Sete truques da Netflix que você não está usando, mas deveria

Existem alguns truques pouco conhecidos ampliam as possibilidades de uso da Netflix . Ao usar extensões do Chrome para o serviço de streaming, por exemplo, o usuário pode desde aprender novos idiomas enquanto assiste a filmes até visualizar, sem sair da Netflix , as notas das produções no IMDb (Internet Movie Database). Os plugins permitem ainda maratonar séries sem ser interrompido e assistir aos títulos simultaneamente com amigos. Outra possibilidade que muitos desconhecem é o uso de códigos secretos para acessar conteúdos escondidos no catálogo. A seguir, o TechTudo lista sete truques da Netflix que vão te ajudar a extrair o máximo do serviço.

1 de 7 Netflix: sete truques do streaming que você não está usando, mas deveria — Foto: Fernando Telles/TechTudo Netflix: sete truques do streaming que você não está usando, mas deveria — Foto: Fernando Telles/TechTudo

Como rodar serviços de Streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

1. Adicionar notas do IMDb aos títulos

IMDb (Internet Movie Database) é uma plataforma online que oferece informações confiáveis e classificações sobre filmes, músicas e jogos. A base de dados é um bom ponto de partida para assistir conteúdos bem avaliados sem precisar fazer muitas pesquisas e, por isso, seria de grande ajuda para encontrar produções interessantes no catálogo da Netflix. O recurso, no entanto, não está integrado ao serviço de streaming.

2 de 7 IMDB — Foto: Reprodução/Carol Fernandes IMDB — Foto: Reprodução/Carol Fernandes

Felizmente, a extensão do Chrome IMDb Ratings (https://chrome.google.com/webstore/detail/trim-imdb-ratings-on-netf/lpgajkhkagnpdjklmpgjeplmgffnhhjj) soluciona essa questão. Basta instalar o plugin no navegador para ter acesso ao número de votos que as séries ou filmes receberam. As classificações do IMDb são exibidas em uma pop-up no canto direito da tela, ao passar o mouse sobre o título. Vale lembrar que, por se tratar de uma extensão do Chrome, ela funciona apenas no navegador. Ou seja, se o streaming estiver conectado à TV, o plugin não funcionará.

2. Usar códigos especiais para acessar categorias 'secretas'

O algoritmo da Netflix apresenta opções de títulos relacionados às preferências do usuário, com base em seu histórico de buscas. Apesar de ser útil, esse mecanismo pode fazer com que o usuário assista sempre "mais do mesmo". O que poucos sabem é que a Netflix possui um conjunto escondido de categorias, organizadas por meio de códigos numéricos “secretos”. Com eles, é possível expandir as opções do catálogo e driblar esse tipo de oferta repetitiva.

3 de 7 Códigos secretos permitem acessar categorias escondidas na Netflix — Foto: Reprodução/Paulo Alves Códigos secretos permitem acessar categorias escondidas na Netflix — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Para usar esses códigos, é preciso acessar o streaming pelo navegador e fazer login. Em seguida, basta digitar o link "www.netflix.com/browse/genre/xxxx" na barra de endereços, substituindo os “x” pela numeração correspondente ao gênero desejado. A lista completa de códigos abriga centenas de opções, entre categorias principais e subcategorias específicas.

3. Maratonar séries sem ser interrompido

Quem maratona séries pela Netflix sonha em poder assistir aos conteúdos sem interrupções. No entanto, quando o aplicativo identifica que não há interação depois de algumas horas, exibe a mensagem "Tem alguém assistindo?". Embora a Netflix não permita desativar a função, existem formas de evitar esse tipo de incômodo. Uma opção é desligar a reprodução automática, de forma que, para conferir os próximos episódios, o usuário precisará abri-los manualmente. Ao fazê-lo, a Netflix entenderá que não há necessidade de enviar o lembrete.

4 de 7 Extensão Never Ending Netflix permite maratonar séries sem interrupções — Foto: Reprodução/Carol Fernandes Extensão Never Ending Netflix permite maratonar séries sem interrupções — Foto: Reprodução/Carol Fernandes

Quem estiver assistindo à Netflix pelo navegador pode recorrer à extensão Never Ending Netflix (https://chrome.google.com/webstore/detail/never-ending-netflix/hdadmgabliibighlbejhlglfjgplfmhb), do Chrome. Ela oferece funções como pular abertura, conferir os créditos, desativar a reprodução automática de shows na página inicial e reproduzir conteúdos de forma automática sem que nenhuma mensagem apareça após horas de uso contínuo.

