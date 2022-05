Nova remuneração e mais: 6 novidades do TikTok que você deveria conhecer

O TikTok anunciou em maio uma série de lançamentos de recursos e projetos no app de vídeos curtos, disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ). As novidades chegam à plataforma para aprimorar a forma de creditar usuários, recompensar criadores de conteúdo e até mesmo oferecer novas séries de vídeos e ferramentas de marketing. Enquanto algumas funcionalidades ainda estão em fase de testes, outras já foram liberadas, como a campanha "House Of Anitta". A seguir, veja sete novidades do TikTok que você deveria conhecer.

1 de 7 Conheça os tipos de conteúdos banidos do TikTok e evite mensagem de vídeo sob revisão — Foto: Raquel Freire/TechTudo Conheça os tipos de conteúdos banidos do TikTok e evite mensagem de vídeo sob revisão — Foto: Raquel Freire/TechTudo

O que é glow up no TikTok? Descubra no Fórum do TechTudo.

1. Colaboração Criadores x Marcas

O recurso "Branded Mission" deve ser uma das novidades implementadas ainda este ano no TikTok. A funcionalidade permitirá parcerias diretas entre marcas e criadores de conteúdo da plataforma, de forma que usuários divulguem marcas a partir de vídeos criativos no app. Segundo o TikTok, os criadores podem decidir para quais empresas querem enviar o conteúdo. As marcas, então, selecionarão os vídeos que mais gostaram e impulsionarão o conteúdo pelo tráfego de anúncios.

Aqueles que tiverem vídeos selecionados pela marca serão pagos em dinheiro pelo conteúdo. Antes de aceitar a parceria, os usuários poderão visualizar a oportunidade de ganho. Para usar o recurso, será necessário ter mais de 18 anos e mais de mil seguidores. Por enquanto, a função está em fase de testes no TikTok Beta e não há previsão de lançamento na versão estável do app.

2 de 7 Marcas poderão selecionar vídeos criativos de usuários para serem impulsionados — Foto: Divulgação/TikTok Marcas poderão selecionar vídeos criativos de usuários para serem impulsionados — Foto: Divulgação/TikTok

2. "Taguear" e creditar criadores de conteúdo

O TikTok lançou recentemente uma nova ferramenta para creditar vídeos no aplicativo. O recurso, batizado de "Crediting Creators", permite que usuários marquem conteúdos específicos na descrição do post em forma de tags. De acordo com o aplicativo de vídeos curtos, a ferramenta aprimorou a forma de atribuir a originalidade de conteúdos para criadores da plataforma.

A marcação deve ser feita na tela de postagem do aplicativo. Para usar a ferramenta, toque no novo ícone "Vídeo". Depois, selecione o clipe usado para inspirar a publicação. Para isso, é preciso que o vídeo tenha sido curtido ou favoritado por você. Então, a tag de vídeo aparecerá na legenda do post.

3 de 7 Ferramenta permite dar créditos a vídeos por meio de tags — Foto: Divulgação/TikTok Ferramenta permite dar créditos a vídeos por meio de tags — Foto: Divulgação/TikTok

3. Plataforma de insights de conteúdos criados

Outro recurso lançado pelo aplicativo de vídeos curtos foi a plataforma interativa de insights. A ferramenta permite fazer buscas por filtragem de dados, como localização, público, categoria e outros. A ideia é transformar dados em informações relevantes a respeito do comportamento do usuário, que podem ajudar a direcionar melhor as estratégias de marketing.

Por exemplo, é possível visualizar as principais tendências entre os usuários brasileiros durante uma data comemorativa. Para acessar à ferramenta, é só entrar no site "tiktok.com/business/pt-BR/insights". Os filtros ficam localizados na parte esquerda da página.

4 de 7 Nova plataforma interativa de insights mostra comportamento dos usuários no TikTok — Foto: Reprodução/TikTok Nova plataforma interativa de insights mostra comportamento dos usuários no TikTok — Foto: Reprodução/TikTok

4. TikTok Pulse

O TikTok Pulse é mais uma das novidades anunciadas em maio pela plataforma. O novo sistema de anúncios oferta para contas grandes do app parte do dinheiro gerado por propagandas que aparecem na tela dos principais vídeos da plataforma. Para participar do programa, os usuários precisam ter ao menos 100 mil seguidores.

A recompensa é de 50% da receita proveniente das propagandas exibidas no vídeo do usuário. Segundo o TikTok, o programa será lançado nos Estados Unidos em junho, e deve chegar ao Brasil até o fim de 2022.

5 de 7 TikTok Pulse oferecerá parte da receita gerada com anúncios para criadores de conteúdo — Foto: Reprodução/Marcela Franco TikTok Pulse oferecerá parte da receita gerada com anúncios para criadores de conteúdo — Foto: Reprodução/Marcela Franco

5. Novo sistema de remuneração 'tipo' Twitch

Um novo sistema de remuneração está sendo desenvolvido pelo TikTok. Chamado de "Live subscription", o programa parece com o modelo de assinatura da Twitch, plataforma de lives popular entre gamers.

Usuários que realizarem pagamentos para os criadores terão direito a recursos extras, como bate-papo exclusivo e emblema que os diferenciará dos não assinantes. De acordo com a empresa, o programa começa com os testes beta a partir de 26 de maio, com criadores convidados pela plataforma. Não há ainda previsão de lançamento no Brasil.

6 de 7 Live subscription deve ser o modelo de assinaturas do TikTok — Foto: Reprodução/Marcela Franco Live subscription deve ser o modelo de assinaturas do TikTok — Foto: Reprodução/Marcela Franco

6. Colaboração com a Anitta

O TikTok anunciou, nesta segunda-feira (23), uma parceria com a cantora Anitta. A campanha House Of Anitta está liberando conteúdos exclusivos com as músicas do recente álbum "Versions of Me". Além disso, contará com página interativa e playlists com faixas da cantora. Criadores de conteúdos convidados, como Lucas Rangel e Jade Picon, estão postando vídeos relacionados à experiência.

Vídeos inéditos da cantora e dos convidados estarão disponíveis para duetos, desafios e interação. Outro recurso que será implementado na plataforma durante o projeto são efeitos exclusivos da Anitta. O aplicativo ainda não informou quando a campanha será finalizada, mas divulgou que os conteúdos foram gravados em dois dias na cidade de Los Angeles.

7 de 7 'House of Anitta' traz vídeos e efeitos exclusivos da cantora — Foto: Reprodução/Marcela Franco 'House of Anitta' traz vídeos e efeitos exclusivos da cantora — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Veja também: Como unir dois ou mais vídeos no iMovie para iPhone