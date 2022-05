Teclado mecânico pequeno: 6 opções para não ocupar muito espaço

Os teclados mecânicos pequenos são uma boa solução para usuários que não têm espaço de sobra na mesa do computador. Além de deixar o setup mais delicado, pode ser uma opção para quem não curte modelos chamativos, com aparência robusta. A variedade de switchs é a principal característica buscada pelos compradores, mas outras configurações como iluminação RGB e conectividade também são importantes na hora da escolha.

Entre os destaques, o modelo Warrior TC237 está disponível na Amazon por valores em torno de R$ 189. Já para quem busca alternativas com configurações mais aprimoradas, o Motospeed CK62 pode interessar pelo investimento de aproximadamente R$ 319. Para conhecer mais opções, veja a lista que o TechTudo preparou com seis teclados mecânicos pequenos para ocupar pouco espaço.

1 de 7 Teclado mecânico pequeno permite a personalização das teclas e ocupa menos espaço no setup — Foto: Divulgação/SteelSeries Teclado mecânico pequeno permite a personalização das teclas e ocupa menos espaço no setup — Foto: Divulgação/SteelSeries

Onde comprar teclado e mouse baratos? Opine no Fórum do TechTudo

1. Warrior TC237 - a partir de R$ 189

2 de 7 Com switch azul e tamanho compacto, o teclado mecânico Warrior TC237 é uma alternativa mais simples — Foto: Divulgação/Warrior Com switch azul e tamanho compacto, o teclado mecânico Warrior TC237 é uma alternativa mais simples — Foto: Divulgação/Warrior

O Warrior TC237 é o teclado mecânico compacto mais barato da lista. Suas características são simples, mas devem oferecer uma experiência satisfatória para o usuário. As teclas possuem a tecnologia Outemu Blue, que emite mais barulho durante a digitação, mas com mais resistência em comparação a outros modelos. Por isso, essa pode ser uma opção interessante para quem curte jogos sem muita movimentação. As medidas são de: 37 cm x 17,5 cm x 4,8 cm.

Os switchs do pequeno teclado mecânico são iluminados com RGB em formato rainbow. Não é possível deixar em apenas uma cor ou alterar a forma como as cores aparecem. Além disso, a conectividade é por meio de cabo USB, sem opção de parear com o computador por Bluetooth. O modelo é visto por aproximadamente R$ 189. Nas avaliações da Amazon, o acessório é elogiado pelo custo benefício e tem nota 4,6 de 5. Há alguns relatos do produto ter sido entregue com defeito.

Prós: custo benefício e teclas com iluminação RGB

custo benefício e teclas com iluminação RGB Contras: apenas uma opção de RGB e conectividade apenas por cabos

3 de 7 Redragon Lakshmi ‎K606W-R é um teclado mecânico pequeno com conexão USB-C — Foto: Reprodução/Amazon Redragon Lakshmi ‎K606W-R é um teclado mecânico pequeno com conexão USB-C — Foto: Reprodução/Amazon

Redragon Lakshmi ‎K606W-R é uma alternativa para quem busca teclados mecânicos realmente pequenos, que ocupam pouquíssimo espaço. O modelo possui switch azul, que emite mais som durante a digitação e é um pouco mais rígido. Para jogos de ação pode não ser a melhor alternativa, mas se encaixa bem para pessoas que trabalham com escrita ou curtem games mais lentos.

Seu tamanho foi reduzido em 60% em comparação aos modelos ABNT2, o que deixa o modelo bastante compacto. Em relação ao RGB, o teclado também é iluminado no formato de rainbow, sem a opção de mudar as cores. Além disso, a conectividade acontece por meio de cabos, mas dessa vez com USB-C removível. O valor médio no mercado é de cerca de R$ 233. Na Amazon, o teclado alcançou a nota 4,6. Os usuários destacam o design delicado do modelo, além da portabilidade do acessório. Ainda não há comentários negativos sobre o produto.

Prós: custo benefício e portabilidade

custo benefício e portabilidade Contras: iluminação RGB com apenas uma opção

3. Motospeed CK62 - a partir de R$ 319

4 de 7 Motospeed CK62 é uma alternativa de teclado mecânico pequeno com conexão via Bluetooth 2.0 — Foto: Reprodução/Amazon Motospeed CK62 é uma alternativa de teclado mecânico pequeno com conexão via Bluetooth 2.0 — Foto: Reprodução/Amazon

O Motospeed CK62 é outra opção de teclado mecânico pequeno, com bastante portabilidade para o usuário. O modelo também oferece switch azul, que emite mais som e pode ser um pouco mais duro em comparação às outras versões. Além disso, as teclas foram gravadas com a tecnologia double-injection, que promete não deixar as letras se apagarem nunca.