4. Virar a tela para não sentir dor no pescoço ao ver filmes e séries na cama

Ao assistir a conteúdos da Netflix pelo notebook, é comum tentar se adequar à posição da tela. No entanto, após passar horas acomodado de uma forma desconfortável, costumam surgir dores na coluna ou no pescoço. Uma opção que pode ajudar a resolver esse problema é a extensão do Chrome Netflix Flip (https://chrome.google.com/webstore/detail/netflix-flip-rotate-netfl/ikofeeinmcingcdchnhkeljfmbigmjnp). Com ela, é possível girar a imagem em 90 graus. Assim, fica mais fácil assistir filmes e séries na cama de um jeito mais confortável.

5 de 7 Extensão Netflix Flip permite girar a tela em 90°, evitando desconfortos ao assistir séries e filmes no notebook — Foto: Reprodução/Carol Fernandes Extensão Netflix Flip permite girar a tela em 90°, evitando desconfortos ao assistir séries e filmes no notebook — Foto: Reprodução/Carol Fernandes

5. Aprender um novo idioma enquanto assiste filmes e séries

Quem tem dificuldade de aprender novos idiomas pode encontrar no consumo de conteúdos da Netflix um forma de driblar essa barreira. Isso porque existem extensões para Chrome que podem deixar o processo mais fácil e divertido. Além de legendas em ambos idiomas — o nativo e o que se deseja aprender —, os plugins exibem traduções de frases, sinônimos de palavras e contextualização de gírias faladas no conteúdo.

Um exemplo é a extensão Language Learning with Netflix (https://chrome.google.com/webstore/detail/language-learning-with-ne/hoombieeljmmljlkjmnheibnpciblicm), considerada uma das mais completas nesse sentido. A ferramenta é capaz de exibir a legenda original e a legenda no idioma a ser estudado ao mesmo tempo, além de permitir que o usuário controle a velocidade da exibição.

6 de 7 Language Learning with Netflix traduz diversos idiomas — Foto: Reprodução/Gabrielle Ferreira Language Learning with Netflix traduz diversos idiomas — Foto: Reprodução/Gabrielle Ferreira

Outro plugin interessante é o Subtly (https://chrome.google.com/webstore/detail/subtly-%E2%80%93-subtitles-for-ne/nldojjdlhkfalipikhhnhhidfhgoopig), que se destaca por oferecer suporte a idiomas menos comuns, como turco, árabe e hindi.

Já para quem já possui algum nível de conhecimento em outros idiomas, a extensão eJOY (https://chrome.google.com/webstore/detail/ejoy-english-word-master/amfojhdiedpdnlijjbhjnhokbnohfdfb/) pode ser uma melhor alternativa, pois apresenta o significado de gírias e expressões informais.

6. Assistir filmes e séries com amigos

Existem várias formas de se divertir online com os amigos, e uma delas é assistir à Netflix juntos. Isso é possível por meio do Teleparty, antigo Netflix Party. Trata-se de uma extensão do Chrome que possibilita o acesso remoto de grupos à plataforma.

7 de 7 Extensão Teleparty tem chat para comentar vídeos durante a watch party da Netflix — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Extensão Teleparty tem chat para comentar vídeos durante a watch party da Netflix — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

O funcionamento do plugin é simples. Após instalar o plugin no navegador, o anfitrião deve abrir o filme ou série escolhido na Netflix e clicar no ícone do Teleparty, exibido no canto superior direito da tela. Feito isso, basta compartilhar a URL da sala virtual com os amigos. Cada sessão permite a participação de até mil usuários, desde que cada um tenha seu próprio login e senha na Netflix. Os participantes podem enviar comentários através do chat.

7. Remover títulos vergonhosos do seu histórico

O histórico da Netflix pode revelar pesquisas com títulos embaraçosos. Para evitar constrangimentos ao assistir ao streaming com alguém, os usuários podem excluir o histórico de forma seletiva. Basta acessar a conta, selecionar “Menu suspenso do seu perfil'' e ir para “Atividade de visualização”. Nesse caminho será possível conferir tudo que já foi assistido e remover conteúdos indesejados.

Com informações de Thrillist

Veja também: Netflix: Como encerrar sessões em todos os dispositivos