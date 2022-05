Placa de vídeo boa e barata: 7 opções a partir de R$ 783 e as diferenças

1 de 8 Placa de video boa e barata: lista reúne sete modelos com bom custo-benefício — Foto: Reprodução/Unsplash Placa de video boa e barata: lista reúne sete modelos com bom custo-benefício — Foto: Reprodução/Unsplash

A Nvidia GeForce GT 740 se destaca pela quantidade de memória, sendo uma placa de vídeo de 4 GB. Esta característica auxilia na visualização de texturas e resoluções mais altas nos jogos. Porém, o desempenho da placa em jogos tende a ser limitado, por ela contar com um chip de entrada. A GPU é encontrada por preços a partir de R$ 783.

Além da memória GDDR5 com interface de 128 bits, a placa oferece um visual mais moderno e promete ser uma alternativa um pouco mais equilibrada que suas concorrentes. O item conta com 4,3 de 5 estrelas e os compradores destacam a memória e velocidade.

Prós: memória GDDR5

memória GDDR5 Contra: preço elevado para uma placa de entrada e quadrados na tela

A Nvidia GeForce GT 1030 é uma placa de entrada e é o modelo mais simples da série 1000 de placas. O modelo traz 2 GB de VRAM no padrão GDDR5, que é mais eficiente e rápido, mas ainda assim tende a não ser o suficiente para resoluções Full HD. Esta opção é encontrada por cerca de R$ 899.

A placa, da fabricante Galax, também utiliza interface de 64 bits, interface PCI Express 3.0 e apesar de ser um modelo básico, ainda assim as taxas de quadros por segundo podem ser elevadas. O item conta com banda de memória em 64 bits e as saídas de vídeo do modelo, que também é de perfil baixo, são HDMI e DVI.

Prós: memória GDDR5

memória GDDR5 Contras: modelo não é suficiente para resolução Full HD

A AMD Radeon RX 550, da PCYes, possui ‎4 GB de memória de vídeo ‎GDDR5 e velocidade de clock de ‎1.183 MHz. A placa de vídeo da AMD conta com chipset Polaris 21, usa memória GDDDR5 de 128 bits e base clock de 1183 MHz. Sua interface conta com saídas de DisplayPort, DVI e HDMI. Este modelo permite rodar games pesados de 2018 com gráficos no médio, mas em resolução Full HD e com taxas de quadros por segundo chegando aos 40 fps.

Ela também pode ser uma opção interessante para quem trabalha com edição de vídeos e fotos. A placa de vídeo está com 4,7 de 5 estrelas na Amazon e seu destaque fica pela facilidade na instalação.

Prós: não necessita de pinos da fonte para instalação

não necessita de pinos da fonte para instalação Contra: preço elevado

A GTX 750 Ti é uma placa de vídeo bastante conhecida no mercado. O modelo da PCYes apresenta um visual com duas ventoinhas. A GPU oferece apenas 2 GB de VRAM no padrão GDDR5, tendo ainda interface de 128 bits e frequências que podem chegar aos 1.020 MHz. Ela é encontrada por valores a partir de R$ 1.399.

A GPU conta ainda com saídas de vídeo VGA, DVI e HDMI e pode ser interessante para jogos em resolução HD com configurações gráficas baixas e clock de memória de 5400 MHz. A avaliação entre os compradores é alta, sendo 4,8 de 5 estrelas na Amazon e o destaque fica pela qualidade e custo-benefício.

Prós: bom custo-benefício

bom custo-benefício Contra: jogos atuais não rodam muito bem

A Nvidia GeForce GTX 1050 Ti é uma boa opção para quem busca aperfeiçoar a qualidade dos gráficos de jogos RPG. Com essa GPU, os jogos rodam com facilidade em qualidade Full HD ou 1080p, com média ideal de frames por segundo. Além disso, a GTX oferece 4 GB de VRAM no padrão GDDR5. Seus preços partem de R$ 1.499.

O modelo, fabricado pela Asus, conta com 769 núcleos CUDA, tem interface de 128 bit e clock que pode chegar aos 1.455 MHz em modo boost. As saídas de vídeo da GTX 1050 Ti são DVI, HDMI e DisplayPort. Ela possui uma avaliação de 4,7 de 5 estrelas e seu destaque é pelo alto desempenho e a qualidade baixa do Full HD durante jogos de RPG.

Prós: alto desempenho e desenvolve jogos em Full HD

alto desempenho e desenvolve jogos em Full HD Contra: valores acima da média para uma placa de entrada

A GTX 1650, da Asus, é uma placa que conta com memórias no padrão GDDR6 com volume de 4 GB, o que pode fazer com que os usuários possam explorar qualidades em Full HD com níveis de detalhes mais elevados. A placa que utiliza praticamente o mesmo chip de modelos como a GTX 1080, promete desempenho de sobra na maior parte do uso. O componente é vendido por cerca de R$ 2.782.

Além disso, o sistema de rotação das ventoinhas foi otimizado para reduzir a turbulência e um modo de parada faz com que as três fans parem em baixa temperatura. Ela foi avaliada em 4,9 de 5 estrelas e o destaque apontado pelos consumidores é pela forma de instalação. Ela não possui conexão com cabos e pode ser encaixada na placa-mãe do computador.

Prós: memória GDDR5 e silenciosa

memória GDDR5 e silenciosa Contras: preço elevado

A Nvidia GeForce GTX 1660 Super, da Asus, é um modelo promete uma velocidade de memória equivalente a 14002 MHz e resolução máxima de até 7680 x 4320. A placa é equipada com 6 GB de VRAM no padrão GDDR6 com interface de 192 bits, o que visa trazer menos latência e garantir mais desempenho. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 2.792 para adquirir o produto.

As saídas de vídeo são DVI, HDMI e DisplayPort, o que acaba dando mais versatilidade ao componente. A placa de vídeo foi avaliada em 4,6 de 5 estrelas e o destaque, de acordo com os compradores, fica por rodar em Full HD na média de 60 FPS mesmo com a configurações no máximo.

Prós: placa fria e recomendada para jogos atuais

placa fria e recomendada para jogos atuais Contras: relatos de que a placa é muito barulhenta

