NuTap: Nubank lança ‘maquininha’ virtual no app; como vai ser e como usar

A Nubank anunciou nesta quinta-feira (19) a NuTap, a nova maquininha digital do app voltada a contas de pessoas jurídicas. Com o novo recurso, usuários PJ poderão receber pagamentos via cartão de crédito ou débito de maneira mais acessível, diretamente pelo celular. A novidade também aceitará vendas via Pix, com QR Code. De acordo com a fintech, as transações serão feitas via aproximação, bastando encostar os cartões na traseira dos smartphones. A seguir, veja tudo o que você precisa saber sobre a nova maquininha virtual da Nubank .

O que é a NuTap e como vai funcionar?

A NuTap funciona como uma maquininha virtual para clientes com conta PJ, permitindo aos usuários receber pagamentos diretamente pelo celular, sem a necessidade de uma maquininha física. O recurso comporta cartões com tecnologia de aproximação (contactless) e ainda carteiras digitais de smartphones e smartwatches, com Apple Pay ou Google Pay. Assim, para receber as quantias, é necessário apenas habilitar a função na sua conta e aproximar o método de pagamento da traseira do seu smartphone. Por enquanto, a NuTap só aceita Mastercard e Visa, mas, segundo a empresa, a maquininha ganhará outras bandeiras no decorrer do tempo.

O recurso utiliza a tecnologia de aproximação NFC (Near Field Communication, ou Comunicação por campo de proximidade, em tradução livre) para funcionar. Por isso, é importante que, na hora de habilitar esse meio de recebimento, você se certifique de que seu celular conta com essa possibilidade. Veja como descobrir se seu smartphone tem NFC aqui.

Qualquer conta tem acesso à maquininha?

Por enquanto, não é qualquer conta que pode ter acesso à NuTap. Para este primeiro momento, podem ter a maquininha digital da Nubank apenas clientes com conta PJ que sejam sócios únicos e utilizem Android - ou seja, usuários de iPhone ainda não têm acesso à função. Porém, segundo a fintech, o recurso chegará a mais smartphones e correntistas no decorrer do tempo.

Há alguma taxa no serviço?

A NuTap não tem taxas de aquisição, mensalidade e/ou de aluguel, diferentemente do que acontece com as maquininhas físicas tradicionais. Porém, como qualquer serviço que intermedia pagamentos, há alguns outros tipos de taxas que são aplicados sobre as vendas.

Assim, para vendas feitas no débito é cobrada uma taxa de 1,49% sobre o valor original, enquanto no crédito à vista esse número sobe para 3,19%. Já para vendas feitas com parcelamento, a Nubank explica que o valor é variável, mas que, para transações em até 12x, a taxa máxima é de 12,49%.

Como usar a NuTap?

Primeiro, para usar a NuTap, é preciso antes de tudo se certificar de que seu celular comporta a tecnologia NFC e de que sua conta Nubank é PJ de sócio único. Depois, é necessário solicitar, via app, o acesso à ferramenta. Basta abrir o aplicativo, logar em sua conta de pessoa jurídica e, depois, tocar em "Conheça o NuTap". O processo seguinte é intuitivo, bastando passar a página explicativa do serviço, tocando em "Começar a usar".

O próprio sistema do aplicativo fará uma verificação no seu smartphone para entender se há compatibilidade com o NFC. Caso ele atenda aos critérios, você será transferido para a aba de configuração da NuTap, que pedirá download de um app adicional para controle de suas vendas. Segundo a Nubank, esse aplicativo extra é leve e não deve ocupar muito espaço na memória do seu celular. Após a instalação do app, a opção de receber com NuTap será disponibilizada na sua conta.

Já para pagar, o processo é simples também: com o app aberto, basta tocar sobre "Cobrar com NuTap", escolher o valor do serviço e a forma de pagamento. Vale mencionar que, para compras parceladas, a parcela mínima deve ser de R$ 5. Quando a tela de pagamento aparecer, basta solicitar ao cliente aproximar o cartão e/ou carteira digital do celular e pronto. É importante deixar claro ainda que, até o momento, a NuTap só aceita pagamentos acima de R$ 2 e abaixo de R$ 200.

Com informações de Nubank (1 e 2)

