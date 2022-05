Sete melhores jogos de luta para conhecer em 2022

Os jogos de luta estão na fundação de muitos jogadores, especialmente com o sucesso dos fliperamas nos anos 1990. Algumas franquias de grande renome, como Street Fighter e The King of Fighters , seguem em atividade ainda nos dias de hoje e motivam o surgimento de outros lançamentos que podem não ser tão conhecidos pelo grande público, mas que estão conseguindo seu espaço. Um dos principais exemplos é Guilty Gear Strive , que se estabeleceu como o mais vendido da história da franquia da Arc System Works.

Apesar de ser um gênero de sucesso, os fighting games costumam ter dificuldades para sustentar uma base de jogadores online quando não apostam em tecnologias como cross-play e netcode de rollback, que garante partidas de maior qualidade. Com isso em mente, o TechTudo traz, nas linhas a seguir, uma lista com sete jogos de luta que valem conhecer em 2022 e que têm uma comunidade ativa para se divertir. Confira!

Street Fighter V: Champion Edition

Apesar da má recepção de Street Fighter 5 em 2016 pela falta de conteúdo e problemas de conexão, o jogo de luta da Capcom é um produto completo e mais interessante para experimentar em 2022. Além de contar com uma base instalada sólida com mais 6,1 milhões de cópias vendidas, o game traz suporte a cross-play entre PlayStation 4 (PS4) e PC, garantindo que toda a comunidade consiga jogar entre si.

A versão Champion Edition é o pacote mais completo para quem deseja mergulhar no jogo, garantindo acesso a dezenas de cenários, roupas alternativas e quatro temporadas de personagens — ou seja, 40 lutadores selecionáveis. A quinta e última, que inclui Luke, no entanto, tem que ser adquirida à parte.

A franquia Guilty Gear é considerada um dos clássicos dos jogos de luta, pois surgiu ainda na época do PSOne. Contudo, Strive alcançou um patamar inimaginável para a série com uma proposta muito mais convidativa para jogadores iniciantes e que abarcou um público muito maior. Isso fica claro a partir de fatos como o jogo estar liderando a lista de inscritos em grandes eventos da comunidade, como EVO 2022 e Combo Breaker.

Guilty Gear Strive também brilha ao oferecer um dos melhores netcodes da atualidade, permitindo até mesmo partidas entre continentes. Um motivo a mais para ficar de olho no game é o suporte a cross-play entre PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5) e PC, previsto para chegar na segunda temporada ainda em 2022.

Uma das franquias de jogos de luta mais conhecidas do mundo dos games, The King of Fighters conseguiu se redimir do controverso KOF XIV com seu último lançamento. Em The King of Fighters XV, os jogadores podem esperar novas mecânicas de gameplay e um dos elencos mais chamativos da história da série, com pelo menos 40 personagens selecionáveis desde o início.

A SNK também se preocupou em oferecer uma experiência online de qualidade em seu novo jogo, razão pela qual investiu em um netcode de rollback que foi bem recebido pelos jogadores desde os testes Beta. O jogo está disponível para PC, Xbox Series, PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5), mas infelizmente não tem suporte a cross-play.

MultiVersus

Com lançamento previsto para 2022, MultiVersus é a aposta da Warner Bros. Games no gênero de platform fighting, no melhor estilo Super Smash Bros. Ultimate. O jogo traz um elenco variado com personagens de desenhos animados e outras propriedades da marca, como Batman, Arlequina, Pernalonga, Salsicha, Tom e Jerry, Finn, Jake e até mesmo Arya Stark, de Game of Thrones. Há, ainda, um sistema de Passe de Temporada.

O jogo, que chega ao PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series, promete quebrar todas as barreiras de entrada de um game de luta, pois será completamente gratuito e promete partidas cross-play com netcode de rollback. Um diferencial é que as lutas são focadas em duplas e o kit dos personagens é pensado para cooperar com um segundo jogador. Para os lobos solitários, também não há motivos para se preocupar: o jogo conta com modo solo, apesar do foco em duos.

DNF Duel

Produzido pela Neople em colaboração com a Arc System Works, DNF Duel é um jogo de luta inspirado na marca Dungeon Fighter Online, que faz muito sucesso nos celulares, onde tem mais de 850 milhões de jogadores registrados no mundo todo. O jogo aposta em uma gameplay simplificada e dispensa comandos como “meia-luas”, além de ter especiais extravagantes que saltam aos olhos.

O lançamento está previsto para 28 de junho com versões para PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5) e PC, mas infelizmente não terá suporte a cross-play. Em compensação, o seu online é de altíssima qualidade e permite partidas intercontinentais, conforme foi possível constatar no mais recente teste Beta.

Lançado originalmente em 2013 como um exclusivo do Xbox One, Killer Instinct foi a revitalização da clássica franquia da Rare que ficou conhecida na época dos arcades e no Super Nintendo. Hoje, o jogo também está disponível para PC através da Steam, com suporte a cross-play, e está acessível através do Xbox Game Pass.

O game chama atenção pelos seus combos extensos e únicos, mas que são fáceis de entender. Além disso, o seu modo online também está entre os melhores já lançados em um jogo de luta e sempre movimenta novos jogadores nas filas para conectar aos servidores, mesmo quase dez anos após o seu lançamento.

Quando o assunto é base instalada, Mortal Kombat 11 é um dos jogos de luta que mais se destacam, já que o game já conta com mais de 12 milhões de unidades vendidas. A franquia é uma das mais conhecidas do meio e a seu último título traz o ápice em visuais e gameplay, tudo de forma bastante intuitiva. É de se destacar, também, que o jogo está completamente localizado em português do Brasil.

Hoje, Mortal Kombat 11 permite partidas cross-play entre PlayStation 4 (PS4) e Xbox One, e a previsão é que jogadores de PlayStation 5 (PS5) e Xbox Series também serão contemplados a partir de 17 de novembro deste ano. Os jogadores do PC acabaram ficando de fora da oferta, infelizmente. A edição mais completa, chamada de Mortal Kombat 11 Ultimate, entra constantemente em promoção nas lojas digitais.

