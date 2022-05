Switch Cisco: veja seis modelos por a partir de R$ 522

Para quem precisa de um modelo mais robusto, o SG350-28P-K9-BR traz 28 portas por valor próximo dos R$ 15.479. Vale frisar que alguns dos itens listados são vendidos pela loja internacional da Amazon, que permite que o usuário adquira um produto importado de maneira simples, com prazo de entrega eficiente e ainda frete grátis para clientes Prime. Confira os modelos em detalhes a seguir.

Com uma estrutura metálica resistente, o switch SF110D-05-NA, da Cisco, é um modelo básico, com apenas cinco entradas, mas com a promessa de qualidade e segurança que uma rede doméstica precisa. O dispositivo conta com o sistema Plug and Play, que simplifica o uso, e não possui ventoinhas, diminuindo a quantidade de ruído produzido pelo conjunto. Porém, vale ressaltar que suas portas são de 10/100 Mbps, incompatíveis com a conexão Gigabit.

Com uma nota média 4,5 de 5 dada pelos consumidores da Amazon, o modelo tem nota máxima em 80% de suas avaliações. Ainda, é importante informar que se trata de um produto importado, com venda pela loja internacional, que segundo a varejista já possui todos os custos inclusos no valor da compra. Aos interessados, é possível adquirir o SF110D-05-NA por valores a partir de R$ 522.

Prós: valor acessível

valor acessível Contras: poucas portas e incompatibilidade com conexão Gigabit

Ideal para pequenas estruturas empresariais, o switch SG110 possui 24 portas a um valor ainda acessível, sendo uma escolha interessante para consumidores que desejam estruturar redes um pouco mais robustas. O modelo oferece 22 portas com conexão 10/100 Mbps e outras duas portas SFP, que suportam velocidades de até 4,25 Gbps. Estas últimas são, em geral, utilizadas para conexões de telecomunicações e comunicação de dados. Além disso, o item ainda possui estrutura em metal resistente, tecnologia Plug and Play e design sem ventoinha.

Avaliado com uma média de 4,3 das 5 estrelas da Amazon, o modelo obteve nota máxima em 67% de suas avaliações. Os elogios vão para o bom preço devido a quantidade de portas, mas há reclamações de que o anúncio indica a conexão de 1000 Mbps, o que não existe. Também se trata de um produto importado, com compra internacional, que já possui todos os custos e taxas de importação inclusos no valor da compra, de acordo com a varejista. Aos interessados, é possível adquirir o switch SG110 por valores a partir de R$ 1.324.

Prós: modelo robusto e fácil instalação

modelo robusto e fácil instalação Contras: menor média nas avaliações dos compradores

Com 24 portas com conexão Gigabit 10/100/1000 Mbps, sendo duas SFP, o switch SG220-26-K9-NA é ideal para pequenas empresas com previsão de crescimento. A promessa é de instalação e configuração simplificadas, enquanto as opções de gerenciamento de interface de linha de comando são avançadas. O modelo ainda faz parte da série 220, que oferece recursos de segurança como autenticação 802.1x e listas de controle de acesso.

Avaliado com 5 das 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo ainda conta com apenas uma classificação no site. Aos interessados, é possível adquirir o switch SG220-26-K9-NA por valores a partir de R$ 1.772.

Prós: modelo seguro e robusto abaixo dos R$ 2.000

modelo seguro e robusto abaixo dos R$ 2.000 Contras: funcionalidade semelhante à de modelos mais baratos

Seguindo nos modelos da série 220 da Cisco, o switch SG220 é mais uma alternativa para pequenas empresas que desejam montar suas redes. Com um total de 26 portas com conexão Gigabit, sendo 24 de 10/100/1000 Mbps e duas portas SFP, o produto também segue as especificações da série, oferecendo ainda recursos de segurança, como autenticação 802.1x e listas de controle de acesso.

Até o momento, não há comentários ou classificações sobre esta opção. Quem se interessar pode adquirir o modelo no site da Amazon por valores a partir de R$ 2.816.

Prós: modelo seguro e robusto, com compatibilidade para conexão Gigabit

modelo seguro e robusto, com compatibilidade para conexão Gigabit Contras: valor elevado em relação aos apresentados anteriormente

Com apenas 10 portas, sendo oito com conexão Gigabit 10/100/1000 Mbps e duas SFP, o switch SG350-10MP-K9-NA deve possuir a qualidade que os servidores de pequenas empresas necessitam, mas é importante levar em consideração o tamanho reduzido do produto. Suas entradas Gigabit trazem ainda a tecnologia PoE, permitindo a transferência de dados e energia através de um único cabo. Além disso, o modelo segue os padrões da série 350 da Cisco, com a promessa de recursos avançados de gerenciamento de segurança e instalação simplificada.

Avaliado com 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 100% de suas 10 avaliações. Aos interessados, é possível adquirir o switch SG350-10MP-K9-NA por valores a partir de R$ 8.049.

Prós: modelo seguro e com compatibilidade para conexão Gigabit

modelo seguro e com compatibilidade para conexão Gigabit Contras: valor elevado e tamanho compacto

Finalizando a lista com mais um modelo da série 350 da Cisco, o switch SG350-28P-K9-BR também segue os padrões da linha, entregando recursos avançados de gerenciamento de segurança e instalação simplificada. Porém, o seu grande destaque está na quantidade de portas disponíveis, sendo 26 com conexão Gigabit 10/100/1000 Mbps e duas SFP, o que o torna uma alternativa mais interessante para pequenas empresas em crescimento e que necessitam de redes mais robustas.

Avaliado com uma nota média 4,4 de 5 pelos consumidores da Amazon, o modelo tem nota máxima em 66% de suas avaliações. Aos interessados, é possível adquirir o switch SG350-28P-K9-BR por valores a partir de R$ 15.479.

Prós: modelo seguro e robusto, com compatibilidade para conexão Gigabit

modelo seguro e robusto, com compatibilidade para conexão Gigabit Contras: valor bastante elevado

