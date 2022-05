Valorant: veja os melhores agentes para jogar no mapa da Bind

Um dos mapas de Valorant é Bind, situado em uma acosta de praia do Marrocos e que cham atenção pela ausência de uma seção intermediária. A área traz dois teletransportadores unidirecionais que permitem a atacantes e defensores do FPS da Riot games rotacionarem rápido para flanquear os adversários. Portanto, mandar bem nesse mapa vai exigir do jogador o uso de agentes específicos, como Killjoy, Reyna e Skye. Confira a seguir os melhores personagens para usar ao jogar na Bind considerando o patch mais recente do FPS, a atualização 4.08.

1 de 8 Bind é um dos mapas disponível em Valorant — Foto: Reprodução/Marciel Agostini Bind é um dos mapas disponível em Valorant — Foto: Reprodução/Marciel Agostini

Sentinela: Killjoy e Chamber

2 de 8 Killjoy, da Alemanha, é uma das Sentinelas do game que vem equipada com diferentes gadgets — Foto: Divulgação/Riot Games Killjoy, da Alemanha, é uma das Sentinelas do game que vem equipada com diferentes gadgets — Foto: Divulgação/Riot Games

Killjoy é fácil de aprender, o que a torna uma sentinela indicada para Bind. Seus gadgets em geral a permitem segurar um site sozinha enquanto o time rotaciona, ou mesmo manter inimigos fora de certas áreas. A Torreta pode ser posicionada em cima da caixa logo atrás do caixote no site B, dificultando a vida de adversários que tentem alvejá-la. Em seguida, basta colocar o Nanoenxame nos pontos de plant padrão.

A mesma habilidade pode ser usada no lado esquerdo do A Curto para interromper o defuse inimigo caso o spike esteja plantado no ponto padrão ou na frente do caminhão. Sua ultimate é muito útil pela mesma razão, punindo os inimigos que não deixarem a área. Killjoy pode ainda fornecer grande utilidade ao atacar, ajudando a vigiar os flancos com a Torreta e o Robô de Alarme.

3 de 8 Para ter maior efetividade, as habilidades de Chamber dependem de trocação de tiro e certas mecânicas — Foto: Divulgação/Riot Games Para ter maior efetividade, as habilidades de Chamber dependem de trocação de tiro e certas mecânicas — Foto: Divulgação/Riot Games

Chamber é um dos reforços de 2021 do Valorant, e, a primeira vista, parecia ser um poderoso substituto para Jett e Yoru por conta de seu rápido teletransporte. Com o tempo, os jogadores notaram que o francês, na verdade, funciona bem como um sentinela agressivo. Na Bind, Chamber pode usar o Rendezvous para rotacionar rapidamente de um spike site para o outro, se juntando aos aliados para impedir a entrada adversária no spike site. Outra ideia é usar o Marca Registrada para obter informações de inimigos vindo do A Curto. Esta habilidade é muito útil, pois não possui limite de alcance, independente do quão perto ou longe Chamber estiver das armadilhas.

Duelista: Jett e Reyna

4 de 8 Jett pode ir até onde muitos agentes não conseguem para cumprir o seu trabalho — Foto: Divulgação/Riot Games Jett pode ir até onde muitos agentes não conseguem para cumprir o seu trabalho — Foto: Divulgação/Riot Games

Jett tem uma das maiores curvas de aprendizado no Valorant. Na Bind, a sul-coreana é o counter ideal para os vários pontos de passagens verticais, os quais ela pode alcançar com a Corrente Ascendente. Esta habilidade, aliás, permite à Jett chegar apenas onde conseguir, encontrando ângulos mais agressivos.

Um exemplo é usar a habilidade na caixa do lado exterior do Hookah, abrindo um ângulo inusitado. O Erupção das Brumas pode ainda ser usado para cobrir o B Longo e reposicionar no site B. Sua Brisa de Impulso é útil quando o time estiver num push rumo ao spike site na fase de abertura do round.

