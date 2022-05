Rainbow Six Mobile: o que se sabe até agora sobre o FPS para celular

Rainbow Six: Mobile foi anunciado pela Ubisoft em abril de 2022 como uma versão de Rainbow Six Siege para celulares Android e iPhone ( iOS ). O jogo contará com uma gameplay bastante semelhante à da versão de PC, mas adaptada para o ambiente dos dispositivos mobile. Atualmente, o jogo se encontra em sua fase alpha fechado, que começou na última terça-feira (3) somente para modelos Android. Os usuários inscritos podem testar o game com dez opções de operador e dois mapas. Além do que foi revelado com essa versão alpha, mais detalhes já foram divulgados sobre o game, que deve ficar disponível para todos ainda em 2022. A seguir, você confere o que se sabe até o momento sobre o Rainbow Six: Mobile .

1 de 5 Veja o que se sabe até o momento sobre a versão mobile de Rainbow Six Siege — Foto: Divulgação/Ubisoft Veja o que se sabe até o momento sobre a versão mobile de Rainbow Six Siege — Foto: Divulgação/Ubisoft

👉 Qual melhor jogo FPS? Opine no Fórum do TechTudo

Alpha fechado

As inscrições para o Alpha fechado de Rainbow Six: Mobile se iniciaram no dia 6 de abril e ficaram limitadas para os jogadores de toda a América do Norte (Canadá, Estados Unidos e México). De acordo com a Ubisoft, essa decisão foi motivada por conta da proximidade dos estúdios de desenvolvimento e dos servidores da empresa, que são localizados em Montreal, Canadá. Assim, uma melhor experiência seria assegurada para todos os participantes.

Essa fase do Rainbow Six: Mobile se iniciou na terça-feira (3) para dispositivos Android. Os participantes do teste alpha poderão compartilhar a gameplay nas redes sociais, mostrar os pontos positivos e identificar os problemas para a Ubisoft. Vale lembrar que essa é apenas uma fase de testes e que o FPS terá melhorias e muito mais conteúdo em seu lançamento.

2 de 5 Rainbow Six Mobile está em fase alpha no momento — Foto: Divulgação/Ubisoft Rainbow Six Mobile está em fase alpha no momento — Foto: Divulgação/Ubisoft

Quais os requisitos mínimos?

Os requisitos mínimos para o Rainbow Six: Mobile ainda não foram divulgados. Porém, o registro para o alpha contava com uma pergunta sobre o aparelho utilizado para jogar. Essa pergunta também trazia uma seleção de modelos diferentes, que provavelmente são como base para definir os requisitos mínimos do FPS. Veja esses aparelhos na tabela abaixo:

Rainbow Six Mobile – Aparelhos compatíveis Marca Modelos Google Pixel 5, 6 e 6Pro Huawei Honor 50, Honor Magic 12, Nova 4, Nova 5T e P30 Pro LG V60 ThinQ, ThinQ G8X, Wing e Velvet 2 Pro Motorola Edge (Plus/20Pro/S30/X30), moto G100 e Razr OnePlus 6, 6T, 7Pro, 8, 8T, 9, 9Pro, Nord e Nord2 Oppo F17 Pro, F19 Pro Plus, R17, R17 Pro, K3, K5, K7, K9 e K9X Oppo A 11x, 5, 52, 53, 72, 91, 92, 93, 95 e 96 Oppo Find X, X2, X2lite, X2Pro, X3, X3lite, X3Neo e X3Pro Oppo Reno 2, 3, 3Pro, 4, 4Pro, 5, 5Pro, 5Pro+, 6, 6Pro, 6Pro+, 7, 7Pro, 10, Ace, Ace2 e Z Samsung Galaxy A71, A72, A80, M51, M62, W20 e F62 Samsung Galaxy Note 10 e 20 Samsung Galaxy S 10, 20, 21 e 22 Samsung Galaxy Z Fold, Fold 2, Flip e Flip 13 Xiaomi Mi 8Pro, 9Pro, 10, 11, 13 e Redmi K30Pro Vivo X 23, 27, 27Pro, 30, 50, 50Lite, 50Pro, 50Pro+, 60, 60Pro, 60Pro+, 70, 70Pro+ Vivo Y 30, 31, 32, 33, 50, 51, 52, 53s, 55, 70s, 71, 72, 73, y74, y76, y9 e Z6 Vivo IQOO 3, 5Pro, 7, 8, 8Pro, 9, 9Pro, Neo3, Neo5, Neo5S, Neo5Lite, U3, U5, Z1, Z3, Z5 e Z Vivo Nex 1, 3, 3S, Dual e S Vivo S S1Prime, S5, S6, S7, S9e, S10, S10Pro, S12, S12Pro iOS iPhone 8+ ou superior

Lançamento previsto

A Ubisoft ainda não revelou uma data específica para o lançamento do Rainbow Six: Mobile, e tampouco uma janela prevista para os interessados se basearem. Rumores dizem que o jogo estará disponível ainda 2022, mais especificamente no final do ano, visto que seu desenvolvimento já está bem avançado. Porém, não está descartada a possibilidade de o lançamento acontecer apenas em 2023.

