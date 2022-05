Sete 'perrengues' que todo mundo viveu na Internet nos anos 2000

Se o Orkut e o MSN voltassem hoje, eles vingariam? Comente no Fórum do TechTudo

Compatível com equipamentos portáteis como players para carros e discman, o CD era a principal mídia usada para ouvir músicas nos anos 2000. Acontece que eles tinham memória apenas para 80 minutos de gravação, o que equivale a, no máximo, 15 a 20 faixas. Essa limitação deixava muitos usuários indecisos.

Além disso, o consumo de músicas não era tão simples quanto hoje, em que basta apertar um botão no celular para ouvir a canção desejada em um serviço de streaming. Naquela época, para gravar músicas em formato MP3 e transferi-las para o CD, o usuário precisava recodificar as faixas por meio de programas como o Nero .

Lançado em 2004, o Orkut foi a rede social mais acessada pelos brasileiros nos anos 2000. Entre as funções mais populares da plataforma estavam os depoimentos, declaração pública de afeto que os usuários podiam mandar para seus amigos. Os recados eram expostos publicamente no perfil, em uma seção fixa.

Como o Orkut não possuía um recurso similar às mensagens diretas das redes sociais atuais, os depoimentos exerciam uma dupla função: homenagear amigos e conversar de forma privada, já que eles precisavam ser aprovados pelo destinatário antes de serem publicados. Em geral, as mensagens começavam com o aviso “Não aceite”, mas, às vezes, alguns usuários desatentos aprovavam o recado por engano. Situações como essa causaram muitos desconfortos entre amigos.

Era comum o Internet Explorer travar enquanto o usuário tentava abrir sites mais pesados, cheios de elementos flash, por exemplo. Uma janela surgia na tela informando que o navegador havia encontrado um problema e precisava ser fechado. Acontece que tentar fechar essa janela de erro, em muitos casos, era um esforço inútil: quanto mais o usuário tentava se livrar do aviso, mais pop-ups surgiam e enchiam a tela. Ao arrastá-los, era possível fazer vários "desenhos" no PC. Por fim, era preciso reiniciar o computador.

Serviços de streaming como Deezer e Spotify , que possuem extensas bibliotecas de música online, ainda não existiam nos anos 2000. Nessa época, quem queria ouvir música só tinha duas opções: comprar CDs ou baixar pela Internet, por meio de programas para transmissão de arquivos em P2P (peer to peer), como eMule e Ares . Como nesse tipo de software são os usuários que distribuem os arquivos, havia um grande risco de infectar o computador com vírus ao fazer o download de uma música ou álbum.

Além de baixar músicas em programas como eMule, outro hábito dos internautas era converter vídeos do YouTube para MP3, o que facilitava o download das faixas. Acontece que, na maioria das vezes, essa tática não fazia o download da arte do álbum. Logo, era necessário procurar a capa do CD no Google Imagens e inseri-la manualmente no Windows Media Player, mas nem sempre o processo dava certo.