5 de 8 Bela e mortal, Reyna é um importante reforço de duelista no Valorant — Foto: Divulgação/Riot Games Bela e mortal, Reyna é um importante reforço de duelista no Valorant — Foto: Divulgação/Riot Games

Reyna também é um bom pick de duelista na Bind por conta da quantidade de espaços abertos e junções fechadas que existem no mapa. Liberando o Olhar Voraz, a mexicana incapacita a visão dos inimigos, facilitando sua entrada no spike site ou abrindo cainho para o seu time ganhar o controle de uma área. Um exemplo é ficar atrás da caixa no A Curto, e mirar na linha entre as caixas.

Já o Dispensar e o Devorar aumentam sua durabilidade, pois oferecem, respectivamente, cura e invencibilidade. Se Reyna participar ativamente com abates ou assistências, ela se tornará quase imparável. Isso vale, em especial, se ela tiver acesso ao Imperatriz: sua ultimate aumenta a velocidade de equipamento, disparo e recarga.

Controlador: Viper

6 de 8 Viper faz jus ao nome sendo a mestra das toxinas que controlam o campo de batalha — Foto: Divulgação/Riot Games Viper faz jus ao nome sendo a mestra das toxinas que controlam o campo de batalha — Foto: Divulgação/Riot Games

Viper é a mestre dos gases venenosos e químicos, e, sendo Bind um mapa pequeno, eles a tornam um destaque. Tanto para ataque quanto defesa, a norte-americana se destaca pela mesma razão: limitar a visão e o acesso adversário a certas partes do mapa. Com o Cortina Tóxica ela pode criar uma área segura de plant se, por exemplo, a parede for colocada no lado esquerdo do spike site A. Desta forma, o time precisará se preocupar apenas em controlar o Luzes A. Esta parede verde dará aos inimigos duas escolhas: recuar, desistindo de um push ou cedendo o controle de um ponto, ou atravessar a parede, perdendo escudo e HP.

Por sua vez, o Veneno de Cobra e a Nuvem Venenosa seguem a mesma lógica de utilidade, principalmente para Viper ajudar o time a defender no pós-plant. Estas habilidades se distinguem, pois podem ser utilizadas de longe, criando um fator surpresa para defender ou atacar. O Veneno de Cobra pode impedir o push inimigo do B Longo em direção ao Jardim B, sendo arremessado do canto do Esquina B. Já a Nuvem Venenosa pode bloquear a visão do lado direito do site A.

Iniciador: Sova e Skye

7 de 8 Use as flechas de Sova para causar dano e ter o controle da partida na Bind — Foto: Divulgação/Riot Games Use as flechas de Sova para causar dano e ter o controle da partida na Bind — Foto: Divulgação/Riot Games

Sova é um dos melhores rastreadores do jogo, em especial na Bind, uma vez que o mapa é livre de obstáculos como torres altas e paredes. As flechas do russo podem ricochetear nas paredes, permitindo ao agente acertar ângulos criativos que outros não conseguem. O Flechas Rastreadoras pode monitorar igualmente o Hooka e os Chuveiros, permitindo caçar de uma distância segura com o Fúria do Caçador. As flechas também fazem um bom combo com o Drone Coruja para obter informação. Sova também é destaque no pós-plant do spike graças ao poder da Flecha de Choque.

8 de 8 Skye vai cuidar dos companheiros e monitorar os adversários ba Bind — Foto: Divulgação/Riot Games Skye vai cuidar dos companheiros e monitorar os adversários ba Bind — Foto: Divulgação/Riot Games

Skye e seus amuletos têm grande utilidade para o time, mas não deve ficar sozinha, pois para utilizá-los ela precisa ficar vulnerável. A australiana pode, por exemplo, encontrar inimigos escondidos em cubículos e áreas-chave como Hooka e Chuveiros com o falcão da Luz Desbravadora.