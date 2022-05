TV 120 Hz: veja 5 modelos por a partir de R$ 4.699

TV 40 polegadas: qual modelo comprar? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

LG 55NANO85 é a TV mais em conta da lista e pode se destacar entre consumidores que desejam investir em telas de 120 Hz, mas com valores modestos. O painel IPS traz 55 polegadas e tecnologias de imagem como Nano Cell e Dolby Atmos , que refinam e calibram a cor da tela para entregar imagens puras e ajustadas ao ambiente. O modelo é vendido por cerca de R$ 4.699 .

O game optimizer é um recurso que acompanha o televisor pode interessar ao público gamer, uma vez que ele otimiza a TV para jogos por meio de gráficos melhorados e taxa de atualização adaptativa. No que diz respeito ao sistema, o modelo usa a versão webOS 6.0 e traz o processador α7 Gen4 para desempenhar as tarefas.

55NANO85 é uma TV NanoCell da LG com taxa de atualização de 120 Hz e qualidade UHD — Foto: Divulgação/LG

A TV de 55 polegadas da Samsung tem resolução em 4K e bordas diminutas, de modo a oferecer um painel com pouca interferência. Com recursos variados, ela pode ser indicada para aqueles que procuram tecnologia de áudio e imagem otimizada para jogos e filmes. A estrutura fina, com 2,7 cm de espessura, promete adaptação a qualquer espaço. Assim como a LG, a gigante sul-coreana também disponibiliza suporte aos mais variados assistentes virtuais, como Google Assistente e, neste caso, a Bixby. O produto é encontrado por cifras a partir de R$ 5.499.