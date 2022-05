Roteador gamer: 7 opções por a partir de R$ 480

Os roteadores gamer são indicados para jogadores que buscam uma boa conexão de internet. Eles podem ser ideiais para serem usados com notebooks gamer que não possuem entrada para cabos de rede, por exemplo. Empresas como Asus , TP-Link e Tenda oferecem modelos que prometem altas velocidades por preços a partir de R$ 480 , como é o caso do Tenda AC6, que traz tecnologia dual-band e amplificadores de sinal.

Já o TP-Link Archer C5400X traz oito antenas e recurso tri-band por valores que partem de R$ 3.493. Outra opção é o Asus ROG Rapture, que suporta velocidades de até 11 mil Mb/s (Megabits por segundo) e design futurista por cerca de R$ 11.463. Veja a seguir sete roteadores gamer para comprar no Brasil em 2022.

1. Tenda AC6 – a partir de R$ 480

O modelo AC6, da Tenda, oferece quatro antenas para melhor captação do sinal de internet. Ele apresenta tecnologia dual-band, ou seja, possibilita ao usuário criar duas redes. A rede principal oferta velocidade de 867 Mb/s e a secundária de 300 Mb/s. O modelo é encontrado por cerca de R$ 480.

O roteador promete desempenho estável e duas vezes mais capacidade de atravessar paredes e obstáculos do que os roteadores convencionais por conta dos amplificadores independentes de sinal.

Prós: oferece amplificadores independentes de sinal

oferece amplificadores independentes de sinal Contras: velocidade de internet de nível convencional

O roteador RT-AC86U, da Asus, apresenta três antenas e design moderno para combinar com o setup gamer. O modelo traz tecnologia dual-band: a principal com 2.167 Mb/s e a segunda com 750 Mb/s. O produto promete alto desempenho para transmissões ao vivo em 4K, serviços de streaming, e jogos.

A tecnologia QoS integrada permite adaptar o poder do sinal de Wi-Fi para diferentes usos, ou seja, priorizar maior velocidade para jogos. Esta opção é encontrada por cifras que partem de R$ 1.556.

Prós: performance de nível avançado, além de conter uma antena interna para aprimorar o sinal

performance de nível avançado, além de conter uma antena interna para aprimorar o sinal Contras: sinal pode sofrer variações se muitos dispositivos estiverem conectados

O roteador Archer AX6000, da TP-Link, conta com oito antenas para ampliação máxima de sinal de internet. Ele apresenta quatro entradas Gigabit Ethernet, e uma porta WAN. Além disso, permite conexão USB do tipo A e C. O modelo traz recurso dual-band: rede principal suporta velocidades de até 4.804 Mb/s e a secundária com 1.148 Mb/s. Este produto é encontrado por valores a partir de R$ 1.799.

A marca promete ao consumidor um sistema de segurança integrado. Os usuários ganham uma assinatura gratuita e vitalícia do TP-Link HomeCare, que fornece um serviço antimalware avançado com antivírus e sistema para controle dos pais.

Prós: alta velocidade

alta velocidade Contras: rede de 5 GHz possui baixo alcance

O modelo Archer C5400X, da TP-Link, também tem oito antenas para melhor captação do sinal. Diferente dos produtos anteriores, este roteador apresenta tecnologia tri-band, o que possibilita ao usuário criar três redes diferentes de sinal: a principal e a secundária com 2.167 Mb/s, e a terceira com 1.000 Mb/s. O dispositivo é visto por valores que partem de R$ 3.493.

As duas primeiras redes funcionam com alta potência e curto alcance com frequência de 5 GHz, e a última conta com alto alcance e potência mais baixa com frequência de 2,4 GHz. O aparelho apresenta oito portas de entrada para cabo Ethernet, uma Gigabit e duas USB.

Prós: tecnologia tri-Band

tecnologia tri-Band Contras: preço elevado

O roteador RT-AX82U, da Asus, oferece quatro antenas e iluminação RGB personalizável via aplicativo. Além disso, promete tecnologia dual-band com velocidade total estipulada em 5.400 Mb/s, operando a uma frequência alta de 160 MHz.

A marca promete ao consumidor um sistema de segurança integrado: uma assinatura gratuita e vitalícia do TP-Link HomeCare fornece um serviço antimalware avançado com antivírus e sistema para controle dos pais. O modelo é encontrado por valores a partir de R$ 3.858.

Prós: velocidade e frequência acima da média

velocidade e frequência acima da média Contras: itens mais baratos ofertam mais antenas para melhor propagação de sinal

6. Netgear Nighthawk Pro Gaming – a partir de R$ 7.579

O modelo Nighthawk Pro Gaming, da Netgear, apresenta quatro antenas para emissão da internet. Ele oferta quatro entradas Ethernet e uma Gigabit. O roteador traz duas redes Wi-Fi devido à tecnologia dual-band, ambas com o total de 2.530 Mb/s. Ele é vendido por valores a partir de R$ 7.579.

Ele pode se conectar com sistemas macOS, Windows e Linux. O produto opera em duas frequências: 5 GHz para máxima potência e curto alcance, e 2,4 GHZ para alto alcance e baixa potência. O dispositivo conta com quatro portas Ethernet, uma Gigabit, e uma USB.

Prós: o usuário pode configurar a frequência

o usuário pode configurar a frequência Contras: preço elevado para a velocidade de internet oferecida

O roteador ROG Rapture, da Asus, apresenta quatro antenas e design futurista com detalhes em laranja vivo. Ele oferta duas entradas USB, uma entrada Gigabit e cinco entradas Ethernet. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 11.463.

Além disso, ele possibilita a criação de três redes de sinal com o total de velocidade de 11 mil Mb/s. Possui estrutura versátil, pois funciona com e sem fio. O modelo opera tanto na frequência de 5 GHz quanto na de 2,4 GHz.

Prós: padrão de velocidade altíssimo

padrão de velocidade altíssimo Contras: internet pode ficar mais lenta se muitos dispositivos estiverem conectados

