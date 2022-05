Spotify dando erro? Veja 6 problemas comuns e como resolver

É comum que o Spotify apresente alguns erros nas versões web e para celulares Android e iPhone ( iOS ). Áudios travados, músicas pausadas sem solicitação, telas congeladas e fechamento repentino estão entre os problemas mais recorrentes do serviço de streaming de áudio. Nesse sentido, medidas como limpar a memória cache, atualizar o aplicativo ou reiniciá-lo podem ajudar a contornar as falhas ou, ao menos, atenuar a gravidade delas. Confira, a seguir, seis soluções para problemas do Spotify .

1. Spotify fecha sozinho

O Spotify apresenta erros e fecha sozinho por diferentes motivos. O problema pode acontecer se o app estiver desatualizado, se a conexão com a Internet apresentar instabilidades ou até mesmo por algum bug no próprio servidor do programa, por exemplo.

Para tentar contornar a falha, verifique se há atualizações disponíveis e faça o update do app. Versões mais antigas do Spotify podem apresentar erros ou mesmo incompatibilidade com o software do dispositivo. Por isso, é importante manter o app atualizado com a última versão disponível.

Se o streaming de áudio continuar a apresentar erros, vale checar a conexão com a Internet. Certifique-se de que a conexão está estável, ou troque o Wi-Fi pelos dados móveis para checar se o problema persiste. Em casos mais graves, pode ser que o Spotify apresente erros por questões de servidor. Sendo assim, não há muito o que fazer a não ser esperar que a falha seja corrigida.

No entanto, se o erro for geral e outras pessoas também reclamarem do mesmo problema, é possível acompanhar as atualizações sobre a instabilidade com a plataforma Downdetector e a conta oficial do Spotify no Twitter (@SpotifyStatus) para obter mais informações.

2. Funções premium não funcionam

As funções pagas do app de streaming também podem apresentar problemas. Nesse caso, o primeiro passo é verificar se você está logado na conta certa e conferir se não houve problemas com o pagamento da sua assinatura.

Se estiver tudo certo, mas você não conseguir baixar faixas para ouvir offline, por exemplo, é importante checar se há espaço de armazenamento livre no celular ou computador. Se a memória estiver cheia, exclua apps ou programas que não utiliza com frequência e apague fotos, vídeos e outros documentos salvos no dispositivo. Antes de deletá-los, lembre-se de salvar as mídias na nuvem com o Google Fotos ou iCloud, por exemplo.

3. Músicas não são reproduzidas ou pausam sozinhas

Outro erro comum no Spotify são as faixas que não tocam ou pausam durante a reprodução. Nesse caso, é possível que a falha esteja relacionada a outros aplicativos abertos no celular. Para tentar consertar o erro, feche todos os apps abertos em segundo plano. Em seguida, abra o Spotify novamente e veja se o problema foi corrigido.

Além disso, os engasgamentos durante a reprodução das faixas podem ter relação com bugs no aplicativo. Portanto, vale também deslogar e fazer o login novamente no app, reiniciar o dispositivo e procurar por atualizações.

Outra causa provável para faixas pausarem sozinhas é o compartilhamento de contas. Logo, se você emprestou seu login para outra pessoa, é possível que nenhum dos dois consiga escutar músicas ao mesmo tempo, já que o uso simultâneo da mesma conta não é permitido pela plataforma.

4. Faixa reproduz, mas o áudio não sai

O Spotify pode apresentar erros ao reproduzir faixas por razões distintas. Em geral, o problema é causado por questões simples, como uma falha na conexão dos fones, no volume do dispositivo ou no Wi-Fi, mas também pode estar relacionado a algum bug ou falta de armazenamento livre.

Para tentar corrigir a falha, comece pelo básico: aumente o volume do dispositivo, confirme que seus fones estão funcionando e verifique a conexão deles com o celular. Em seguida, cheque a conexão com a Internet, ou troque o Wi-Fi pelos dados móveis para tentar corrigir o problema. Também é possível fazer o login novamente no app e reiniciar o celular para tentar consertar o erro.

Se nenhuma das opções acima funcionar, pode ser que as faixas estejam apresentando problemas por falta de memória livre no celular. Para funcionar, o Spotify precisa de, pelo menos, 250 MB de espaço livre. Caso o seu smartphone esteja com pouco espaço disponível, essa pode ser a causa do áudio não sair. Nesse sentido, liberar a memória ao excluir apps pouco utilizados e apagar fotos e vídeos que já foram salvos na nuvem pode ajudar a resolver o problema.

5. Spotify vincula conta ao Facebook errado

É possível que o Spotify vincule seu perfil na plataforma com uma conta errada do Facebook. Isso pode acontecer se você logou a primeira vez com nome de usuário e senha em vez das credenciais da rede social. Apesar do erro, é possível desconectar a conta errada para logar na certa.

Para isso, é necessário seguir o passo a passo no app do Spotify para computador, já que a opção não pode ser acessada pelo celular. Com o app para desktop aberto, clique sobre o seu nome no canto superior direito da tela e, em seguida, selecione a opção "Preferências". Depois, role a tela para baixo até encontrar a aba "Desconectar do Facebook".

Na sequência, é possível vincular a conta certa do Facebook pelo Spotify. Em "Preferências", acesse "Redes sociais" e selecione "Conectar ao Facebook". Então, insira suas credenciais e clique em "Entrar" para concluir o processo.

6. Playlists sumiram

Outra falha que pode ocorrer no app de streaming é o desaparecimento das playlists. Felizmente, é possível contornar o erro em poucos passos. Só o fato de abrir e fechar o app já pode ser suficiente para fazer a playlist aparecer novamente. Mas, se esse procedimento não funcionar, deslogar do app e logar novamente para checar as listas pode resolver a falha.

Além disso, também vale verificar se você não excluiu a playlist sem querer. Para isso, faça login no Spotify Web ou no aplicativo para desktop e clique sobre o seu nome, localizado no canto superior direito da tela. Em seguida, selecione "Conta" e, no menu esquerdo, "Recuperar playlists". Lá, é possível ter acesso a todas as listas de músicas excluídas sem querer, e resgatá-las pela opção "Restaurar".

