Teclado e mouse sem fio: 6 opções da Logitech para ajudar na rotina

O kit de teclado e mouse MK220 traz os periféricos em design mais compacto, com teclado cerca de 36% menor em comparação a um modelo padrão. Por isso, é uma boa opção para quem quer otimizar o espaço na mesa de trabalho. O combo está disponível na cor preta e a conexão é feita via receptor USB compartilhado. Ambos precisam de pilhas dos tipos AAA e AA para funcionar. A fabricante promete uma vida útil da bateria de 24 meses para o teclado e de até cinco meses para o mouse. O produto é vendido por cerca de R$ 109.

Outra característica do combo é a promessa de teclas silenciosas, que podem aprimorar a experiência de uso dos periféricos. No site da Amazon, a opção é avaliada com nota 4,7 de 5. Consumidores elogiaram o bom-custo benefício do combo e revelam o conforto ao digitar e o baixo som das teclas como pontos positivos, mas destacam que o tamanho do receptor USB poderia ser menor para evitar transtornos durante o transporte.

Prós: baixo custo, tamanho reduzido e teclas silenciosas

baixo custo, tamanho reduzido e teclas silenciosas Contras: tamanho do receptor USB pode atrapalhar durante o transporte do produto

Kit de mouse e teclado MK220, da Logitech, é uma boa escolha para quem busca um visual mais discreto e sóbrio para o seu setup

O combo MK235 traz teclado em padrão ABNT2 e mouse na cor cinza espacial. O conjunto possui conexão compartilhada via receptor USB, e ambos precisam de pilhas do tipo AA para funcionar. De acordo com a fabricante, a vida útil da bateria dos dispositivos pode chegar a 12 meses para o mouse e 36 meses para o teclado. Um dos diferenciais do modelo é a sua tecnologia de resistência à água, que garante uma durabilidade maior ao teclado. Além disso, o periférico também traz um tratamento contra desgastes, que é capaz de proteger as teclas e evita que as impressões apaguem com o uso. No site da Amazon, é possível encontrar a opção por cifras a partir de R$ 129.

O produto recebeu nota 4,7 de 5 e os consumidores destacaram o bom custo-benefício do modelo. Usuários também elogiaram o combo por ser uma opção silenciosa, mas criticaram a falta de um indicativo em LED para as teclas Caps Lock e Num Lock. Alguns consumidores também relataram travamentos durante o uso do teclado.

Prós: o combo é uma opção com teclado e mouse mais silenciosos

o combo é uma opção com teclado e mouse mais silenciosos Contras: alguns usuários relataram ter sofrido com travamentos ao digitar no teclado

Logitech MK235 traz teclado com padrão ABNT2 com vida útil de até 36 meses

O combo MK345 traz teclado em padrão ABNT2 com apoio para as mãos e mouse curvo para destros. O teclado promete conforto e digitação silenciosa durante o uso e também conta com atalhos de controle de mídia na parte superior. Outro diferencial é a sua tecnologia de resistência à água, que protege o periférico em casos respingos acidentais. O modelo pode ser visto por valores que partem de R$ 149.

O modelo possui conexão via dongle USB compartilhado, e os periféricos são alimentados por pilhas AAA que têm duração de até 18 meses para o mouse e até 36 meses para o teclado. No site da Amazon, o combo recebeu nota 4,7 de 5. Consumidores elogiam a ergonomia dos periféricos, e destacam o conforto ao digitar como ponto positivo. Apesar disso, há relatos indicando certo delay do teclado.

Prós: segundo relatos, os periféricos são ergonômicos e confortáveis de usar

segundo relatos, os periféricos são ergonômicos e confortáveis de usar Contras: usuários contam que o teclado pode apresentar travamentos

Logitech MK345 é construído com resistência a líquidos

O kit MK270 é composto por teclado com layout ABNT2 em tamanho padrão e mouse compacto, ambos na cor preta. Os periféricos compartilham a conexão via dongle USB e são alimentados por pilhas do tipo AA já inclusas, que têm vida útil de até 12 meses para o mouse e 36 meses para o teclado. No site da Amazon, é possível encontrar a opção por cifras a partir de R$ 169.

O diferencial do modelo são suas teclas de atalho para o controle de mídias na parte superior, que permitem pausar ou pular músicas de forma prática e simples. Além disso, o teclado também traz tecnologia de resistência a líquidos, o que garante uma maior durabilidade ao modelo. Por outro lado, o mouse se destaca por ser ambidestro. O combo é avaliado com nota 4,7 de 5. Consumidores elogiam baixo ruído das teclas ao digitar e o botão de liga/desliga do teclado, que pode ajudar a poupar energia. No entanto, destacam como pontos negativos a responsividade do teclado durante a digitação - segundo alguns relatos, o periférico pode ter um certo delay.

Prós: consumidores elogiaram a existência do botão de liga/desliga, que pode ajudar na economia de bateria

consumidores elogiaram a existência do botão de liga/desliga, que pode ajudar na economia de bateria Contras: relatos de usuários apontam um certo delay do teclado

Logitech MK270 é composto por teclado em padrão ABNT2 e mouse ambidestro

O kit MK540 é composto por teclado em padrão ABNT2 com apoio para mãos e mouse curvado ambidestro. As teclas possuem perfil baixo, o que garante conforto ao digitar, e o teclado também promete redução de ruídos. Outro diferencial do modelo é a tecnologia de impressão das teclas, que oferece resistência contra o desgaste.

A conexão dos modelos é feita receptor USB compartilhado. Os periféricos são alimentados por pilhas do tipo AA, que têm duração de até 18 meses no mouse e 36 meses no teclado. No site da Amazon, a opção é avaliada com nota 4,7 de 5. Como pontos positivos, consumidores destacam a performance do teclado, e elogiam o conforto ao digitar. No entanto, criticam o peso do periférico, que pode dificultar o transporte do produto. A opção pode ser encontrada por valores que partem de R$ 219.

Prós: usuários elogiam a ergonomia do combo e relatam conforto ao digitar

usuários elogiam a ergonomia do combo e relatam conforto ao digitar Contras: combo pode ter peso acima do padrão, o que pode dificultar o transporte

O combo MK540 da Logitech funciona a uma distância de até 10 metros

O combo de teclado e mouse MK470 traz os periféricos com design slim na cor preta. O teclado é compacto e possui padrão internacional e o mouse tem desenho ambidestro. As teclas de perfil baixo garantem conforto ao digitar, e a opção também promete redução de ruídos durante o uso. De acordo com a fabricante, o mouse é 90% mais silencioso em comparação a um mouse tradicional, o que pode aprimorar a experiência de uso. Os consumidores interessados precisam desembolsar cerca de R$ 249 para adquirir o produto.

A conexão dos modelos é feita via dongle USB compartilhado e ambos são alimentados por pilhas AA. A vida útil da bateria do mouse pode chegar a 18 meses, enquanto o teclado pode funcionar sem problemas por até 36 meses. Ele é avaliado com nota 4,6 de 5. Consumidores destacam o conforto ao digitar como ponto positivo e o mouse é elogiado por não apresentar ruído.

Prós : design slim e promessa de ser silencioso

: design slim e promessa de ser silencioso Contras: alimentado por pilhas

Logitech MK470 traz teclado e mouse com design slim

