No hype para MultiVersus? Veja 7 jogos com crossover de personagens

MultiVersus é o novo game de luta em arena da Warner Bros com mecânicas inspiradas em Super Smash Bros e Brawlhalla . O jogo aposta em um sistema de crossover de personagens, ou seja, o encontro lutadores vindos de vários universos distintos, como heróis da DC Comics até protagonistas de desenhos animados. O game, que ainda não tem data de lançamento confirmada, será gratuito e chega com um elenco recheado de carisma com personagens como Pernalonga, Taz, Batman, Arlequina, Salsicha, entre muitos outros. O jogo ficará disponível no PC, além de consoles como Playstation 5 ( PS5 ), PlayStation 4 ( PS4 ), Xbox One e Xbox Series X / S .

No entanto, MultiVersus não é o primeiro, nem o único game a apostar no crossover entre universos para conquistar fãs. Pensando nisso, o TechTudo preparou uma lista com outros jogos que também se aproveitaram do recurso. Confira!

MultiVersus, jogo de luta da Warner Bros, terá crossover de personagens famosos

Super Smash Bros.

A série Super Smash Bros. nasceu em 1999, no Nintendo 64. Sua proposta original, mantida até os dias de hoje, era de ter personagens da própria Nintendo, além de alguns convidados, em um jogo de luta divertido e com ações pouco comuns. Com o tempo, a saga ganhou um elenco cada vez maior. Seu título mais recente, Super Smash Bros. Ultimate, foi lançado no Nintendo Switch e conta com 89 lutadores. Entre os principais nomes, temos Mario, Luigi, Sonic, Cloud de Final Fantasy VII, Pikachu, Link, Samus Aran, Joker de Persona 5, Steve de Minecraft, entre outros.

Super Smash Bros. Ultimate, referência para MultiVersus, tem nada menos que 89 personagens

SoulCalibur VI

A série SoulCalibur também é conhecida por promover crossover com personagens convidados em suas lutas. No sexto título da saga, de 2018, a presença de Geralt de Rivia, do jogo The Witcher 3: Wild Hunt, foi muito bem recebida pelo público. Além dele, outros personagens que já apareceram na franquia são Link, de Zelda, e até mesmo a dupla Yoda e Darth Vader, de Star Wars. Esses últimos, em SoulCalibur II e IV, respectivamente, lançados em 2002 e 2008.

Geralt de Rivia, The Witcher 3: Wild Hunt, é um personagem jogável de SoulCalibur VI

O Battle Royale Fortnite ficou famoso por seus crossovers inusitados, que incluíam até mesmo artistas e atletas. No início, o game apresentava apenas personagens originais, mas começou a trazer heróis e vilões famosos ao seu universo, usando a justificativa de que os personagens viajavam entre dimensões. Até mesmo pessoas reais, como The Rock e Ariana Grande, já participaram.

Hoje em dia, o jogo conta com personagens de Star Wars, Marvel e Vingadores, Liga da Justiça, John Wick, Street Fighter, Robocop, Halo, God of War, Exterminador do Futuro, em seu elenco. Os lançamentos podem ser adquiridos na loja oficial ou nos Passes de Batalha, vendidos em cada temporada.

Até mesmo o ator Dwayne "The Rock" Johnson já marcou presença no Battle Royale

Injustice 2

Lançado em 2017, o game Injustice 2 surgiu com foco em batalhas entre heróis e vilões da Liga da Justiça, mas não ficou apenas nisso. O jogo trouxe conteúdo adicional com convidados, além de personagens de outras editoras de quadrinhos que não eram a DC Comics. Dessa forma, as Tartarugas Ninja, heróis que fizeram sucesso nos cinemas e também na TV nos anos 1990 , também participaram do jogo. Outro que esteve presente foi Hellboy, uma espécie de “detetive infernal” que foi vivido nos cinemas pelo ator Ron Pearlman. As adições, no entanto, foram meras participações especiais e não tiveram interferência na história.

Injustice 2 trouxe conteúdos adicionais com as Tartarugas Ninja

Mortal Kombat 11 segue de perto o que foi visto em Injustice 2 – afinal, os games são da mesma produtora, a NetherRealm Studios. O jogo contou com dois personagens dos quadrinhos para compor seus crossover: o Coringa, vilão do universo do Batman, e Spawn, o Soldado Inferno. O Palhaço do Crime também esteve presente nos dois Injustice, então não foi uma surpresa vê-lo em Mortal Kombat. Já o Soldado Inferno foi um personagem dos quadrinhos famoso nos anos 1990 e que ganhou até filme nos cinemas. O jogo trouxe, ainda, outros heróis do cinema: O Exterminador do Futuro, Rambo e Robocop.

Mortal Kombat 11 também teve personagens de fora, como Exterminador do Futuro e Coringa

Uma das séries de crossover mais clássicas dos games, Marvel vs. Capcom conta com quatro jogos principais de luta. Entre eles, Marvel vs. Capcom 2, de 2002, lembrado como um dos melhores games de luta de todos os tempos. Na franquia, lutadores dos universos Capcom e Marvel se misturam e devem batalhar praticamente sem regras. Há personagens gigantes, como o Hulk, e minúsculos, como o Mega Man. Há, também, vários dos X-Men, além de heróis como o Homem-Aranha, Homem de Ferro, entre outros participantes. O jogo mais recente, Marvel vs. Capcom Infinite, não foi muito bem recebido.

Marvel vs Capcom Infinite não foi bem recebido pelo público

Kingdom Hearts

Kingdom Hearts nasceu da união inusitada entre personagens de Final Fantasy e Disney. Em 2002, o primeiro game foi lançado para o PlayStation 2 e hoje conta com várias sequências e spin-offs, trazendo cada vez mais participantes para essa mistura fora do comum. O game de RPG de ação conta com um protagonista inédito, Sora, que viajava entre mundos da Disney para concluir seus objetivos. Cada mundo representa um filme da empresa, como Piratas do Caribe, O Rei Leão, Frozen, Tarzan, A Bela e a Fera, Tron, Peter Pan, Operação Big Hero, entre vários outros, ao longo de 20 anos de história.

Kingdom Hearts é um jodo que saiu da união dos personagens da Disney com a franquia Final Fantasy