e da tecnologia Dial Point, uma mira vermelha que fica posicionada no centro da tela para mais rapidez e eficiência durante os jogos.

Prós: base e tela ajustável e boa iluminação

base e tela ajustável e boa iluminação Contras: relatos de que os botões de configuração são frágeis

O AOC Hero é um monitor com tela plana e taxa de atualização de até 144 Hz

O Legend C27G2ZE possui uma taxa de atualização de 240 Hz e também faz parte da linha gamer da AOC. O dispositivo possui um painel VA de 27 polegadas com bordas finas e tela curvada capaz de oferecer uma experiência ainda mais imersiva durante os jogos. Seu tempo de resposta é de apenas 0,5 ms. A tecnologia AMD FreeSync Premium presente no painel oferece sincronização das taxas de atualização da placa de vídeo com a do monitor para eliminar os efeitos do screen-tearing. O produto é encontrado por cifras a partir de R$ 1.865.

O monitor conta uma resolução de ‎1920 x 1080 pixels e conectividade DisplayPort e HDMI. Além disso, ele também conta com o modo jogo, que permite personalizar a tela entre predefinições configuradas para jogos FPS, corrida ou RTS. O acessório recebeu a nota de 4,8 de 5 entre os consumidores que destacaram o custo-benefício e a qualidade de imagem.

Prós: custo-beneficio e tempo de resposta

custo-beneficio e tempo de resposta Contras: monitor não tem ajuste na altura

AOC Legend é voltado para o público gamer e tem tempo de resposta de 0,5 ms

O KG241Q-S, da Acer, conta com um display de 23,6 polegadas de resolução Full HD de ‎1920 x 1080p. As especificações prometem oferecer uma boa experiência para quem busca por um modelo com taxa de atualização acima de 165 Hz com um preço acessível no mercado. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.899 para adquirir o produto.

O monitor apresenta um visual na cor preta com detalhes em vermelho fosco. Ele disponibiliza duas entradas HDMI 1.4 e uma DisplayPort 1.2. O display, que conta ainda com suporte à tecnologia AMD FreeSync, oferece tempo de resposta de apenas 0,5 ms e se destaca na avaliação com 4,8 de 5 estrelas. O destaque fica para o custo-benefício e pela qualidade de atualização durante partidas de games.

Prós: ajuste de altura, qualidade da imagem e tempo de atualização

ajuste de altura, qualidade da imagem e tempo de atualização Contras: não tem saída de áudio

Acer KG241Q-S é um monitor com resolução Full HD que tem cor preta com detalhes em vermelho

O BenQ Zowie XL2411P é um dispositivo que promete conforto visual por conta do sistema Eye-Care e seu equalizador de tons pretos, o que facilita auxilia na visualização de áreas mais escuras sem que comprometa as demais cenas durante as partidas de game. O produto possui uma tela de 24 polegadas de tamanho, resolução Full HD, taxa de atualização de 144 Hz e tempo de resposta de 1 ms. O monitor é encontrado por cifras a partir de R$ 2.070.

Além disso, sua interface oferece as conexões DVI-DL, Display Port, HDMI e P2 (3,5 mm). O modelo conta com 4,8 de 5 estrelas de avaliação na Amazon. O destaque entre os consumidores fica para a função Color Vibrance, que propõe flexibilidade para ajustar o tom de cor preferido e torna a saturação de cores mais definida com 20 níveis de configuração. Além disso, traz uma estrutura especialmente desenvolvida para minimizar a distração visual durante o uso.

Prós: suporta jogos FPS, qualidade de imagem e ajuste de altura

suporta jogos FPS, qualidade de imagem e ajuste de altura Contras: relatos de que os tons de cinza são muito fortes

O monitor ZOWIE XL2411P possui dimensões de 55,9 x 57 x 21,9 cm; sua altura pode ser ajustada

