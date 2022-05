MSI 2022: conheça os possíveis vencedores do torneio de League of Legends

O Mid-Season Invitational (MSI) de League of Legends (LOL) chega à sua fase decisiva nesta sexta-feira (27). São 4 times ainda na disputa pelo título, que vão brigar pela vaga na grande final deste domingo (29) em duas semifinais que acontecem amanhã (27) e sábado (28). O vencedor do torneio leva a premiação de US$ 75 mil (cerca de R$ 364 mil, em conversão direta), montante que ficará com Royal Never Give Up (RNG), T1, duas organizações já campeãs, G2 Esports ou Evil Geniuses, que ainda não levantaram o título.

Vale ressaltar que os playoffs do MSI 2022 terão transmissão em português nos canais do CBLOL na Twitch e no YouTube. A Riot Games também transmite o torneio em inglês em seus canais oficiais nas mesmas plataformas. A seguir, conheça mais dos finalistas, suas campanhas e destaques em 2022.

Royal Never Give Up

O time está de volta aos playoffs para defender o título conquistado no MSI 2021 e buscar o tricampeonato. Até o momento, os chineses tiveram um desempenho que fez jus ao status de campeões: na fase de grupos, a RNG terminou líder do Grupo B, com retrospecto 6-0 e eliminando a RED Canids, representante brasileira, no último jogo. Já no hexagonal, o time voou baixo mais uma vez e ficou em primeiro lugar com retrospecto 8-2. As únicas derrotas da RNG no MSI 2022, foram para G2 e para T1, ambas também classificadas aos playoffs.

Para a reta final, a RNG traz a energia do título no primeiro split da LPL, que carimbou o passaporte do time para o MSI deste ano. Os chineses vêm embalados também pela campanha no torneio, e o melhor win rate da competição: 87.5%. Além disso, a RNG tem a experiência de ter levantado a taça em 2018, além do título do ano passado.Entre os atletas, vale ficar de olho no atirador Chen "GALA" Wei e no jungler Yan "Wei" Yang-Wei, que possuem respectivamente KDA 8.04 e 8.

T1

Os sul-coreanos conhecem o caminho da vitória, e também buscam o tricampeonato no MSI em 2022. A T1 fez parte do Grupo A e terminou líder com retrospecto 6-0. Garantindo vaga no hexagonal com facilidade, a equipe passou por uma fase de embates mais acirrados na sequência do torneio. Ainda assim, a T1 carimbou a presença nos playoffs em segundo lugar, com retrospecto 7-3. No hexagonal, o time sofreu as primeiras e até então únicas derrotas no MSI 2022 para G2, RNG e Evil Geniuses (ou seja, as três classificadas para a fase final).

Para os playoffs a T1 vem embalada pela campanha perfeita de 18 vitórias na LCK 2022, que levou ao titulo do primeiro split. O time também é experiente no MSI, tendo sido campeão em 2016 e 2017. Este ano, os sul-coreanos têm o segundo melhor win rate do torneio, 81.3%, e um de seus destaques está no midlaner Lee "Faker" Sang-hyeok. Ele é um dos jogadores mais talentosos e bem sucedidos do cenário, e no MSI 2022 tem o segundo melhor win rate do mid, com 5.36. Outro nome para ficar de olho é Choi "Zeus" Woo-je: o toplaner foi recrutado em 2020, e tem o melhor KDA da rota do Barão, com 4.08.

G2 Esports

Os campeões do MSI 2019 estão em busca do bicampeonato com uma campanha sólida. Na fase de grupos a G2 não deu chance aos adversários e terminou liderando o Grupo C com retrospecto 8-0. Embora a disputa no hexagonal tenha sido bastante acirrada, o time de Marcin "Jankos" Jankowski garantiu presença nos playoffs terminando em terceiro lugar com 5-5.

Para os playoffs a G2 traz o nono título da LEC, conquistado no primeiro split de 2022 em uma campanha histórica de 12 vitórias pela chave inferior. A G2 é outro time para ficar de olho por quebrar as invencibilidades da RNG e T1 no MSI deste ano e ter o terceiro melhor win rate do torneio: 72.2%.

Os destaques são os veteranos Jankos e Rasmus "caPs" Borregaard, no time desde 2017 e 2018 respectivamente. Jankos está em quarto lugar no win rate dos junglers com 3,71. Já caPs tem o terceiro melhor KDA da rota do meio com 4,64.

Evil Geniuses

A EG segue viva no MSI 2022 em busca do primeiro título na competição. Na fase de grupos o time terminou em segundo lugar no Grupo C com retrospecto 4-4, e no hexagonal garantiu a última vaga dos playoffs ficando em quarto lugar com retrospecto 5-5. Vale registrar: a EG é o único time nos playoffs que não não veio da liderança na fase de grupos.

Para a fase decisiva do MSI 2022, a equipe vem embalada por um grande momento. Eles venceram o primeiro split da LCS 2022 em uma campanha de 11 vitórias e apenas uma derrota, levando o primeiro título da LCS na história. No MSI 2022, como esperado, os Gênios do Mal têm o quarto melhor win rate, com 50% de aproveitamento.