Assim como os outros modelos, o Motospeed vem com iluminação RG no formato rainbow e não permite mudar essa programação. Uma configuração se destaca: a conectividade por Bluetooth 2.0. Com essa opção, o usuário garante um teclado mecânico pequeno e livre de cabos. Interessados precisam pagar valores em torno de R$ 319. Na Amazon, os comentários falam sobre o design bonito e a portabilidade. Porém, algumas pessoas relatam que o Bluetooth é um pouco fraco. A nota fica em 4,2 de 5 estrelas.

Prós: conectividade Bluetooth e tecnologia double-injectionContras: iluminação RGB com apenas uma opção

5 de 7 Redragon Dark Avenger K568R oferece a tecnologia double-injection e tecla para bloquear o Windows — Foto: Reprodução/Amazon Redragon Dark Avenger K568R oferece a tecnologia double-injection e tecla para bloquear o Windows — Foto: Reprodução/Amazon

O Redragon Dark Avenger K568R é uma opção com preço mais elevado, mas que promete atender as expectativas dos usuários. O teclado mecânico é pequeno, com o tamanho de 40 x 22 x 4 cm. O switch azul emite som durante a digitação e não é tão macio como outras alternativas, mas pode ser ideal para jogos mais lentos ou para trabalho.

Em relação ao RGB, a versão também é iluminada com formato rainbow sem personalização. Além disso, a tecnologia double-injection promete que o desenho das letras dure por mais tempo. Ainda sobre as teclas, existe uma especial para bloquear o Windows, sem a necessidade de abrir o “Iniciar” do computador e fazer o processo manualmente. Sua conectividade é feita pelo cabo USB 2.0 e o preço do teclado fica a partir de R$ 330. Os usuários da Amazon deram 4,8 estrelas para o modelo. Muitos comentários destacam a ótima qualidade e indicam a compra dessa versão. As reclamações são referentes à entrega.

Prós: tecnologia double-injection e tecla para bloquear o Windows

tecnologia double-injection e tecla para bloquear o Windows Contras: valor mais elevado e iluminação RGB com apenas uma opção

6 de 7 OEX ‎TC607 oferece switch vermelho e estrutura ergonômica para o usuário — Foto: Reprodução/Amazon OEX ‎TC607 oferece switch vermelho e estrutura ergonômica para o usuário — Foto: Reprodução/Amazon

O modelo OEX ‎TC607 é uma opção mais avançada no mercado. O teclado mecânico é bastante compacto e teve uma redução de 60% no seu tamanho. Além disso, ele oferece switches vermelhos, que são mais macios e não emitem sons durante a digitação. Para quem curte horas de jogatina, deve ser uma boa escolha para qualidade durante as partidas.

A empresa promete que o teclado foi desenvolvido com estrutura ergonômica, ideal para diferentes tipos de públicos. Sua iluminação RGB é também em formato rainbow, mas dessa vez possui até 17 opções de cores. A conectividade é por meio do cabo USB-C removível. Para comprá-lo, é preciso desembolsar cerca de R$ 346. Não existem muitos comentários na Amazon, porém a avaliação dos usuários é de 5 estrelas.

Prós: modelo bastante compacto, 17 opções de iluminação rainbow e estrutura ergonômica

modelo bastante compacto, 17 opções de iluminação rainbow e estrutura ergonômica Contras: preço mais elevado

7 de 7 Nas cores branco e rosa, o teclado mecânico compacto Redragon K617 Fizz Sakura é uma opção para montar setups delicados — Foto: Reprodução/Amazon Nas cores branco e rosa, o teclado mecânico compacto Redragon K617 Fizz Sakura é uma opção para montar setups delicados — Foto: Reprodução/Amazon

O Redragon K617 Fizz Sakura é a opção com preço mais elevado da lista. Seu design é bastante compacto, com 60% de redução em comparação ao tamanho original. As cores branco e rosa podem deixar o setup mais delicado, porém com ar de modernidade. O switch não é a opção mais indicada para jogos de ação, já que emite som durante a digitação, porém, promete ser uma boa escolha em outras ocasiões.

A tecnologia double-injection faz com que as letras durem mais tempo sem se apagar. Além disso, as teclas coloridas prometem ajudar na visualização de cada símbolo do teclado. A iluminação RGB é em formato de rainbow e com apenas uma opção de cor. Sua conectividade é feita por meio de cabo USB-C removível, o que deixa o modelo mais compacto. Para comprar este teclado mecânico pequeno é necessário desembolsar cerca de R$ 450. Não existem muitos comentários na Amazon, mas alguns usuários destacam a qualidade do teclado e dão 5 estrelas para o modelo.

Prós: tecnologia double-injection e design delicado

tecnologia double-injection e design delicado Contras: preço mais elevado da lista e iluminação RGB com apenas uma opção

5 dicas para comprar um PC gamer bom e "barato"