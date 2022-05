Placa-mãe: 7 modelos ideais para montar seu PC gamer

A placa-mãe é um componente muito importante para montar um PC gamer. A peça é fundamental para abrigar todos os componentes do computador e permitir o funcionamento da máquina. Empresas como Gigabyte e Asus oferecem modelos por preços a partir de R$ 473 , como é o caso da Asus Prime B450M, que traz design mATX e é compatível com processadores AMD .

1 de 8 Placa-mãe é um componente fundamental para montar um bom PC gamer — Foto: Reprodução/Unsplash Placa-mãe é um componente fundamental para montar um bom PC gamer — Foto: Reprodução/Unsplash

Quanto custa um PC gamer? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

O modelo Prime B450M, da Asus, oferece design mATX, ou seja, apresenta menos espaço para adição de recursos tecnológicos secundários, como placas de rede. A peça oferece soquete AM4 e traz compatibilidade com os processadores AMD Athlon e Ryzen. O componente conta ainda com chipset AMD B460, seis portas USB, e PCIe x16.

Ele admite velocidade do clock de memória de até 2.666 MHz. Este modelo é vendido por valores que partem de R$ 473. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a conectividade rápida do dispositivo e o poder de processamento.

Prós: capacidade de memória razoável

capacidade de memória razoável Contras: design mATX pode desagradar alguns usuários

2 de 8 Asus B450M Prime Gaming é opção de placa de entrada para sistemas AMD — Foto: Divulgação/Asus Asus B450M Prime Gaming é opção de placa de entrada para sistemas AMD — Foto: Divulgação/Asus

O modelo TUF Gaming H310M Plus, da Asus, é uma placa-mãe de entrada. Ela é compatível com o processador Intel e admite soquetes LGA 1151 para fixá-lo. Além disso, conta com clock de memória de 2.666 MHz para auxiliar a memória RAM no trabalho em arquivos temporários. O componente oferece seis entradas USB e capacidade de armazenamento de 32 GB por preços a partir de R$ 509.

O PCIe possui característica x16, isto é, admite 16 vias para processamento de tráfegos, o que deve ser ideal para jogadores exigentes. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam o bom desempenho do produto.

Prós: não é preciso usar suporte para placa de vídeo

não é preciso usar suporte para placa de vídeo Contras: placa-mãe de entrada

3 de 8 Asus TUF Gaming H310M-Plus é uma placa-mãe de entrada — Foto: Divulgação/Asus Asus TUF Gaming H310M-Plus é uma placa-mãe de entrada — Foto: Divulgação/Asus

3. B550M Aorus Elite – a partir de R$ 929

A B550M Aorus Elite, da Gigabyte, apresenta compatibilidade com processadores AMD Athlon 3000G e Ryzen. Ela oferta velocidade de 4.400 MHz no clock de memória e soquete AM4. A peça ainda admite armazenamento de 128 GB, chipset AMD B550, seis portas USB, e PCIe x16. O modelo disponibiliza conectividade para iluminação RGB e as entradas permitem que tanto dispositivos LED mais antigos quanto mais atualizados sejam conectados em vários lugares pela extensão do produto. O componente é encontrado por cifras que partem de R$ 929.

Além disso, o espelho é colado à superfície, logo, não haverá chance do usuário perdê-lo ao abrir o gabinete e realizar mudanças ou reparos na placa-mãe. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários destacam o bom funcionamento do produto e o reconhecimento rápido do processador.

Prós: alto poder de armazenamento

alto poder de armazenamento Contras: compatível apenas com processadores AMD

4 de 8 Gigabyte AORUS Elite B550M traz mais de uma conexão M.2 — Foto: Divulgação/Gigabyte Gigabyte AORUS Elite B550M traz mais de uma conexão M.2 — Foto: Divulgação/Gigabyte

A placa TUF Gaming B460M Plus, da Asus, oferta design mATX, que concede espaço limitado para adicionar outros recursos tecnológicos. Ela conta com soquete LGA 1200, chipset Intel BA460 e compatibilidade com o processador Intel de 10ª geração. A peça ainda conta com tecnologia dissipadora de calor para evitar o superaquecimento dos sistemas. O componente é comercializado por preços que partem de R$ 946.

