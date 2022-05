Programa de afiliados Shopee: veja como funciona, comissões e se vale a pena

O programa de afiliados Shopee permite que usuários do marketplace recebam comissões de até 14% sobre a venda de produtos. Para isso, é preciso se cadastrar na iniciativa e compartilhar o link especial de afiliado em aplicativos de mensagem e redes sociais. Assim, à medida que os clientes compram produtos por meio da URL personalizada, o parceiro recebe parte dos ganhos das compras. A comissão oferecida depende da categoria dos itens vendidos e é paga em até 60 dias pela Shopee . A seguir, saiba como ser afiliado Shopee e entenda como funciona o programa que permite fazer renda extra na Internet indicando mercadorias do marketplace.

O que é e como funciona o programa de afiliados da Shopee

O programa de afiliados Shopee recompensa usuários que indicam e vendem produtos do marketplace a partir de links personalizados em suas redes sociais ou sites. Algumas categorias, como bolsas, mochilas, roupas e calçados, geram comissões de até 14%.

É possível gerar um link especial de afiliado para qualquer mercadoria e compartilhá-lo com amigos e conhecidos na Internet, seja em redes sociais ou em aplicativos como WhatsApp. Dessa forma, quando alguém comprar um produto indicado pelo parceiro, este receberá uma comissão sobre o valor.

Estratégias de marketing como esta são praticadas por grandes e-commerces para atrair mais clientes à loja. Como a Shopee não cobra taxa de inscrição de seus parceiros, ser um afiliado da plataforma pode ser uma boa forma de ganhar uma renda extra na Internet. Vale destacar que o cliente precisa concluir o pagamento para o afiliado receber a comissão.

Como ser um afiliado Shopee?

Para ser um afiliado Shopee é preciso fazer a inscrição no programa e ter o cadastro aprovado. O processo consiste em acessar o site (shopee.com.br/m/programa-de-afiliados) e selecionar o botão "Inscreva-se", localizado no primeiro banner da página inicial. Feito isso, o site te direcionará para a página de inscrição, que possui três etapas.

Na primeira delas, é preciso preencher os campos em branco com algumas informações, como nome, endereço, e-mail e o código de verificação que foi enviado ao e-mail cadastrado. Depois, é necessário adicionar os dados de mídia — o link de suas redes sociais ou de seu site, se houver. Após preencher todos os campos e confirmar a inscrição, é preciso esperar alguns dias para o cadastro ser avaliado pela Shopee. Se aprovado, o marketplace enviará por e-mail os próximos passos.

Segundo a Shopee, algumas boas práticas podem facilitar a aprovação no programa. É importante, por exemplo, adicionar links existentes do seu perfil em redes sociais ou da home do seu site. Além disso, o perfil da rede social precisa estar no modo "público" e, caso não haja posts publicados nos últimos três meses, é importante atualizá-la.

Quais produtos podem ser indicados?

Todos os produtos disponíveis no site e aplicativo da Shopee podem ser indicados por meio dos links especiais do afiliado. A Shopee tem itens de diversas categorias, como Celulares e Acessórios, Roupas, Maquiagem, Casa e Decoração, Jogos e Consoles, Câmeras e Drones e mais.

Quanto ganha um afiliado Shopee?

Os ganhos de um afiliado Shopee variam de acordo com o número e categoria das vendas feitas. Seções como bolsas e mochilas e roupas e calçados, por exemplo, possibilitam comissões de até 14%. Segundo a Shopee, o lucro médio mensal dos principais influenciadores de alguns países onde o marketplace atua é de 15 mil reais em comissões.

Programa de afiliados Shopee vale a pena?

O programa de afiliados Shopee é uma forma de gerar renda extra usando sua influência na Internet. Um dos pontos positivos do programa é a inscrição gratuita: os usuários podem lucrar indicando produtos para conhecidos e amigos na rede social sem precisar investir uma quantia para isso.

Outro destaque está na taxa de comissão, que pode chegar até 14%: uma porcentagem competitiva em relação a outros programas de lojas online, como Lojas Americanas, com 4,57%, e AliExpress, com comissões que variam entre 5% e 8%. Além disso, a Shopee é um marketplace bastante popular no Brasil e atrai muitos consumidores, o que pode facilitar as vendas. A plataforma fornece ainda relatórios com o desempenho do parceiro. Assim, é possível acompanhar quais produtos você mais vende e focar na divulgação deles para aumentar os lucros.

Apesar desses pontos positivos, há alguns fatores que podem ser considerados negativos. O tempo de espera pelo depósito do pagamento, por exemplo, é de até 60 dias após a aprovação da compra do cliente. Os afiliados ainda precisam atingir um valor mínimo que cubra os custos transacionais para conseguirem resgatar o dinheiro. Além disso, a Shopee desconta uma taxa de serviço não informada das suas comissões.

Com informações de Shopee (1 e 2)

