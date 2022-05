VirtusPay é confiável? Como funciona site para parcelar compras sem cartão

VirtusPay é um serviço que permite parcelar compras online sem cartão de crédito. Para isso, basta comprar em uma das lojas parceiras, gerar um boleto à vista e submeter uma proposta de parcelamento em até 15 vezes à VirtusPay . Se a solicitação for aprovada, basta pagar pela primeira parcela para que a loja despache o pedido. A solução é útil para pessoas que têm baixo limite no cartão ou mesmo não têm cartão de crédito. Disponível na versão web e para download em celulares Android e iPhone ( iOS ), o VirtusPay é parceiro de grandes marketplaces e varejistas, incluindo Magazine Luiza , Americanas , Amazon e Shopee .

Para utilizar a plataforma, basta criar uma conta e cumprir os requisitos básicos exigidos: ser maior de 18 anos, ter Registro Geral (RG) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válidos e não estar negativado. Nas próximas linhas, o TechTudo explica como funciona o VirtusPay, seus limites de parcelas e de crédito e como ser aprovado. Continue a leitura para descobrir se o VirtusPay é seguro e se vale a pena utilizar o serviço de parcelamento de compras online.

1 de 3 VirtusPay é serviço que permite parcelar compras online sem cartão de crédito — Foto: Thaisi Carvalho/TechTudo VirtusPay é serviço que permite parcelar compras online sem cartão de crédito — Foto: Thaisi Carvalho/TechTudo

O que é o VirtusPay?

VirtusPay é um serviço disponível na web e em aplicativos para Android e iPhone (iOS) que possibilita comprar parcelado na Internet mesmo sem ter cartão de crédito. Para isso, a empresa oferece o Boleto POP, meio de pagamento que permite que ao cliente dividir uma compra à vista em parcelas de três até 15 vezes sem juros. Os boletos parcelados podem ser acessados a qualquer hora e pagos em bancos ou lotéricas. Além disso, o VirtusPay envia lembretes da data de vencimento via WhatsApp ou e-mail.

Para usar os serviços da empresa, basta criar uma conta no site. O processo é gratuito e pode ser feito por qualquer indivíduo maior de 18 anos de idade, com RG ou CNH em dia, e sem restrições no CPF. Vale ressaltar, no entanto, que cidadãos negativados — ou seja, que estão com o nome sujo — não podem utilizar o VirtusPay para fazer parcelamentos.

Como funciona o VirtusPay?

Para parcelar uma compra usando o VirtusPay, é preciso seguir alguns passos. Em primeiro lugar, o usuário deve fazer um cadastro na plataforma com um e-mail válido. Em seguida, é preciso efetuar uma compra no site de alguma das lojas parceiras e gerar um boleto à vista. Depois, basta enviar o boleto para o VirtusPay com uma proposta de parcelamento. Se a solicitação for aprovada após a análise, basta pagar pela entrada, e a loja enviará o pedido.

2 de 3 O que é VirtusPay? Conheça o serviço que permite parcelar boletos — Foto: Clara Fabro/TechTudo O que é VirtusPay? Conheça o serviço que permite parcelar boletos — Foto: Clara Fabro/TechTudo

É importante esclarecer que, após a aprovação do crédito, serão aplicados juros de 3,9% e 7,5% ao mês, segundo o número de parcelas escolhidas. O valor mínimo é de R$ 150, e o máximo chega a R$ 10 mil para cada uma delas, dependendo de qual é a compra.

É possível fazer uma simulação antes de comprar?

O VirtusPay permite que os clientes simulem o parcelamento antes de comprar. Para isso, basta estar cadastrado no site e escolher um produto das lojas aceitas. Então, o usuário pode gerar um boleto como se fosse pagar à vista e enviar para a plataforma com a proposta de parcelamento.

Na tela seguinte, o sistema já exibe os valores e a quantidade das parcelas. Se o cliente tiver interesse, pode validar o cadastro. Se quiser desistir, basta não avançar e desconsiderar o boleto gerado na loja, já que após o vencimento o pedido será cancelado.

VirtusPay faz empréstimos?

O serviço oferecido pelo VirtusPay abrange somente parcelamentos de compras no e-commerce, dispensando a necessidade de uso do cartão de crédito. Atualmente, a plataforma não faz empréstimos.

Lojas parceiras do VirtusPay

VirtusPay informa quais são as lojas parceiras do serviço, ou seja, as que aceitam o boleto parcelado como forma de pagamento. Entre elas estão Amazon, Americanas, Magazine Luiza, Mercado Livre e Shopee. Nesses e-commerces, basta selecionar a opção "Boleto Parcelado VirtusPay

3 de 3 Amazon é uma das lojas parceiras do VirtusPay — Foto: Luciana Maline/TechTudo Amazon é uma das lojas parceiras do VirtusPay — Foto: Luciana Maline/TechTudo

Nas demais lojas em que o VirtusPay ainda não é um meio de pagamento oficial, é preciso cumprir o seguinte procedimento: gerar o boleto à vista, enviar para a plataforma com a solicitação das parcelas desejadas e aguardar a aprovação.

VirtusPay é confiável?

Para saber se o VirtusPay é confiável, é possível ver as análises de compradores que já utilizaram a plataforma no Reclame Aqui. O site obteve nota 8,5 e respondeu 99,4% das reclamações dos clientes, tendo solucionado 89,5% dos casos. Segundo o Reclame Aqui, mais de 76% dos consumidores voltariam a fazer negócio com a empresa.

No Twitter, usuários também opinaram sobre o serviço oferecido pela plataforma, ressaltando sua qualidade. Veja alguns depoimentos abaixo.

Com informações de VirtusPay (1 e 2) e Reclame Aqui

