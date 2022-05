Você sofre de insônia? App pode te ajudar a dormir melhor; conheça

O Sleepio é um aplicativo disponível para celulares iPhone ( iOS ) que promete melhorar a qualidade do sono dos usuários. A plataforma é recomendada pelo Instituto Nacional de Excelência em Saúde e Cuidados (NICE), organização responsável por fornecer orientações de saúde na Inglaterra. Segundo explicado em sua página oficial, o aplicativo pode aumentar a rapidez com que usuários pegam no sono - o que ajudaria a reduzir problemas de insônia, por exemplo. Confira, na lista a seguir, como funciona o Sleepio e quais são os recursos oferecidos pelo app.

1. O que é o Sleepio e como funciona?

O Sleepio é um aplicativo disponível para celulares iPhone (iOS) que pode ajudar a melhorar a qualidade do sono. Ele oferece um programa de seis semanas de duração, que explora técnicas de terapia cognitivo-comportamental para tratar a insônia de forma personalizada, a partir de algoritmos de Inteligência Artificial. Organizações de saúde inglesas recomendam o aplicativo, e especialistas estrangeiros afirmam que o Sleepio pode reduzir a prescrição de medicamentos para o sono. Aqui no Brasil, o app ainda não foi estudado.

2. Quais são as funções disponíveis no app?

O Sleepio reúne uma série de funções e recursos que podem ajudar a melhorar a qualidade do sono. Pela plataforma, usuários participam de sessões guiadas por um especialista virtual e também têm acesso a mais de 100 artigos científicos que tratam sobre o tema. Além disso, o app explora ferramentas que podem ser úteis antes de dormir, como sons calmos e áudios para relaxar.

3. Ele pode mesmo combater a insônia?

O app é recomendado pela organização inglesa NICE, responsável por fornecer orientações de saúde e assistência social em âmbito nacional. Segundo a instituição, o Sleepio é mais eficaz em reduzir problemas de insônia do que medicamentos para controlar o sono — dessa forma, o uso do aplicativo também pode ajudar a diminuir a prescrição de remédios e, consequentemente, a dependência em pílulas para dormir.

Além disso, estudos conduzidos pela própria Sleepio indicam que o uso do app pode fazer com que usuários durmam 50% mais rápido e passem 60% menos tempo acordados durante a noite. Assim, de acordo com as informações divulgadas até o momento, é possível sim que o app ajude no combate à insônia.

4. Como usar o Sleepio para dormir melhor?

Para conseguir dormir com ajuda do app, usuários têm acesso ao programa de seis semanas proposto pela plataforma. Durante o curso, é possível participar de sessões que duram cerca de 20 minutos por dia e são guiadas por um assistente virtual. Ao finalizar uma sessão, o usuário deve completar uma espécie de diário do sono, que o ajuda a acompanhar o progresso. Além disso, o Sleepio também envia alertas para lembrar o usuário de participar das sessões.

Vale mencionar, contudo, que o app está disponível apenas em inglês e, durante os testes realizados pelo TechTudo, a plataforma apresentou instabilidades e não permitiu realizar login.

5. Não tenho iPhone. Existe alguma alternativa?

Existem algumas alternativas ao Sleepio que estão disponíveis para celulares Android e podem ajudar a relaxar e dormir melhor. Apps de meditação - como o Calm, Meditopia, Zen e Headspace, por exemplo, - podem ser bons aliados para relaxar após um dia cansativo. As opções trazem recursos que ajudam a controlar a respiração, áudios relaxantes e paisagens sonoras, que podem ajudar a acalmar e fazer com que o usuário tenha uma noite de sono mais tranquila.

Além disso, o app Sleep as Android também é uma opção. A plataforma registra e avalia a qualidade do sono do usuário, envia lembretes na hora de dormir e desperta com alarmes que trazem sons mais agradáveis. O app ainda oferece sons relaxantes para ajudar a dormir, e também pode gravar roncos e falas durante a noite, a fim de produzir gráficos e estatísticas sobre o sono do usuário.