Mapas disponíveis

Por enquanto, o Rainbow Six: Mobile conta com apenas dois mapas: Banco e Fronteira. No entanto, a Ubisoft já mencionou que o jogo terá uma boa seleção de mapas e que eles serão adicionados no futuro. Ainda não há uma lista completa do que estará disponíveis no lançamento. Mas, vale ressaltar: os mapas Parque Temático, Villa, Chalé, Casa de Campo, Café Dostoyevsky, Oregon e Arranha-céu estão presentes na map pool competitiva do Rainbow Six Siege de 2022, ao lado de Banco e Fronteira, e podem aparecer também na versão mobile.

3 de 5 Banco e Fronteira são os mapas disponíveis no Rainbow Six Mobile — Foto: Divulgação/Ubisoft Banco e Fronteira são os mapas disponíveis no Rainbow Six Mobile — Foto: Divulgação/Ubisoft

Operadores

A Ubisoft revelou dez Operadores, cinco atacantes e cinco defensores, que estarão presentes no Rainbow Six: Mobile. Os atacantes serão Ash, Sledge, Twitch, Thermite e Hibana. Entre os defensores, estão Caveira, Bandit, Smoke, Valkyrie e Mute. Vale lembrar que o Rainbow Six Siege conta atualmente com mais de 60 operadores e que muitos deles devem ser lançados na versão mobile. Na tabela abaixo, veja como ficou o loadout de cada um dos operadores iniciais no Rainbow Six: Mobile:

Rainbow Six Mobile – Loudout dos Operadores Operador Função Arma Primária Arma Secundária Habilidade Gadget Ash Atacante Rifle de Assalto R4-C Pistola 5.7 USG Munição Explosiva Granadas de Atordoamento Sledge Atacante Rifle de Assalto L85A2 Pistola Metralhadora SMG-11 Marreta de Demolição Granada Frag Twitch Atacante Rifle de Assalto F2 Pistola P9 Drone de Choque Claymore Thermite Atacante Rifle de Assalto 552-Com Pistola 5.7 USG Carga Exotérmica Claymore Hibana Atacante Rifle de Assalto Type-89 CQB Pistola 93R Lançador X-Kairos Granadas de Atordoamento Caveira Defensora Escopeta Origin-12 Pistola Luison Passos Silenciosos Granadas de Impacto Bandit Defensor Submetralhadora MP7 Pistola 5.7 USG Fio de Choque Arame Farpado Smoke Defensor Escopeta M500 Pistola Metralhadora SMG-11 Granada de Gás Remota Escudo Ajustável Valkyrie Defensora Submetralhadora MPX Revólver Keratos .40 Câmeras Black Eye C4 Mute Defensor Espingarda M590A1 Pistola AP30 Disruptor de Sinal C4

Gameplay será a mesma da versão de PC?

Rainbow Six: Mobile terá uma gameplay muito semelhante à de Rainbow Six Siege, seguindo com o duelo 5v5 entre atacantes e defensores, com a diferença de toda adaptação realizada para dispositivos mobile. Uma das principais diferenças está no número de rounds. Serão três rounds de ataque contra defesa, o que significa que as partidas podem durar apenas cinco minutos, tempo muito menor que em Rainbow Six Siege. Também será possível customizar seus controles e a HUD que aparecerá na tela do dispositivo para que o jogo fique mais confortável para cada usuário.

4 de 5 Será possível customizar controles e a HUD em Rainbow: Six Mobile — Foto: Divulgação/Ubisoft Será possível customizar controles e a HUD em Rainbow: Six Mobile — Foto: Divulgação/Ubisoft

Modos disponíveis

É esperado que o Rainbow Six Mobile seja lançado com diversos modos de jogo. Por sinal, alguns desses modos serão exclusivos dessa versão do FPS. No entanto, em sua fase alpha, o jogo conta apenas com os modos PvP (Player vs Player) Secure the Area e Bomb. Modos PvE (Player vs Environment), como Caça-Terrorista, podem estar inclusos nas novidades futuras do mobile também.

5 de 5 Rainbow Six: Mobile possui atualmente apenas Secure the Area e Bomb como modos de jogo — Foto: Divulgação/Ubisoft Rainbow Six: Mobile possui atualmente apenas Secure the Area e Bomb como modos de jogo — Foto: Divulgação/Ubisoft