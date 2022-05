PS Plus 2022: 7 perguntas e respostas sobre as mudanças no serviço

A PlayStation Plus ( PS Plus ), serviço de assinatura da Sony para PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5) necessário para acessar funcionalidades online, passará por grandes mudanças a partir de 13 de junho no Brasil . Segundo anúncio da empresa, os usuários terão três níveis de assinatura à disposição, com seus respectivos preços e benefícios: Essencial, Extra e Deluxe. Na PS Plus 2022, a ideia é oferecer um catálogo com centenas de jogos de estúdios first-party e de terceiros, incluindo clássicos do PSOne, PlayStation 2 e PSP. Como novo modelo, a assinatura passa a competir diretamente com o Xbox Game Pass, da Microsoft.

Para ajudar a entender o que acontece com a assinatura atual, quando as mudanças entram em vigor e quais jogos esperar na reformulação do serviço, o TechTudo traz, nas linhas a seguir, sete coisas para saber sobre a nova PS Plus. Confira!

1. Quando o serviço chega ao Brasil?

Segundo o cronograma anunciado pela Sony, a nova PS Plus estará disponível nas Américas a partir de 13 de junho, incluindo o Brasil. As mudanças chegam primeiro aos mercados da Ásia, em 23 de maio, seguidos pelo Japão em 1º de junho.

Confira a previsão de lançamento na íntegra:

Mercados da Ásia (exceto Japão) – previsto para 23 de maio de 2022;

Japão – previsto para 1º de junho de 2022;

Américas – previsto para 13 de junho de 2022;

Europa – previsto para 22 de junho de 2022.

2. Quais são os planos e preços da PS Plus disponíveis por aqui?

Os assinantes passam a ter três opções de assinatura com a nova PS Plus no Brasil, sendo elas: Essencial, Extra e Deluxe. No exterior, existe o chamado plano Premium em vez do Deluxe, que se destaca pelo acesso a jogos clássicos via streaming, incluindo o catálogo do PlayStation 3 (PS3).

O plano Essencial é a PlayStation Plus como os usuários conhecem hoje em dia, sem alteração no preço praticado. Os benefícios começam a ficar mais atrativos no nível Extra, que inclui um catálogo com até 400 jogos populares de PS4 e PS5 para download — desde títulos da PlayStation Studios até os de estúdios parceiros.

Por fim, o plano Deluxe é o mais caro e traz, ainda, uma seleção de famosos jogos clássicos das gerações do PSOne, PS2 e PSP para download. Além deles, o plano conta com a possibilidade de experimentar um jogo antes de comprá-lo por um determinado de tempo. Esse nível de assinatura inclui todos os benefícios anteriores.

Veja, a seguir, os preços que serão praticados no Brasil:

Essencial: R$ 34,90 por mês, R$ 84,90 por trimestre e R$ 199,90 por ano;

Extra: R$ 52,90 por mês, R$ 139,90 por trimestre e R$ 339,90 por ano;

Deluxe: R$ 59,90 por mês, R$ 159,90 por trimestre e R$ 389,90 por ano.

3. Por que o plano com streaming de jogos não chega ao país?

Uma das premissas da nova PS Plus é a fusão com o PS Now, um serviço de assinatura oferecido no exterior que permite acessar jogos via streaming. Como ele não está disponível no Brasil, o país acabou ficando de fora da oferta por enquanto.

A Sony já anunciou que pretende expandir o suporte para novas regiões, mas o Brasil ainda não foi contemplado. Ao todo, 30 mercados contarão com acesso de streaming na nuvem, incluindo os recém-confirmados: Bulgária, Croácia, República Tcheca, Grécia, Hungria, Malta, Polônia, República de Chipre, Romênia, Eslováquia e Eslovênia.

4. Já sou assinante da PS Plus. O que acontece com a minha assinatura?

A Sony garante que todos os assinantes atuais da PS Plus terão seus planos convertidos para Essencial automaticamente, sem qualquer mudança no preço praticado ou na data de pagamento. Essa continua sendo a opção ideal para aqueles que querem apenas acessar multiplayer online dos consoles da empresa, além de garantir uma seleção de jogos grátis mensais e descontos exclusivos.

5. Como funciona a migração para um plano melhor?

Em e-mail enviado aos assinantes, a Sony afirma que será possível migrar para os novos planos anunciados facilmente. De acordo com a empresa, será preciso pagar a diferença entre o plano atual e o desejado — com os devidos ajustes dependendo de quanto tempo de assinatura ainda resta ao usuário.

6. Quais jogos vão ficar disponíveis na biblioteca de games?

A lista de jogos da nova PS Plus ainda não foi divulgada oficialmente, mas é possível esperar alguns dos principais títulos da PlayStation Studios e de parceiros de publicação. Alguns dos nomes citados pela empresa são Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 e Returnal. Tendo em vista que o serviço estará disponível inicialmente em 23 de maio na Ásia, é de se esperar que a lista completa seja revelada até essa data.

7. Grandes jogos vão chegar ao serviço no lançamento?

Diferente do Xbox Game Pass da Microsoft, a nova PS Plus não deve receber jogos exclusivos já no lançamento. Em entrevista ao GamesIndustry, Jim Ryan, CEO da Sony Interactive Entertainment, afirmou que a empresa não seguirá esse caminho. Ele alega que o nível de investimento necessário impossibilitaria isso e que haveria um “efeito indireto” na qualidade dos jogos produzidos pela Sony.