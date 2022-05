Rotina sustentável e econômica: 6 apps que auxiliam a mudar hábitos

Existem aplicativos para Android e iOS que permitem dar início a hábitos sustentáveis com o auxílio de alguns aplicativos para celular. O Olio, por exemplo, permite combater a fome pelas redondezas, evita o descarte inadequado de matéria orgânica e reduz o acúmulo do gás metano.

Já o Sustentabilizando possibilita ao usuário calcular o consumo diário de água e energia elétrica ou mesmo incentivar o uso de transportes não poluentes, como o Bike Itaú, um serviço de aluguel de bicicleta. Confira a seguir uma lista completa de serviços gratuitos que ajudam o planeta e tornam sua rotina sustentável e econômica.

1. Sustentabilizando

O app Sustentabilizando é um projeto educativo, portanto, é possível acessar todas as suas funcionalidades gratuitamente. O aplicativo nasceu com a missão de advertir os usuários quanto ao desperdício dos recursos naturais. Porém, também é muito útil por ensinar a calcular os gastos na conta de luz. Além disso, explica quais tipos de materiais podem ou não ser reciclados e calcular o consumo de água.

A ferramenta oferece uma calculadora capaz de simular os valores de acordo com o tempo de uso dos dispositivos eletrônicos ou pela vazão da água presente em torneiras, máquinas de lavar e chuveiro. O aplicativo é importante para ter noção do gasto de ambas as fontes de recursos e ainda ajuda a preservar o planeta.

O funcionamento é bastante simplificado e intuitivo. Basta realizar o download na Google Play Store e clicar na opção da calculadora de consumo de energia. O usuário precisa inserir a potência do eletrônico e dar início ao cronômetro para que o cálculo comece a ser efetuado. É possível salvar os dados obtidos e visitá-los a qualquer momento no botão "Histórico".

Já para o cálculo do consumo de água, o usuário deve selecionar o ícone especificado e selecionar uma atividade, como banho ou uso da máquina de lavar. Ao iniciar o cronômetro, o app começa a calcular o valor aproximado que será cobrado na conta no fim do mês.

2. Organizze

O Organizze é um aplicativo gratuito desenvolvido para organizar finanças pessoais. Disponível para computador e dispositivos Android e iOS, o app promete oferecer ao usuário mais praticidade que uma planilha digital. É possível inserir gastos mensais, rendimentos, gerenciar receitas e vincular contas bancárias. A proposta é assumir controle da vida financeira para evitar cobranças desnecessárias, como juros por pagamentos atrasados.

É necessário criar uma conta para utilizar do programa, tanto na versão de PC quanto na de celular. Uma vez criada, basta ir ao botão "+" no canto inferior direito para inserir os recursos que deseja usufruir, como despesas, receitas, ou transferências. O menu ainda oferece a opção "Metas" que estabelece limites de gastos e receitas para cada uma das categorias estipuladas em alimentação, compras e entretenimento.

3. Bike Itaú

O app Bike Itaú é um serviço de aluguel de bicicleta por a partir de R$ 3,40. Disponível para Android e iOS, o sistema oferece planos mensais e diários para pegar bikes emprestadas nas estações da Tembici que funcionam nas capitais do Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Porto Alegre e Pernambuco.

O usuário pega a bicicleta em uma estação e pode devolver em outra dentro da janela de 60 minutos a cada viagem. O programa é ideal para andar de bike a lazer ou mesmo como forma de transporte. O uso da bicicleta como meio de locomoção também é saudável tanto para o corpo humano quanto para o planeta, pois o veículo não emite gases poluentes como carros e motos, por exemplo.

Não é preciso ter conta no Banco Itaú para a utilização do aplicativo. Basta baixá-lo no smartphone, escolher uma das cidades disponíveis, e preencher os dados pessoais e de pagamento. Só é possível pegar uma bicicleta por vez, com cadastro único por pessoa. Perceba, também, que o preço do uso avulso (já dito lá em cima) ou por meio de algum dos planos muda de acordo com a região.

4. BlaBlaCar

O BlaBlaCar é um app gratuito de caronas, disponível para dispositivos móveis Android e iOS. O sistema permite que motorista e passageiro realizem um trajeto juntos mediante um preço abaixo da média. Os consumidores podem ser avaliados entre si e obter detalhes sobre o perfil de outros usuários e de seus veículos, como cor do carro e da placa antes de embarcarem em uma viagem.

É necessário criar uma conta antes de usufruir das funcionalidades do aplicativo. Uma vez criada, o usuário só precisa clicar na opção desejada como oferecer ou procurar uma carona. Em seguida, basta inserir os dados da viagem, como origem, destino e horário. Dependendo do trajeto, o app realiza um cálculo médio sobre o valor da passagem, embora esta quantia possa ser alterada pelo motorista.

5. Olio

O aplicativo Olio incentiva os usuários a doarem comida ao invés de desperdiçá-la. O compartilhamento de comida não apenas ajuda na redução da fome, mas também combate a poluição ambiental. O lixo orgânico descartado de forma inadequada é o quarto maior responsável pelas mudanças climáticas do mundo e gera gás metano durante o processo de decomposição, um perigoso poluente e gás de efeito estufa.

O aplicativo está disponível para os smartphones Android e iOS. Após concluir o download, o usuário deve criar uma conta. Em seguida, deve clicar no "+" localizado na parte central inferior, tirar uma foto da comida a ser doada e fornecer uma breve descrição. Os interessados no alimento que estiverem próximos da localização atual do fornecedor serão informados e, posteriormente, entrarão em contato.

6. CataKi

O aplicativo CataKi é uma iniciativa digital cujo objetivo é estreitar os laços entre pessoas com consciência ambiental e catadores de materiais recicláveis. De forma prática, o instrumento constrói um mapa com os locais de atuação e oferta o contato dos catadores mais próximos da localização atual do usuário. O app também disponibiliza a possibilidade de consultar foto, biografia e telefone do profissional que fará o serviço de coleta, assim como também informa o tipo de material que ele deseja recolher. Ele pode ser adquirido em dispositivos móveis Android e iOS.

O serviço é totalmente gratuito, dispensa cadastro prévio para usufruir das funcionalidades e disponibiliza pessoas que recolhem vários tipos de materiais, como lixo, alumínio, metal, baterias, produtos eletrônicos, móveis e entulhos. A comunicação entre os usuários não é realizada pelo app e é necessário visualizar o contato telefônico e contatar o catador. Apenas quem recolhe os materiais é que precisa de um perfil no app.

Assim que a instalação do app for concluída, basta abrir o aplicativo para localizar o mapa da região. O mapa irá mostrar ícones de carroças, que designam os perfis de cada catador. Basta clicar para obter os dados de contato do profissional e, posteriormente, contatá-lo pelo telefone.

Essa matéria faz parte da iniciativa #UmSóPlaneta, união de 19 marcas da Editora Globo, Edições Globo Condé Nast e CBN. Conheça o projeto aqui 👈