Quer um celular poderoso? Veja 8 opções com chip Snapdragon 8 Gen 1

Também apelidado de SD 8 Gen 1, o chip garante uma capacidade computacional 20% maior que na geração anterior, do Snapdragon 888, chegando a 3,0 GHz. Tem ainda a promessa de economizar 30% de energia.

Snapdragon 8 Gen 1 é atualmente o processador mais poderoso da Qualcomm — Foto: TechTudo

Xiaomi 12: fotos de até 50 megapixels — Foto: Divulgação/Xiaomi

Lançado no Brasil no início de maio com preço sugerido de R$ 9.499, o novo topo de linha da Xiaomi, traz tela AMOLED de 6,28 polegadas, Full HD (2400 x 1800 pixels) com taxa de atualização variável até 120 Hz. Ele vem com um conjunto de câmeras triplo, com a principal de 50 MP (f/1.9), uma ultra wide de 13 MP (f/2.4) e uma teleobjetiva + macro de 5 MP (f/2.4). A câmera frontal para selfies traz 32 MP (f/2.5).

O processador Snapdragon 8 Gen 1 vem combinado com a GPU Adreno 730, memória RAM de 8 GB e 256 GB de armazenamento. Em março, o Xiaomi 12 foi considerado o quarto celular Android mais veloz do mundo, segundo o ranking do AnTuTu.

O sucessor do Mi 11 roda sistema Android 12 e MIUI 13, além de ter conectividade à rede 5G de altíssima velocidade, recurso presente em todos os dispositivos com Snapdragon 8 Gen 1.

2. Realme GT 2 Pro (R$ 5.999)

Realme GT 2 Pro fi lançado recentemente no Brasil — Foto: Divulgação/Realme

O Realme GT 2 Pro é um celular de apenas 8,1 mm de espessura, que traz tela de 6,6 polegadas, resolução de 2408 x 1080 pixels, e taxa de atualização de 120 Hz. O Realme GT 2 Pro combina o SD 8 Gen 1 com GPU Adreno 730, 12 GB de RAM e memória interna de 256 GB. A bateria é um dos destaques, com 5.000 mAh, garantindo várias horas de uso longe das tomadas. O modelo foi lançado recentemente no Brasil por R$ 5.999.

O modelo é apresentado como o mais rápido de todos os smartphones da marca. Vale ressaltar que a empresa vem prometendo celulares potentes para o consumidor brasileiro e a vinda do topo de linha é um indicativo de que a Realme parece cumprir com o que prometeu.

Moto Edge 30 Pro deve trazer câmera de 50 MP — Foto: Reprodução/91 Mobiles

A Motorola balançou o mercado de celulares ao passar na frente da rival Xiaomi e lançar o Edge 30 Pro. O smartphone foi o primeiro a trazer o processador Snapdragon 8 Gen 1 entre seus componentes, indicativo da forte aposta da empresa para atrair o público que procura por aparelhos mais premium.

Sua ficha técnica está repleta de requisitos robustos como processador SD 8 Gen 1 (até 3,0 GHz), memória RAM de 12 GB e armazenamento de 256 GB. O Edge 30 Pro é vendido no Brasil pelo preço de R$ 4.679 no site da Amazon. O produto ainda inaugura uma novidade: a garantia de dois anos.

Galaxy S22 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Em fevereiro, tivemos a chegada ao mercado brasileiro dos Samsung Galaxy S22 , S22 Plus e S22 Ultra (com S Pen). Ao contrário de outros países que receberam a linha S22 com Exynos 2200, fabricado pela sul-coreana, os modelos vendidos em território nacional foram contemplados com o chip da Qualcomm.

Nas configurações do Galaxy S22, o modelo de entrada da linha, podemos encontrar câmera traseira tripla, com a lente principal de 50 MP (f/1.8), acompanhada de uma ultra wide de 12 MP (f/2.2 e 120º) e teleobjetiva de 10 MP (f/2.4, 36º, zoom ótico de 3x). A câmera frontal tira selfies de 10 MP (f/2.2 e 80º). O smartphone custa a partir de R$ 5.999, enquanto os modelos S22 Plus e S22 Ultra, podem ser encontrados a partir de R$ 6.999 e R$ 9.499, respectivamente.

