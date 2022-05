Sweatcoin: 4 maneiras de aproveitar o app que 'paga' para andar

O Sweatcoin , disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ), tornou-se um do apps de maior sucesso no Brasil nas últimas semanas. Com a promessa de remunerar usuários por contagem de passos, o aplicativo concede moedas virtuais que podem ser trocadas por cupons de desconto, adquiridos na loja da plataforma. Ainda que o foco dos downloads seja para ganhar dinheiro de verdade — o que, vale mencionar, não é possível no app por enquanto —, existem outras maneiras de aproveitar o aplicativo. Veja, a seguir, quatro maneiras de usar o Sweatcoin .

Vale ressaltar que os boatos que o Sweatcoin, como qualquer outro aplicativo, conta com uma política de uso de dados pessoais - que, aqui no Brasil, está subjugada à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Ao realizar o cadastro na plataforma, os usuários consentem o uso das suas informações segundo os termos e condições do app. Por isso, é indicado ler as políticas de privacidade antes de aceitar a proposta do Sweatcoin, para se certificar de que você está de acordo com o tratamento de dados feito pelo aplicativo.

1 de 5 Moeda virtual só pode ser utilizada dentro do próprio aplicativo e não permite saques ou pix — Foto: Raisa Monteiro Capela/TechTudo Moeda virtual só pode ser utilizada dentro do próprio aplicativo e não permite saques ou pix — Foto: Raisa Monteiro Capela/TechTudo

Como aproveitar o Sweatcoin

1. Melhorar desempenho físico

Além das caminhadas diárias estimuladas pelo próprio uso do aplicativo, os usuários podem melhorar seu rendimento físico ao investir em cupons de aulas de ginástica e outras atividades, como yoga. O app também oferta um cupom de 60 dias para um simulador de ciclismo, que oferece pistas virtuais em diversas paisagens para pedalar sem sair de casa e custa dez sweatcoins. Também é possível trocar por assinatura de outros aplicativos fitness e de bem-estar, como o Breathwrk, que ajuda os usuários a desenvolver bons hábitos de respiração através de exercícios e aulas.

Outra possibilidade de uso para o bem-estar é monitorar suas atividades pelo app para identificar quais foram os dias de maior rendimento em atividades físicas. Assim, você consegue manter um diário de exercícios. Participar dos "desafios da comunidade", disponíveis no Sweatcoin, também são uma boa maneira de aproveitar o app, já que estimula a prática de atividade física e ainda proporciona recompensas - como moedas adicionais, por exemplo - ao completar o circuito proposto pelo app.

2 de 5 O app estimula usuários a caminhar — Foto: Raquel Freire/TechTudo O app estimula usuários a caminhar — Foto: Raquel Freire/TechTudo

2. Fazer doações

Além dos cupons de desconto, os usuários do Sweatcoin podem realizar ações de caridade e se engajar em causas sociais utilizando o app. É possível participar de diversas campanhas, como ajudar crianças ucranianas vítimas da guerra e as crianças de Madagascar que não tem acesso às políticas públicas de saúde. O aplicativo tem parceria com diversas instituições de caridade e toda semana apresenta novas causas para apoiar. Além disso, ao fazer a assinatura premium do serviço, o Sweatcoin promete dobrar as doações de qualquer campanha.

3 de 5 Usuários do Sweatcoin podem se engajar em causas humanitárias e ambientais — Foto: Reprodução/Raisa Capela Usuários do Sweatcoin podem se engajar em causas humanitárias e ambientais — Foto: Reprodução/Raisa Capela

3. Participar de leilões

Também é possível garantir eletrônicos por preços mais baixos no Sweatcoin, como TV e SmartWatch, através dos leilões realizados no app. Para participar, observe o lance mínimo, o lance mais alto e o tempo que falta para encerrar. Antes de participar, confira ainda se você já conseguiu acumular um saldo significativo na carteira virtual, pois os leilões costumam exigir valores altos para ter competitividade. Para se ter ideia, os lances costumam começar com 29 mil sweatcoins.

4 de 5 Leilões são uma opção para quem busca itens tecnológicos no Sweatcoin — Foto: Reprodução/Raisa Capela Leilões são uma opção para quem busca itens tecnológicos no Sweatcoin — Foto: Reprodução/Raisa Capela

4. Trocar suas caminhadas por cupons em lojas

A cada mil passos, o usuário ganha 1 Sweatcoin. O número parece baixo e de fato é se você não for uma pessoa tão ativa fisicamente. Porém, a partir de cinco Sweatcoins já é possível trocar suas caminhadas por cupons de desconto em lojas cadastradas no app. As ofertas são atualizadas frequentemente, com vouchers de produtos esportivos, cosméticos, de plataformas de streaming, como a Netflix, e até de grandes varejistas, como a Amazon. Vale lembrar que os cupons têm quantidade limitada e podem não estar disponíveis em todas as regiões.

5 de 5 Os cupons são atualizados regularmente no Sweatcoin — Foto: Reprodução/Raisa Capela Os cupons são atualizados regularmente no Sweatcoin — Foto: Reprodução/Raisa Capela

