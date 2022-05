Monitor ultrawide: 6 modelos para ter muito espaço na tela

1 de 7 Monitor ultrawide: lista reúne seis monitores por preços que variam entre R$ 1.531 e R$ 11.209 — Foto: Pedro Vital/TechTudo Monitor ultrawide: lista reúne seis monitores por preços que variam entre R$ 1.531 e R$ 11.209 — Foto: Pedro Vital/TechTudo

Monitor ultrawide LG: onde comprar? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

O modelo 29WK600, da LG, apresenta uma tela de 29 polegadas com uma largura de 73 cm. O produto traz uma resolução de 2560 x 1080p. O painel também apresenta a capacidade de dividir a tela em diversas organizações visuais. Esta característica pode ser interessante para jogadores exigentes ou usuários que precisam de diversos aplicativos abertos simultaneamente. É possível encontrar o display por preços a partir de R$ 1.531.

O suporte da tela permite ajuste de ângulo para aprimorar a visualização do display. Além disso, apresenta design com bordas finas e três entradas de conexão: duas HDMI e uma DisplayPort. O monitor ainda tem uma taxa de atualização de 60 Hz e um tempo de resposta de 5 ms. Avaliado com um nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa qualidade do produto. No entanto, criticam o acabamento frágil.

Prós: a taxa de atualização pode ser elevada pelo Windows em até 75 Hz

a taxa de atualização pode ser elevada pelo Windows em até 75 Hz Contras: não oferece porta de conexão USB

2 de 7 LG 29WK600 apresenta uma tela de 29 polegadas — Foto: Divulgação/LG LG 29WK600 apresenta uma tela de 29 polegadas — Foto: Divulgação/LG

O 25UM58-PF, da LG, apresenta 25 polegadas, distribuídas em uma tela com 61 cm de largura. O display garante a reprodução de gráficos em resolução 2560 x 1080p. O design promete bordas infinitas para maior imersão em jogos e entradas de conexão HDMI e P2 na parte traseira do equipamento. O recurso Black Stabilizer permite ao usuário identificar objetos em áreas escuras da tela, o que deve ser útil em jogos de tiro onde é necessário uma boa visão para atirar nos oponentes. Ele é indicado para jogos como The Last Of Us e Resident Evil. O produto é vendido por valores que partem de R$ 1.599.

O display exibe uma taxa de atualização de 60 Hz e tempo de resposta de 5 ms. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores pontuam a boa qualidade de imagem.

Prós: boa qualidade de imagem

boa qualidade de imagem Contras: taxa de atualização não beneficia os usuários gamers

3 de 7 LG 25UM58-PF é um monitor ultrawide de 25 polegadas e resolução Full HD — Foto: Divulgação/LG LG 25UM58-PF é um monitor ultrawide de 25 polegadas e resolução Full HD — Foto: Divulgação/LG

O monitor Ultrawide WQHD, da Samsung, oferta uma tela de 34 polegadas que reproduz imagens em Full HD em uma resolução de ‎3440 x 1440p. O display está distribuído em uma largura de 86 cm, ideal para qualquer usuário exigente, seja para jogos com cenários amplos ou quem precisa de alta produtividade com várias janelas abertas simultaneamente. A tela apresenta conexão cabeada exclusivamente por HDMI e aparece por cerca de R$ 4.031 na Amazon.

A ficha técnica ainda inclui uma taxa de atualização de 165 Hz e tempo de resposta de 1 ms, o que deve ser útil para aumentar a qualidade da jogatina em games com gráficos complexos ou em filmes com alta exibição de cores. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os usuários destacam a boa qualidade visual. Porém, criticam o acabamento do produto.

Prós: alto desempenho

alto desempenho Contras: ausência de portas USB

4 de 7 Samsung Ultrawide WQHD traz taxa de atualização de 165 Hz e tempo de resposta de 1ms — Foto: Divulgação/Samsung Samsung Ultrawide WQHD traz taxa de atualização de 165 Hz e tempo de resposta de 1ms — Foto: Divulgação/Samsung

O Ultrasharp U3421WE, da Dell, disponibiliza 34 polegadas distribuídas em uma tela de 86 cm. O monitor ainda traz resolução de 3440 x 1440p e taxa de atualização de 60 Hz com um tempo de resposta de 5 ms. O modelo promete duas entradas USB para conexão com outros aparelhos e uma HDMI. O produto é vendido por cerca de R$ 8.282.

O display carrega tecnologia antirreflexo para evitar distrações luminosas durante a experiência do usuário, além de um filtro de luz azul que ajuda a proteger os olhos. O produto conta ainda com alto-falantes integrados. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os usuários destacam a boa qualidade de exibição e os gráficos sólidos.

Prós : admite conectividade USB e HDMI

: admite conectividade USB e HDMI Contras: desempenho mediano para o preço exigido pelo produto

5 de 7 Dell Ultrasharp U3421WE apresenta uma resolução de 3440 x 1440p — Foto: Divulgação/Dell Dell Ultrasharp U3421WE apresenta uma resolução de 3440 x 1440p — Foto: Divulgação/Dell

O Odyssey CHG90, da Samsung, traz uma tela de 120 cm com 49 polegadas. O display apresenta uma resolução de 3840 x 1080 e conta com entradas para conexão via HDMI, USB e DisplayPort. Apesar de ser útil para usuários de alta produtividade, o monitor também é indicado para gamers e promete processar qualquer jogo de maneira fluida. O painel pode ser adquirido por cerca de R$ 9.103.

Ele promete exibir gráficos complexos com facilidade e detém uma taxa de atualização configurável para atingir 144 Hz com um tempo de resposta de 1 ms. O suporte do monitor oferece regulação de altura e inclinação para aprimorar a experiência do usuário. O produto foi avaliado com uma nota 5 de 5 na Amazon.

Prós: alto desempenho

alto desempenho Contras: preço elevado

6 de 7 Samsung Odyssey CHG90 traz tempo de resposta de 1 ms — Foto: Divulgação/Samsung Samsung Odyssey CHG90 traz tempo de resposta de 1 ms — Foto: Divulgação/Samsung

O monitor XR342CK, da Acer, traz uma tela de 34 polegadas em uma resolução Full HD. O design admite entradas USB e HDMI para conectar-se a outros dispositivos. O display de 86 cm permite uma taxa de atualização de 100 Hz em um tempo de resposta de 1 ms por valores a partir de R$ 11.209.

A tecnologia da AMD FreeSync disponibiliza uma experiência com fidelidade de cores ao exibir imagens e vídeos e permite ao suporte a ajustes de inclinação e altura. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a boa performance do produto.

Prós: alta eficiência

alta eficiência Contras: preço elevado

7 de 7 Acer XR342CK apresenta tecnologia FreeSync — Foto: Divulgação/Acer Acer XR342CK apresenta tecnologia FreeSync — Foto: Divulgação/Acer

5 dicas para comprar um PC gamer bom e "barato"