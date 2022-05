Suporte para headset e controle: 6 opções para quem é gamer organizado

Já o Havit ‎TH650 com sete tipos de modos de iluminação e duas entradas USB por valores que partem de R$ 158. Outra alternativa é o suporte da dreamGEAR que oferece duas baterias para carregar controles Xbox Series X por cerca de R$ 309. Veja abaixo seis suportes para comprar no Brasil em 2022.

O suporte de parede Sculpy é um modelo simples e para quem procura praticidade. Feito com plástico e disponível em tamanho único de 12,5 centímetros, o acessório possui prendedor para headset e para controles de Xbox One. Esta opção é vendida por preços a partir de R$ 37.

Por ir prensado na parede, ele mantém um visual mais limpo para a mesa, deixando seus controles e fones de maneira decorativa e de fácil acesso. Disponível na cor preta, é incluso no acessório fita dupla face e parafusos para fácil instalação.

Prós: mantém um visual mais limpo para a mesa

mantém um visual mais limpo para a mesa Contras: disponível apenas na cor preta

2. HW Decor – a partir de R$ 39

O HW Decor é um suporte de mesa indicado para headset e controles. Feito em plástico reforçado com estrutura robusta em MDF premium, é ideal para a maioria dos headsets e é compatível com controles do PlayStation e Xbox. O acessório possui uma única avaliação de 4,0 de 5 estrelas, na Amazon e pode ser encontrado por R$ 39.

O suporte de 25 centímetros e 10 centímetros de comprimento é uma opção para deixar o setup e mesa livre de fios e arrumada. Sua base oferece estabilidade e proteção para sua mesa, evitando riscos.

Prós: feito em plástico reforçado

feito em plástico reforçado Contras: não há

3. Gator Frameworks – a partir de R$ 107

O suporte de mesa Gator Frameworks é indicado para estúdios, escritórios, ou qualquer pessoa que queira manter seus fones de ouvidos e headsets prontamente disponíveis. O suporte, em formato de cabide, foi avaliado em 4,8 de 5 estrelas. O modelo é encontrado por valores que partem de R$ 107.

Ele acomoda uma espessura de até 3,8 cm. O cabide também pode funcionar alternativamente como um cabide de cabos e seu formato reduz o risco de danos devido ao material. O destaque fica para o formato e usuários apontam que ele pode ser instalado em superfícies de até 3,81 cm de espessura.

Prós: possui proteção reforçada emborrachada

possui proteção reforçada emborrachada Contras: preço elevado

O Havit ‎TH650 é uma opção para quem procura exibir os seus fones de ouvido e economizar espaço na sua mesa. O suporte conta com apoios de ponta dupla com base emborrachada antiderrapante, oferecendo um cuidado maior para o armazenamento. Seu suporte conta com sete tipos de modos de iluminação, especialmente o fluxo multicolorido e o modo de respiração em uma única cor, criando uma atmosfera para a mesa. O modelo é visto por cerca de R$ 158.

A base do pedestal de 28,2 centímetros conta com duas entradas USB e sua lateral conta com ganchos para organização dos cabos, evitando que os fios se enrosquem. Os usuários avaliaram o acessório com 4,7 de 5 estrelas e seu maior destaque fica para a iluminação e o material emborrachado.

Prós: iluminação não fica estourada e possui suporte para enrolar os fios dos headsets

iluminação não fica estourada e possui suporte para enrolar os fios dos headsets Contras: a porta do USB não oculta os fios

O Redragon Scepter PRO RGB Lunar é uma opção para quem procura completar o visual da mesa deixando os seus fones de ouvido e controles em exposição. O suporte conta com apoio e construção reforçada em alumínio e plástico ABS, oferecendo um cuidado maior. Seu suporte conta com modos de iluminação RGB Redragon Chroma Mk2. Ele é comercializado por cifras a partir de R$ 187.

O modelo tem altura de 11 centímetros e conta com quatro entradas USB 2.0.2 em compartimento nas laterais, sendo dois em compartimento escondido, evitando que os fios se enrosquem e se embaralhem nos cabos. Os usuários avaliaram o acessório com 5 de 5 estrelas.

Prós: iluminação RGB

iluminação RGB Contras: preço elevado

O suporte da dreamGEAR foi especialmente desenhado para comportar dois controles do Xbox Series X. O usuário encaixa os seus controles no local adequado e ele oferece duas baterias de 1.100 mAh, oferecendo uma recarga mais rápida. Os consumidores interessados precisam desembolsar cerca de R$ 309 para adquirir o produto.

O suporte ainda conta com indicadores de bateria retroiluminados com lentes pretas e acompanham adaptador de energia. Na Amazon, ele conta com a avaliação de 4,3 de 5 estrelas. Seu maior destaque fica para o tamanho e acabamento. Porém, compradores criticam o fato do encaixe difícil do controle no suporte.

Prós: acabamento reforçado e carregamento rápido

acabamento reforçado e carregamento rápido Contras: relatos de que os cabos do carregador são frágeis

