Site para corrigir redações: conheça 6 opções de plataformas

Sites para corrigir redação podem ajudar candidatos a escrever melhor e obter notas mais altas em concursos públicos, vestibulares e até mesmo no Exame Nacional do Ensino Médio ( ENEM ), provas que avaliam a escrita dos candidatos. Plataformas como Redação Nota 1000 e Me Salva ! permitem que os assinantes enviem textos online para serem corrigidos por um professor. Além da correção de redações, os serviços ainda oferecem planos de aprendizagem, monitorias, orientações especializadas, simulados e outros conteúdos adicionais.

O TechTudo preparou uma lista com seis sites para corrigir redações, tanto para exames gerais quanto para concursos específicos. Conheça as características das plataformas, seus planos e preços e saiba como elas podem te ajudar a melhorar seu desempenho nos textos.

1. Redação Nota 1000

Redação Nota 1000 (portal.redacaonota1000.com.br/home) é uma plataforma para corrigir redações que já atendeu mais de 700 mil alunos e cerca de 270 escolas no Brasil. São mais de 350 corretores e especialistas em redação e Língua Portuguesa. Além disso, o site conta com profissionais de atendimento, programadores, cientistas de dados e linguistas, e atende desde alunos do Ensino Fundamental até o Superior, com foco no Ensino Médio e em vestibulares como o Enem.

Tanto alunos quanto escolas podem adquirir planos no site. No entanto, na data de publicação desta matéria, o sistema da plataforma estava sendo atualizado, e os valores para estudantes não estavam disponíveis. O pacote para as escolas inclui acesso ao banco de temas, controle de plágio, tarefas de redação, recurso de reescrita e correções detalhadas. Instituições interessadas devem entrar em contato e solicitar um projeto. Já os estudantes cadastrados podem enviar suas redações; é garantido um retorno em até cinco dias úteis.

O Me Salva é um cursinho preparatório online para vestibulares. O recurso de correção de redações possui planos com foco para os estudantes que pretendem prestar Enem. Por R$ 118, os alunos podem ter até 10 redações corrigidas, além de acesso às propostas de redação e planos de texto por quatro meses.

O plano de R$ 154 possui o diferencial de incluir até 16 redações corrigidas, além de acesso, por quatro meses, à biblioteca de linguagens e Ciências Humanas, aulas ao vivo, exercícios, apostilas, simulados, planos de texto, entre outros benefícios.

3. Plataforma Redigir

A Plataforma Redigir (plataformaredigir.com.br) é focada em ensino de escrita e está disponível tanto para alunos quanto para escolas. No pacote básico, que custa R$ 12,90 por mês, o usuário garante duas redações corrigidas por mês, além de videoaulas e outros conteúdos. O plano focado em universidades federais tem o valor de R$ 22,95 por mês, com o diferencial de ter quatro redações corrigidas mensalmente. Já o pacote de vestibular de Medicina sai por R$ 37,90 por mês, com oito redações são avaliadas a cada mês. As assinaturas podem ser canceladas a qualquer momento.

4. Redação Online

Outra opção de site para corrigir redações é o Redação Online (redacaonline.com.br), no qual os alunos escolhem um tema, enviam a redação e recebem uma avaliação do texto com pontuação final. O plano para Enem e outros vestibulares custa cerca de R$ 312 por ano e permite o envio de 84 redações, que são corrigidas com comentários gerais, específicos e têm opções de mais de 300 temas, além de gráfico de desempenho e correções mais rápidas, entre outras coisas.

O plano para vestibulares de Medicina sai por aproximadamente R$ 800 ao ano para as 84 redações, e conta com o diferencial da monitoria online. O aluno também pode escolher o profissional que fará a correção, além de ter acesso a todos os recursos do pacote Enem. Com os mesmos benefícios do plano de Medicina, a opção para concursos públicos custa cerca de R$ 825 por ano.

5. Corrija-me

A plataforma Corrija-me (corrijame.com.br) possui planos anuais, semestrais e trimestrais com foco em vestibulares e concursos públicos. Na opção anual, com o valor de R$ 660, os alunos garantem o plano Extensivão, que conta com mais de 500 aulas de redação, seis correções mensais com prazo de resposta de quatro dias úteis e esclarecimento de seis dúvidas por mês.

O pacote anual de Preparação sai por cerca de R$ 480, mas as redações e as perguntas são reduzidas a quatro por mês. Já o plano anual de Medicina custa aproximadamente R$ 830 e oferece o diferencial de oito redações e perguntas disponíveis a cada mês. Todos os planos dão direito a reavaliação, feedback, dicas, gráficos, bancas, cursos, professores especializados e esclarecimento de dúvidas.

6. Escrever Online

Escrever Online (pages.escreveronline.com.br/comunidade-de-redacao-para-o-enem-vestibulares) é uma comunidade colaborativa e totalmente gratuita para correção de redação para o Enem. A plataforma funciona da seguinte maneira: ao criar uma conta no site, o usuário pode corrigir o texto de outros estudantes, acumular pontos e trocá-los para poder mandar suas próprias redações. Enviar um texto custa 50 pontos, enquanto corrigir a redação de outra pessoa gera 25 pontos. Além disso, quanto mais interações no ambiente online, mais pontos são acumulados.

A plataforma disponibiliza mais de 435 temas de redação em um banco atualizado semanalmente, e não há limites de textos que podem ser enviados, desde que a pessoa tenha pontos para isso. Um dos contras do site é que não há garantia de que a redação será corrigida, já que se trata de uma plataforma de colaboradores. Por outro lado, no plano pago as correções são garantidas, com cadernos temáticos e ferramentas especiais. Há pacotes com 10, 30 ou 50 correções, que custam R$ 97, R$ 257 e R$ 397 à vista, respectivamente.

