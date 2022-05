Nubank anuncia modalidade para comprar criptomoedas; saiba tudo

Nubank Cripto é o novo produto da Nubank que oferece serviço de investimento em criptomoedas pelo aplicativo do banco digital, disponível para Android e iPhone ( iOS ). Em parceria com a Paxos, que fornecerá a infraestrutura de blockchain, a ferramenta permite realizar movimentações em bitcoin e ether, da Ethereum, por a partir de R$ 1. Segundo a fintech, o produto visa facilitar e democratizar o investimento em cripto.

A novidade foi disponibilizada para alguns clientes do banco nesta quarta-feira (11), e deve chegar para todos os correntistas nas próximas semanas. A seguir, saiba como vai funcionar a compra e venda de criptos pelo Nubank.

O que é Nubank Cripto e como vai funcionar?

Nubank Cripto é o produto do banco digital que permite negociar bitcoin e ether no aplicativo do Nu, a partir de R$ 1. Correntistas podem comprar as moedas digitais usando o saldo da conta, em qualquer dia e horário, até mesmo aos finais de semana. Para isso, o banco digital adicionou a aba "Cripto". É por lá que os clientes têm acesso ao serviço de negociação, que será fornecido em parceria com a Paxos, empresa especializada em blockchain.

O serviço tem algum custo?

O serviço para comprar e vender criptomoedas apresenta taxas de transações dinâmicas, que são comuns nesse tipo de movimentação - ou seja, a compra e a venda são variáveis conforme o câmbio da ether e do Bitcoin. Em relação à taxa de serviço do banco digital, o Nubank não informou se cobra algum custo para realizar o intermédio das compras e vendas das moedas.

Para entender melhor a flutuação das criptomoedas, o banco digital disponibilizou aos clientes um material educativo em seu site oficial "blog.nubank.com.br/nubank-cripto-tudo-sobre/" (sem aspas).

Quais são os riscos de investir na Nubank Cripto?

Nubank Cripto funciona como qualquer outro serviço para investir em criptomoedas - ou seja, como todos os investimentos, o recurso possui sim alguma taxa de risco. O papel da fintech, aqui, é apenas intermediar as compras e vendas de moedas digitais. Um ponto importante de se manter em mente antes de começar as negociações é que os valores das criptomoedas oscilam bastante.

O câmbio do bitcoin, por exemplo, estava praticamente zerado em 2010. Em 2017, porém, cada bitcoin podia ser comprado por U$ 20 mil (equivalente a aproximadamente R$ 100). Nos três anos seguintes, a moeda variou entre U$ 4 mil e U$ 12 mil (cerca de R$ 20 mil e R$ 60 mil em conversão direta). Em 2021, por sua vez, a moeda teve um pico de U$ 66 mil (equivalente a R$ 338 mil). Mas, pela natureza oscilante do bitcoin, não é possível afirmar que todos os meses será gerado lucro.

Sendo assim, esse tipo de investimento pode sim ser arriscado. Além disso, quando falamos em investimento em criptomoedas é muito importante entender o que você está comprando. Nesse caso, é necessário saber o que é e como pode ser utilizada cada moeda digital, além de ter conhecimento sobre a tecnologia que ela carrega.

Está disponível para todos os usuários?

Até o momento, a funcionalidade foi disponibilizada apenas para alguns clientes. No entanto, o Nubank anunciou que está liberando a área de criptomoedas aos poucos para todos os correntistas. Assim que ela aparecer no aplicativo, os usuários já podem começar a fazer as negociações.

Quais moedas serão disponibilizadas no app?

Neste primeiro momento de lançamento, é possível negociar no app do Nubank duas criptomoedas: bitcoin e ether - que, juntas, somam 60% do mercado atual de cripto. O bitcoin foi a primeira moeda digital criada no mundo e é considerada a mais sólida do mercado. A ether, da Ethereum, por sua vez, fica atrás apenas do bitcoin. A cripto é originária da rede blockchain Ethereum, que é conhecida por ser uma expansão do blockchain do bitcoin.