O produto também possibilita iluminação RGB sincronizável para combinar com o restante do setup gamer. O modelo dispõe de seis portas USB, PCIe x16 e velocidade de clock de memória máxima de 2.966 MHz. Avaliado com uma nota 4,8 de 5 na Amazon, os usuários destacam a ótima eficiência do produto.

Prós: alto desempenho de velocidade e de memória

alto desempenho de velocidade e de memória Contras: espaço limitado

5 de 8 Asus B460M expressa velocidade de 2.966 MHz no clock de memória — Foto: Divulgação/Asus Asus B460M expressa velocidade de 2.966 MHz no clock de memória — Foto: Divulgação/Asus

A Z390 M Gaming, da Gigabyte, oferece compatibilidade com o processador Intel de 9ª geração. Ela apresenta soquete LGA 1151, uma opção bastante popular no mercado e presente em vários outros modelos. O componente dispõe de cinco entradas USB, velocidade do clock de memória de 2.133 MHz, e PCIe x1o.

O produto é indicado para gamers ou usuários com produtividade avançada e pode ser adquirido por cerca de R$ 1.259. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários elogiam o desempenho da máquina.

Prós: compatível com soquete popular

compatível com soquete popular Contras: preço elevado

6 de 8 A placa-mãe Z390 M Gaming conta com 64 GB de armazenamento — Foto: Divulgação/Asus A placa-mãe Z390 M Gaming conta com 64 GB de armazenamento — Foto: Divulgação/Asus

A placa B450 Aorus Pro Wi-Fi, da Gigabyte, apresenta design com iluminação RGB. A placa oferta soquete AM4, chipset AMD B450 e compatibilidade com os processadores Ryzen de 2ª geração e Athlon. O componente ainda dispõe de 4.666 GHz de velocidade no clock de memória, cinco entradas USB e PCIe x16. O produto é vendido por cifras a partir de R$ 1.899.

Uma característica interessante é a sua porta LAN Gigabit, que promete proporcionar maior eficiência em comparação com placas de redes mais tradicionais. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o bom funcionamento da placa. Porém, criticam a ausência de compatibilidade com a Bios 5.600G.

Prós: alto desempenho

alto desempenho Contras: não vem com atualização para Bios 5.600G

7 de 8 Gigabyte B450 Aorus Pro Wi-Fi traz porta LAN Gigabit — Foto: Divulgação/Gigabyte Gigabyte B450 Aorus Pro Wi-Fi traz porta LAN Gigabit — Foto: Divulgação/Gigabyte

7. ROG Strix Z590-E Gaming Wi-Fi – a partir de R$ 2.689

O modelo ROG Strix Z590-E, da Asus, é uma placa-mãe de design ATX, isto é, admite espaços específicos para recursos tecnológicos extras, como placas de vídeo. Ela é indicado para usuários mais exigentes que demandam mais espaço no gabinete. O componente oferta 5.333 MHz de velocidade no clock de memória, seis portas USB, e PCIe x16. Ela ainda disponibiliza compatibilidade com os processadores Intel Celeron, Core, e Pentium Gold. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 2.689 para adquirir o produto.

Além disso, admite dissipador de calor para evitar superaquecimento dos sistemas internos. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a ótima performance do dispositivo.

Prós: dissipador de calor incluso

dissipador de calor incluso Contras: preço elevado

8 de 8 O modelo ROG Strix Z590-E apresenta alta performance e dissipadores de calor — Foto: Divulgação/Asus O modelo ROG Strix Z590-E apresenta alta performance e dissipadores de calor — Foto: Divulgação/Asus

5 dicas para comprar um PC gamer bom e "barato"