Water Cooler 120 mm: 7 modelos para melhorar o resfriamento do PC

Water coolers são componentes que resfriam as peças do computador por meio de líquidos. Empresas como Corsair , Cooler Master , NZXT e PCYes oferecem modelos de 120 mm por preços a partir de R$ 289 , como é o caso do PCYes Sangue Frio 2, que apresenta potência de 1.800 RPM e radiador construído em alumínio.

Já o Corsair Hydro Series H45 promete fácil instalação e evaporação mínima por valores que partem de R$ 384. Outra alternativa é o NZXT Kraken M22, que traz dois canais RGB e ventiladores com construção de qualidade premium por cerca de R$ 1.157. Confira a seguir sete water coolers de 120 mm para comprar no Brasil em 2022.

1 de 8 Water Cooler 120 mm: lista reúne sete modelos por preços que variam entre R$ 289 e R$ 1.157 — Foto: Divulgação/Corsair Water Cooler 120 mm: lista reúne sete modelos por preços que variam entre R$ 289 e R$ 1.157 — Foto: Divulgação/Corsair

Quanto custa um PC gamer? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

1. PCYes Sangue Frio 2 - a partir de R$ 289

O water cooler Sangue Frio 2, da PCYes, traz um design simples e clean. Ele é uma boa opção para quem busca um upgrade no setup sem comprometer uma parte significativa do orçamento. Com potência de 1.800 RPM e sistema inteligente, que reduz a frequência de rotação para trabalhar de maneira mais silenciosa. O modelo ainda possui radiador construído em alumínio e chega a uma vida útil de até 50 mil horas.

Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas na Amazon, o produto recebeu nota máxima em 82% de suas avaliações. Os compradores relatam que o modelo se destaca por produzir pouco ruído e entregar um bom custo-benefício. O produto é comercializado por preços a partir de R$ 289.

Prós: valor acessível

valor acessível Contras: modelo simples

2 de 8 PCYes Sangue Frio 2 traz design simples e clean — Foto: Divulgação/PCYes PCYes Sangue Frio 2 traz design simples e clean — Foto: Divulgação/PCYes

2. Gamdias Chione E2-120 Lite - a partir de R$ 325

O water cooler Chione E2-120 Lite, da Gamdias, se diferencia por sua iluminação RGB integrada, o que deve trazer mais estilo ao setup. Além disso, o modelo ainda conta com tubos construídos em teflon, diminuindo a taxa de evaporação do componente e aumentando a sua durabilidade. Ele apresenta características semelhantes ao modelo anterior, como velocidade de rotação de 1.800 RPM e radiador de alumínio por cerca de R$ 325.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, ele recebeu nota máxima em 81% de suas avaliações e o modelo também se destaca por produzir pouco ruído e entregar um bom custo-benefício.

Prós: valor acessível e iluminação RGB

valor acessível e iluminação RGB Contras: modelo simples

3 de 8 Chione E2-120 Lite, da Gamdias, se diferencia por sua iluminação RGB integrada — Foto: Divulgação/Gamdias Chione E2-120 Lite, da Gamdias, se diferencia por sua iluminação RGB integrada — Foto: Divulgação/Gamdias

3. DeepCool Gammaxx L120 V2 RGB - a partir de R$ 380

O DeepCool Gammax L120 V2 RGB apresenta velocidade de rotação de até 1.800 RPM e radiador de alumínio. Ele tem design elegante e pode ser interessante para unir qualidade e estética. O componente conta com o sistema anti-vazamentos “Anti-leak Tech Inside” e promete ser capaz de entregar bom desempenho mesmo em uso contínuo. O modelo é encontrado por cerca de R$ 380.

Avaliado com uma nota média de 4,3 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o produto recebeu nota máxima em 65% de suas avaliações. De acordo com os compradores, a peça se destaca por produzir pouco ruído e possuir um excelente estilo e design.

Prós: sistema anti-vazamento

sistema anti-vazamento Contras: modelo simples

4 de 8 DeepCool Gammaxx L120 V2 RGB é uma boa alternativa para unir qualidade e estética — Foto: Divulgação/DeepCool DeepCool Gammaxx L120 V2 RGB é uma boa alternativa para unir qualidade e estética — Foto: Divulgação/DeepCool

O Corsair Hydro Series H45 pode ser interessante para quem busca uma opção com fácil instalação, tubulações simples e evaporação mínima do líquido de resfriamento. Além disso, traz placa fria de cobre com composto térmico pré ativado. O modelo ainda apresenta uma velocidade de 2.300 RPM. O produto é visto por cifras que partem de R$ 384.

Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o componente recebeu nota máxima em 84% de suas avaliações. O componente se destaca por possuir um bom custo-benefício e reduzir ao máximo os números de poluição sonora.

Prós: produto completo, de fácil instalação e com um valor acessível

produto completo, de fácil instalação e com um valor acessível Contras: modelo sem iluminação RGB

5 de 8 Corsair Hydro Series H45 traz velocidade de 2.300 RPM — Foto: Divulgação/Corsair Corsair Hydro Series H45 traz velocidade de 2.300 RPM — Foto: Divulgação/Corsair

O Cooler Master MasterLiquid ML120L V2 RGB entrega uma bomba de câmara dupla, velocidade de 1.800 RPM, ampla superfície no radiador e vedação anti-vazamento. O modelo é uma opção projetada para ter maior resistência ao desgaste do tempo e, consequentemente, entregar alto desempenho por longos períodos. Além disso, o modelo conta com o SickleFlow 120 RGB, um novo projeto de lâminas otimizadas para resfriar mais e por mais tempo. Ele promete ser silencioso e apresenta iluminação RGB por cerca de R$ 499.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, tendo recebido nota máxima em 78% de suas avaliações, o modelo se destaca por gerar pouco ruído e possuir tamanho bastante preciso.

Prós: maior superfície de contato para dissipação do calor

maior superfície de contato para dissipação do calor Contras: velocidade de rotação poderia ser maior

6 de 8 Cooler Master MasterLiquid ML120L V2 RGB é uma opção projetada para ter maior resistência ao desgaste do tempo — Foto: Divulgação/Cooler Master Cooler Master MasterLiquid ML120L V2 RGB é uma opção projetada para ter maior resistência ao desgaste do tempo — Foto: Divulgação/Cooler Master

O water cooler Hydro Series H80I V2, da Corsair, é uma boa opção para CPUs de alto desempenho. São 2.435 RPM de velocidade e compatibilidade com o software Corsair iCUE, que permite personalizar o desempenho de resfriamento, monitorar a temperatura do computador e do líquido de arrefecimento e alterar as cores da iluminação RGB com base na leitura de temperatura.

Além disso, conta com uma bomba de câmara dupla, velocidade de 1.800 RPM e ampla superfície no radiador e vedação anti-vazamento por preços a partir de R$ 808. Avaliado com uma nota média de 4,3 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, tendo recebido nota máxima em 71% de suas avaliações, o modelo se destaca pelo bom custo-benefício.

Prós: modelo personalizável, se adequando às necessidades do usuário

modelo personalizável, se adequando às necessidades do usuário Contras: valor elevado

7 de 8 Cooler Master MasterLiquid ML120L V2 RGB apresenta 2.435 RPM de velocidade — Foto: Divulgação/Cooler Master Cooler Master MasterLiquid ML120L V2 RGB apresenta 2.435 RPM de velocidade — Foto: Divulgação/Cooler Master

7. NZXT Kraken M22 - a partir de R$ 1.157

Para os usuários que desejam unir estilo e qualidade, o water cooler Kraken M22 da NZXT pode ser interessante. Com dois canais RGB e efeito de espelho infinito, o visual do setup deve receber um grande upgrade com a aquisição do modelo. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.157 para comprar o produto.

Além disso, seus ventiladores com construção de qualidade premium e velocidade de 2.000 RPM devem garantir boa resposta às mudanças de temperatura do sistema, que somados às luvas de nylon que protegem a tubulação evitam possíveis danos ao conjunto. Avaliado com uma nota média de 4,4 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 72% de suas avaliações.

Prós: união entre estilo e qualidade em um único produto

união entre estilo e qualidade em um único produto Contras: valor elevado

8 de 8 NZXT Kraken M22 é indicada para os usuários que desejam unir estilo e qualidade — Foto: Divulgação/NZXT NZXT Kraken M22 é indicada para os usuários que desejam unir estilo e qualidade — Foto: Divulgação/NZXT

Com informações de PCYes, Gamdias, DeepCool, Corsair (1/2) e NZXT

5 dicas para comprar um PC gamer bom e "barato"