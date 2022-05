Seis coisas que você não deve fazer com sua Alexa

A Alexa vem ganhando cada vez mais espaço na rotina dos brasileiros. Com diversos modelos de smart speakers no mercado e valores mais acessíveis, a assistente virtual da Amazon hoje é compatível com vários serviços e equipamentos já disponíveis no Brasil, como TVs, lâmpadas e outros aparelhos smart. Assim como todo eletrônico, existem alguns cuidados que devem ser seguidos para manter o bom funcionamento e otimizar o desempenho da Amazon Echo, tais como evitar ambientes com líquidos ou lugares perto de outras fontes de som.