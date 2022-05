Twitter testa 'Roda', função no estilo 'close friends'; saiba como funciona

O Twitter deu início, na última terça-feira (3), aos testes da função "Roda do Twitter ", que permite ao usuário escrever tuítes que serão visualizados apenas por contatos selecionados. Com funcionamento semelhante aos “ Amigos Próximos ”, do Instagram , o recurso possibilita adicionar até 150 amigos em uma "lista VIP". Até o momento, a função está disponível apenas para um número limitado de contas ao redor do mundo, no aplicativo para Android , iPhone ( iOS ) e na versão web da plataforma. O TechTudo reuniu, na lista a seguir, cinco perguntas e respostas sobre a Roda do Twitter , para que você entenda em detalhes como funciona o "close friends" do microblog.

1 de 4 Roda do Twitter permite escrever tuítes para lista de amigos selecionados — Foto: Marvin Costa/TechTudo Roda do Twitter permite escrever tuítes para lista de amigos selecionados — Foto: Marvin Costa/TechTudo

Por que Elon Musk comprou o Twitter? Confira opiniões no Fórum do TechTudo

O que é e como funciona a roda do Twitter?

A Roda do Twitter é um recurso criado pelo microblog que fornece mais privacidade ao usuário. A função permite que o proprietário da conta escreva tuítes que serão visualizados apenas por uma lista de pessoas selecionadas. O funcionamento é semelhante à modalidade “Melhores Amigos”, do Instagram, em que o usuário pode adicionar ou remover os contatos exclusivos da "lista VIP" a qualquer momento.

2 de 4 Roda do Twitter permite fazer tuítes privados para lista de até 150 pessoas — Foto: Reprodução/Twitter Roda do Twitter permite fazer tuítes privados para lista de até 150 pessoas — Foto: Reprodução/Twitter

Os usuários do Twitter só podem ter uma única Roda de amigos, não sendo possível criar várias listas com grupos diferentes. O limite de pessoas na roda é de 150 contatos, e o usuário consegue adicionar qualquer pessoa da rede para receber os tuítes exclusivos, incluindo membros que não seguem o perfil. Os tuítes dessa modalidade não são exibidos para pessoas que estiverem de fora do círculo.

Qual a diferença entre a roda do Twitter e as Comunidades?

A principal diferença é que, nas Comunidades, os usuários publicam tuítes que ficam disponíveis para todos os membros daquele grupo temático. Mesmo que as comunidades sejam privadas, o usuário não tem controle sobre quem vai visualizar seus posts naquele ambiente. Já na Roda do Twitter, o proprietário da conta escolhe cada contato individualmente, tendo maior domínio sobre seu público.

O mesmo acontece com as contas protegidas, sinalizadas pelo símbolo de cadeado. Neste modelo, apenas os seguidores do perfil conseguem visualizar o conteúdo publicado, que é liberado para toda aquela lista de amigos. A Roda do Twitter, por sua vez, permite refinar ainda mais esse grupo, escolhendo pessoas específicas para visualizar as publicações.

Como criar uma roda do Twitter?

Para criar uma Roda do Twitter, basta escrever um novo tuíte, e, no topo da tela, tocar no botão “Qualquer pessoa”, para selecionar o público que visualizará a publicação. Então, o usuário deve optar pela função “Roda do Twitter” e criar sua lista exclusiva, tocando no botão “Adicionar” ao lado de cada amigo desejado. Da mesma forma, basta ir em “Remover” para excluir aquela pessoa do grupo. Vale ressaltar que os contatos não são notificados quando são adicionados ou removidos da lista.

3 de 4 Tela para adição ou remoção de amigos da Roda do Twitter — Foto: Reprodução/Twitter Tela para adição ou remoção de amigos da Roda do Twitter — Foto: Reprodução/Twitter

Depois de configurar a Roda, o usuário poderá publicar o tuíte normalmente. Um balão na cor verde será adicionado à publicação para sinalizar aos membros da Roda que eles podem ver e responder àquele conteúdo. Após habilitar o recurso, ele ficará ativo de forma permanente para os próximos tuítes, até que o usuário desative e retorne ao modo público.

A lista de 'close friends' do Twitter é pública?

Apenas o proprietário da conta pode visualizar a lista completa de pessoas que estão na sua Roda. O que pode acontecer é um membro do grupo ver quem curtiu ou comentou a publicação privada – assim, ele entenderá que aquelas pessoas também estão na lista exclusiva. Vale ressaltar que contas protegidas só aparecerão na lista de interações para pessoas que também as seguem.

Os membros da roda podem compartilhar os tuítes publicados nesse grupo?

Não é possível compartilhar tuítes publicados dentro da Roda do Twitter. Nessas publicações, o botão de RT é desativado, sendo exibido apenas com um sombreado. Desta forma, não é possível retuitar os posts nem para o público em geral, nem para a própria Roda do Twitter.

4 de 4 Tuítes feitos dentro da Roda do Twitter não podem ser compartilhados ou retuitados — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Tuítes feitos dentro da Roda do Twitter não podem ser compartilhados ou retuitados — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Entretanto, nada impede que as pessoas tirem print da tela e publiquem o tuíte exclusivo de forma pública nas suas respectivas contas. Portanto, é preciso ter cautela na hora de escrever os tuítes, assim como na hora de selecionar pessoas confiáveis para adicionar na lista de posts privados.

Com informações de Twitter

Veja também: Seis aplicativos que foram vendidos por valores milionários