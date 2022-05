Pen drive divertido: 5 modelos personalizados com personagens famosos

Pen drives personalizados podem ser interessantes para usuários que querem armazenar arquivos com estilo. Empresas como Multilaser oferecem modelos com 8 GB de armazenamento que homenageiam personagens de desenho animado e de filmes famosos. A opção mais barata da lista é o pen drive Minion Stuart, que é inspirado no boneco da franquia de filmes Meu Malvado Favorito por preços a partir de R$ 26 .

Já o pen drive do Capitão América remonta o design clássico do traje do herói por valores que partem de R$ 31. Outra opção é o pen drive do Batman, que remonta o design da roupa do personagem presente no programa de TV clássico, exibido em 1966 por cerca de R$ 52. Confira a seguir cinco pen drives divertidos para comprar no Brasil em 2022.

O pen drive Minion é inspirado no personagem Stuart da franquia de filmes Meu Malvado Favorito. O design é igual ao do personagem: óculos de uma lente, finos fios de cabelo na cabeça e o macacão azul. O modelo ainda conta com uma alça de contas no topo para auxiliar no transporte. O dispositivo oferece 8 GB de armazenamento, velocidade de leitura de 10 MB por segundo, e transferência de arquivos de até 3 MB por segundo. Esta opção é encontrado por cerca de R$ 26.

Além disso, dispõe de entrada USB 2.0 e é compatível com os sistemas Windows e macOS. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam a beleza e o acabamento do produto.

Prós: ideal para dar de presente

O pen drive Stormtrooper é baseado nos guardas intergalácticos pertencentes à tropa de assalto do Império Galáctico da franquia Star Wars. O design oferta o traje característico do personagem, usado como proteção durantes as lutas, além de uma pistola na mão direita. O aparelho conta com 8 GB de armazenamento, velocidade de leitura de 10 MB/s, e taxa de transferência de 3 MB/s. Ele é encontrado por preços a partir de R$ 31.

O modelo dispõe de entrada USB 2.0 e compatibilidade com os sistemas operacionais Windows e macOS. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores pontuam a boa eficiência do produto.

Prós: serve como artigo colecionável

O pen drive do Capitão América remonta o design clássico do traje do herói, utilizando o mesmo tom dos jogos de cores e detalhes na parte superior do tronco. O boneco vem com o escudo acoplado no braço do lado esquerdo. O aparelho conta com 8 GB de armazenamento, velocidade de leitura de 10 MB/s, e taxa de transferência de 3 MB/s. O produto é visto por valores a partir de R$ 31.

Ele dispõe de entrada USB 2.0 e compatibilidade com os sistemas operacionais Windows e macOS. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários destacam a ótima eficiência do produto. Porém, criticam sua fragilidade.

Prós: bom custo-benefício

O pen drive do Homer Simpson é inspirado no personagem de mesmo nome da animação. O modelo conta com as roupas oficiais do personagem e conta com 8 GB de armazenamento, velocidade de leitura de 10 MB/s, e taxa de transferência de 3 MB/s. Os consumidores precisam desembolsar cerca de R$ 40 para adquirir o produto.

Ele dispõe de entrada USB 2.0 e compatibilidade com os sistemas operacionais Windows e macOS. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores pontuam o bom acabamento do pen drive.

Prós: acabamento emborrachado

O pen drive do Batman remonta o design da roupa do personagem presente no programa de TV clássico, exibido em 1966 pelo canal ABC. O aparelho conta com 8 GB de armazenamento, velocidade de leitura de 10 MB/s, e taxa de transferência de 3 MB/s. Esta opção é vendida por cifras que partem de R$ 52.

O modelo dispõe de entrada USB 2.0 e compatibilidade com os sistemas operacionais Windows e macOS. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários destacam que a taxa de transferência é condizente com a anunciada.

Prós: ideal como artigo para coleção