5. OnePlus 10 Pro

OnePlus 10 Pro foi anunciado nesta semana com o processador Snapdragon 8 Gen 1 — Foto: Reprodução/Gizmochina

O OnePlus 10 Pro foi anunciado globalmente no final de março trazendo tela de 6,7 polegadas AMOLED com taxa de atualização de 120 Hz. O aparelho teve um bom desempenho de vendas na China, lugar em que arrecadou o equivalente a R$ 87 milhões em apenas um segundo de vendas.

Além do SD 8 Gen 1, o smartphone apresenta GPU Adreno 730, modelos a partir de 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Seu desempenho é considerado 30% superior à versão passada, consumindo 25% menos energia. O OnePlus 10 Pro traz uma bateria de 5.000 mAh com carregamento rápido de até 80 W, a maior potência suportada em aparelhos da marca até então.

6. Lenovo Legion Y90

Lenovo Legion Y90 — Foto: Divulgação/Lenovo

Focado no público gamer, o Lenovo Legion Y90 foi apresentado globalmente durante a Mobile World Congress (MWC) 2022. O celular gigante tem tela AMOLED de 6,92 polegadas com resolução FHD+ (1080 x 2460 pixels) e taxa de atualização de 144 Hz. Ao todo, são duas câmeras traseiras, a principal de 64 MP (f/1.9) e uma ultra wide com 13 MP (120˚). A câmera frontal vem com apenas 16 MP.

O que acaba chamando atenção no aparelho é o design traseiro com a marca da linha brilhando graças a luz LED RGB, que pode passar por uma personalização de cores via app. Para aguentar a jogatina, o Lenovo Legion Y90 traz uma potente bateria de 5.600 mAh com carregamento rápido de 68W. O modelo ainda não está disponível no Brasil. O modelo foi lançado na China por 3.999 yuans, ou cerca de R$ 3.270 em conversão direta.

7. Poco F4 GT

Poco FA GT — Foto: Divulgação/Xiaomi

A Xiaomi lançou o Poco F4 GT globalmente em abril e surpreendeu ao trazer um aparelho com bateria de 4.700 mAh e recarga rápida de 120 W. A empresa garante que é possível alcançar a carga de 100% após apenas 17 minutos no carregador.

A ficha técnica robusta inclui Snapdragon 8 Gen 1, GPU Adreno 730 e Android 12 sob a interface MIUI 13. A tela AMOLED de 6,67 polegadas (1080 x 2400 pixels), tem taxa de atualização de 120 Hz. Na traseira, o celular apresenta um jogo triplo de câmeras. com a principal de 64 MP (f/1.9), uma ultra wide de 8 MP (f/2.2, 120˚) e uma lente macro com 2 MP (f/2.4). A frontal aparece com 20 MP (f/2.4).

A Poco é uma subsidiária da Xiaomi. Apesar da companhia chinesa atuar em nosso território, não há previsão de lançamento do celular no Brasil. O modelo custa 599 euros no exterior, cerca de R$ 3.150 em conversão direta.

8. Oppo Find X5 Pro

Oppo Find X5 Pro — Foto: Divulgação/Oppo

Considerado rival direto do Galaxy S22 Ultra, da Samsung, o Oppo Find X5 Pro foi anunciado em fevereiro prometendo potência. O aparelho traz tela AMOLED de 6,7 polegadas (1440 x 3216 pixels), três câmeras traseiras, sendo a principal de 50 MP ( f/1.7), uma ultra wide de 50 MP e uma telefoto de 13 MP (f/2.4). Na frontal há uma câmera de 32 MP para selfies de alta qualidade.

O processador da Qualcomm se une à GPU Adreno 730, aos 12 GB de RAM e aos 256 GB de armazenamento. A bateria de 5.000 mAh é compatível com carregamento rápido de 80 W com fio e de 50 W sem fio. Até o momento o modelo não está disponível no Brasil. O Oppo Find X5 Pro está à venda na Europa por 1.299 euros, cerca de R$ 7.379 em conversão direta.

