Switch TP-Link: veja sete modelos por a partir de R$ 74

A TP-Link é uma empresa que oferece grande catálogo de switches no Brasil. Os dispositivos são utilizados em casas e escritórios para conectar diferentes computadores de maneira estruturada e permitir a comunicação entre eles. A lista a seguir reúne modelos por preços a partir de R$ 74 , como é o caso do TP-Link LS1008, que traz sistema plug and play e oito portas.

O TP-Link LS1008 traz uma carcaça plástica, ideal para ficar em mesas ou montagem na parede. O switch tem oito portas 10/100Mb/s. Ele é um modelo de entrada e deve ser uma boa alternativa para quem busca a montagem de uma rede doméstica simples e barata. Além disso, seu sistema plug and play e seu design livre de ventoinhas prometem uma configuração descomplicada e uso mais silencioso, causando o mínimo de perturbação possível no ambiente.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, tendo recebido nota máxima em 75% de suas avaliações, o modelo se destaca pela estabilidade e facilidade no uso. O produto pode ser encontrado por preços a partir de R$ 74.

Prós: valor acessível

valor acessível Contras: modelo simples e sem conexão Gigabit

O LS1005G, da TP-Link, pode ser uma boa opção para quem deseja uma rede pequena, mas sem abrir mão de conexão rápida e livre de interrupções. São cinco portas com conexão Gigabit de 10/100/1000 Mb/s, além de contar ainda com a tecnologia plug and play e o funcionamento silencioso de um design sem ventoinhas.

Avaliado com uma nota média de 4,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, tendo recebido nota máxima em 88% de suas avaliações, o modelo se destaca por sua estabilidade, qualidade do material e facilidade no uso.

Prós: valor acessível e conexão Gigabit

valor acessível e conexão Gigabit Contras: poucas portas de conexão

O TL-SF1016D, da TP-Link, traz tecnologia de conexão plug and play, mas se destaca por possuir um total de 16 portas de entrada. Porém, é importante ressaltar que a conexão de suas portas é de 10/100 Mb/s, não sendo compatível com conexão Gigabit. Esta opção é vendida por cerca de R$ 147.

O modelo conta ainda com a tecnologia verde Ethernet, que possibilita uma economia de até 80% de energia. Avaliado com uma nota média de 4,4 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, tendo recebido nota máxima em 69% de suas avaliações, o modelo se destaca por sua facilidade na instalação e custo-benefício.

Prós: grande quantidade de portas de conexão

grande quantidade de portas de conexão Contras: incompatível com a conexão Gigabit

O TL-SG1008D, da TP-Link, pode ser ideal para busca um modelo para complementar a decoração do ambiente. O produto conta com corpo plástico de design elegante e minimalista. Além disso, traz eficiência ao entregar oito portas Gigabit, com conexão de 10/100/1000 Mb/s. Este switch ainda apresenta tecnologia plug and play e a tecnologia verde Ethernet, que gera uma economia de até 80% de energia.

Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, tendo recebido nota máxima em 84% de suas avaliações, o modelo se destaca por sua facilidade na instalação e custo-benefício. O produto é visto por valores que partem de R$ 278.

Prós: possui conexão Gigabit e promete economia de energia

possui conexão Gigabit e promete economia de energia Contras: preço elevado

O TP-Link TL-SG1005P é um modelo compacto com carcaça metálica e sem ventoinhas. O switch possui a praticidade de quatro portas PoE+, com transferência de dados e energia por meio de um único cabo. Ele possibilita a montagem de uma rede ainda mais robusta e completa em qualquer ambiente. Além disso, o modelo possui tecnologia plug and play e conexão Gigabit de 10/100/1000 Mb/s em todas as suas cinco portas. Ele é comercializado por cerca de R$ 319.

O switch ainda conta com gerenciamento inteligente de energia, fornecendo alimentação de até 30 W em cada porta e 60 W no total, prevenindo sobrecargas e possíveis danos. Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 81% de suas avaliações.

Prós: possui conexão Gigabit e portas PoE+

possui conexão Gigabit e portas PoE+ Contras: poucas portas de conexão

O TP-Link TL-SG1016DE é um switch com 16 portas Gigabit de conexão de 10/100/1000Mbps. Ele é uma boa opção para quem precisa de redes maiores e mais robustas. Além disso, o modelo ainda entrega monitoramento de rede, priorização de tráfego, sistema plug and play e economia de até 40% no consumo de energia elétrica.

O produto pode ser interessante para empresas pequenas e é vendido por valores que partem de R$ 998. Avaliada com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 73% de suas avaliações.

Prós: grande número de portas com conexão Gigabit

grande número de portas com conexão Gigabit Contras: valor alto

O TP-Link TL-SG3428 é indicado para quem não se importa em investir uma quantia um pouco maior para obter o melhor resultado disponível no mercado. O modelo traz 24 portas Gigabit e gerenciamento autônomo centralizado na nuvem, com monitoramento inteligente e acesso remoto por aplicativo. Os consumidores interessados precisam desembolsar cerca de R$ 2.316 para aquirir o produto.

O modelo é uma alternativa confiável e eficiente para escritórios e estabelecimentos comerciais, com recursos que auxiliarão na construção de uma rede segura e robusta. Avaliada com uma nota média de 4,9 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 88% de suas avaliações.

Prós: modelo robusto

modelo robusto Contras: valor alto

