Mouse T-Dagger: veja 6 modelos voltados para gamers

Já o T-TGM301 oferece iluminação RGB e sete botões programáveis por valores que partem de R$ 104. Outra alternativa é o T-TGM305, que conta com 16 milhões de combinações de cores e acompanha um conjunto com oito pesos para inserir na base do dispositivo e regular a pesagem de acordo com a necessidade do usuário por cerca de R$ 149. Veja abaixo seis mouses da T-Dagger para comprar em 2022.

O T-TGWM100 oferece conexão sem fio por meio de um plug USB que deve ser conectado em notebook ou desktop. O modelo pode ser ideal para produtividade, mas também é altamente indicado para gamers. Isso porque o botão no centro do aparelho ajuda a melhorar a precisão do cursor do mouse. Desenvolvido em plástico ABS, ele dispõe de corpo ergonômico e laterais antiaderentes. A estética é minimalista e não chama atenção, o que pode ser interessante para combinar com ambientes mais neutros. O produto é encontrado por preços a partir de R$ 65.

O periférico necessita de uma pilha tipo AA para funcionar. Além disso, oferece tecnologia plug and play, ou seja, não é necessária qualquer configuração para começar a utilizá-lo. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa eficiência do dispositivo.

Prós: sem fio

sem fio Contras: entrada USB não é banhada a ouro

O mouse T-TGM106 foi desenvolvido em plástico ABS e apresenta laterais produzidas em material antiaderente. O periférico conta com design ergonômico e retroiluminação LED no corpo com quatro opções de cores. Além disso, traz botão para ajuste de precisão do cursor e seis botões programáveis. O acessório ainda dispõe de conexão USB compatível com desktop e notebook. Ele é vendido por valores que partem de R$ 81.

O modelo ainda tem tecnologia plug-and-play, por isso, dispensa configurações prévias para uso. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a fluidez do cursor e a pegada ergonômica. Entretanto, relatam que os botões não são suaves para clicar.

Prós: os atalhos de cada botão podem ser programados

os atalhos de cada botão podem ser programados Contras: a entrada USB não é banhada a ouro

O T-TGM203 oferece conexão USB cabeada, compatível com notebook e desktop. Ele ainda conta com botões no centro do aparelho para configurar a precisão do cursor e seis botões programáveis. O modelo apresenta design ergonômico e garante iluminação em LED nas laterais e no botão de rolagem por cerca de R$ 98.

Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os usuários destacam o design e a beleza do produto. Porém, pontuam negativamente alguns engasgos do cursor quando é preciso realizar movimentos muito rápidos.

Prós: botões programáveis

botões programáveis Contras: relatos de que o cabo é frágil, pois não conta com revestimento em nylon

O T-TGM301 foi desenvolvido com design moderno. Ele apresenta iluminação RGB nas laterais e no botão de rolagem, além de uma pegada ergonômica lateralizada com material antiaderente. O modelo conta com botões de configuração de precisão do cursor e sete botões programáveis. Além disso, dispõe de conexão USB, compatível com desktop e notebook. O periférico ainda traz tecnologia plug and play e oferece uma memória interna para gravar várias configurações de atalhos realizadas nos botões programáveis.

Avaliado com nota 5 de 5 na Amazon, os usuários destacam o conforto proporcionado pela pegada ergonômica. Contudo, relatam que a entrada USB não é banhada a ouro, o que pode fazê-la enferrujar com o tempo. O produto pode ser adquirido por cifras a partir de R$ 104.

Prós: design confortável

design confortável Contras: conexão cabeada

O T-TGM202 foi construído em plástico ABS e com laterais antiaderente. Além disso, conta com design ergonômico e iluminação RGB ao redor do corpo do dispositivo. Ele oferece oito botões programáveis e dois para configuração do cursor. O modelo dispõe de conexão USB, compatível com notebook e desktop. O periférico precisa de software à parte para configuração da iluminação, de performance, etc.

O mouse ainda tem três modos internos de memória para gravação de atalhos dos botões programáveis. Avaliado com uma nota de 3,3 de 5, os usuários aprovam a beleza do design e a pegada ergonômica confortável. Porém, relatam travamentos diários do cursor. É possível comprar o produto por valores que partem de R$ 129.

Prós: vários botões programáveis

vários botões programáveis Contras: relatos de travamento no cursor

O mouse T-TGM305 foi totalmente construído em plástico ABS e conta com as laterais desenvolvidas em material antiaderente. O modelo ainda oferece dez botões programáveis e outros no centro para configuração do cursor. Ele apresenta iluminação RGB na base do aparelho, que oferta até sete modos de iluminação e mais de 16 milhões de combinações de cores. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 149 para adquirir o produto.

O periférico dispõe de conexão USB, compatível com notebook e desktop. Além disso, acompanha um conjunto com oito pesos para inserir na base do dispositivo para regular a pesagem de acordo com a necessidade do usuário. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa eficiência do produto. No entanto, criticam que o aparelho esquenta bastante durante o uso.

Prós: apresenta pegada ergonômica

apresenta pegada ergonômica Contras: relatos de superaquecimento

