Roteador barato: veja 6 modelos que cabem no seu bolso por até R$ 99

Roteadores baratos podem ser ideais para usuários que querem ter conexão Wi-Fi sem gastar muito dinheiro. Empresas como Intelbras , Mercusys, Multilaser , D-Link , TP-Link e Tenda oferecem modelos por preços que partem de R$ 64 , como é o caso do Mercusys MW301R, que apresenta tecnologia dual-band e velocidades de até 300 Mb/s (Megabits por segundo, o "Mega).

1. Mercusys MW301R – a partir de R$ 64

O MW301R, da Mercusys, é um roteador que oferece duas antenas para ampliar a longitude do sinal. O aparelho conta com três entradas traseiras para cabo Ethernet e outra para fonte de energia. Ele apresenta tecnologia dual-band, ou seja, opera em duas frequências. O modelo disponibiliza velocidade de até 300 Mb/s e pode ser visto por valores que partem de R$ 64.

O produto é recomendado para serviços de streaming em HD, jogos online e downloads rápidos de arquivos. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a instalação simplificada do produto. Porém, criticam o alcance curto do sinal.

Prós: tecnologia dual-band

tecnologia dual-band Contras: alcance limitado

O TL-WR829N, da TP-Link, apresenta duas antenas ampliadoras de sinal. Ele oferece tecnologia dual-band, três entradas para cabos Ethernet e outra entrada para fonte de alimentação. Além disso, conta com velocidade de transmissão de 300 Mb/s. O produto ainda promete instalação simplificada e oferece compatibilidade com sistemas Linux, Windows, e macOS. A tecnologia possibilita programar horários específicos para desligar o Wi-Fi e as luzes LED e ainda possibilita desenvolver um código QR para os usuários não precisarem preencher informações para conectar à internet. O roteador é visto por preços a partir de R$ 72.

Também é possível usar o modo controle dos pais para bloquear determinados endereços da Web quando acessados pelos filhos. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários destacam a boa eficiência do produto e instalação fácil. No entanto, criticam o alcance da rede de transmissão de sinal.

Prós: tecnologia avançada para configuração do dispositivo

tecnologia avançada para configuração do dispositivo Contras: alcance curto de sinal

O RE160V, da Multilaser, conta com duas antenas para ampliar a transmissão de sinal da internet. O roteador oferece quatro portas de conexão Ethernet e uma entrada para fonte de alimentação. Ele dispõe de velocidade de 300 Mb/s e tecnologia dual-band para criação de duas redes Wi-Fi separadas. O dispositivo é comercializado por cifras que partem de R$ 79.

Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a qualidade de sinal e o bom funcionamento do aparelho. No entanto, criticam que configurações mais avançadas precisam ser pesquisadas em vez de serem indicadas no manual de instrução.

Prós: rede dual-band

rede dual-band Contras: manual de instruções oferta informações limitadas

O DIR-615, da D-Link, dispõe de duas antenas poderosas para ampliação do sinal da internet. A parte traseira do aparelho apresenta cinco entradas para conexão Ethernet e uma entrada para fonte de alimentação. O roteador oferta velocidade de 300 Mb/s e pode ser comprado por valores a partir de R$ 82.

O dispositivo conta com capacidade bi-volt, isto é, pode ser configurado para conectar-se a redes elétricas de 220 V ou 110 V. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a eficiência do produto. Porém, relatam dificuldade para instalar.

Prós: tecnologia bi-volt

tecnologia bi-volt Contras: a instalação pode ser um pouco difícil

5. Tenda N301P - a partir de R$ 87

O N301P, da Tenda, oferece quatro portas para conexão Ethernet cabeada e uma entrada para fonte de alimentação. Além disso, conta com duas antenas para ampliação máxima do sinal de internet e permite velocidade de até 300 Mb/s. O dispositivo ainda oferta tecnologia de controle para evitar que as crianças acessem determinados sites e pode ser adquirido por cerca de R$ 87.

Indicado para usos cotidianos, como serviços de streaming, jogos online, e download rápidos, ele é avaliado com uma nota de 4,2 de 5 na Amazon. Os consumidores destacam a boa projeção de sinal, mas relatam que a conexão pode ficar instável.

Prós: traz o modo "controle dos pais"

traz o modo "controle dos pais" Contras: não oferece tecnologia dual-band

O RF 301K, da Intelbras, é um roteador que garante duas antenas para capacidade máxima de ampliação do sinal de internet. Ele conta com quatro entradas para conexão Ethernet e promete instalação simplificada.

O dispositivo que pode fornecer velocidades de até 300 Mb/s é vendido por cifras que partem de R$ 99. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários destacam o bom funcionamento do produto e o alcance.

Prós: bom alcance

bom alcance Contras: não oferece tecnologia dual-band

