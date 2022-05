Water Cooler Corsair: 7 modelos para resfriar as peças do computador

A Corsair comercializa diversos water coolers no Brasil. O componente utiliza água para dissipar o calor no gabinete e resfriar as peças do computador. O modelo mais barato da lista é o CW-9060028-WW, que apresenta ventoinha de 120 mm e velocidade de até 2.300 RPM por preços a partir de R$ 356 .

Já o CW-9060044-WW traz iluminação RGB e funcionamento personalizável via aplicativo por valores que partem de R$ 1.150. Outra alternativa é o CW-9060032-WW, que promete ser silencioso e dispõe de sete pás para ventilação por cerca de R$ 1.483. Veja abaixo sete water coolers da Corsair para comprar em 2022.

Water Cooler Corsair: lista reúne sete modelos para comprar no Brasil — Foto: Divulgação/Corsair

Quanto custa um PC gamer? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

O CW-9060028-WW é um water cooler da Corsair que promete alta performance de refrigeração. Além disso, promete fácil montagem e traz uma ventoinha de 120 mm com nove pás. O componente conta com dimensões de 27 x 21 cm e promete poucos ruídos enquanto trabalha.

Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários destacam a fluidez do funcionamento silencioso da ventoinha. A peça apresenta compatibilidade com os processadores Intel e AMD e garante uma velocidade de até 2.300 RPM. O modelo é vendido por preços a partir de R$ 356.

Prós: aparelho de alta performance

aparelho de alta performance Contras: apenas uma ventoinha

1 de 7 O modelo CW-9060028-WW apresenta ventoinha de 120 mm — Foto: Divulgação/Corsair O modelo CW-9060028-WW apresenta ventoinha de 120 mm — Foto: Divulgação/Corsair

O CW-9060024-WW oferta ventoinha de 120 mm e nove pás. Além disso, os usuários podem monitorar e até personalizar a pressão, velocidade do equipamento e temperatura do gabinete pelo próprio computador. Ele é compatível com processadores Intel e AMD e promete ruídos inaudíveis durante o funcionamento da máquina.

O componente ainda conta com dimensões de 27 x 15 cm e iluminação LED por valores que partem de R$ 808. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores informam que a eficiência condiz com a anunciada.

Prós: baixo ruído e possibilidade de monitorar as estatísticas do dispositivo

baixo ruído e possibilidade de monitorar as estatísticas do dispositivo Contras: uma ventoinha

2 de 7 CW-9060024-WW oferece a possibilidade do usuário monitorar e personalizar o desempenho do produto — Foto: Divulgação/Corsair CW-9060024-WW oferece a possibilidade do usuário monitorar e personalizar o desempenho do produto — Foto: Divulgação/Corsair

O CW-9060040-WW oferece duas ventoinhas de 120 mm, cada uma com nove pás para aumentar a capacidade de resfriamento. Os ventiladores funcionam com velocidades de 600 a 1.700 RPM. Ele conta com iluminação RGB personalizável e promete funcionamento silencioso. O componente é indicado para PCs que superaquecem com facilidade e precisam de um sistema poderoso de refrigeração. O produto é vendido por cifras que partem de R$ 905.

Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários destacam a ventilação silenciosa proporcionada pelas ventoinhas. Entretanto, pontuam negativamente o barulho que vem das bombas de água. O modelo é compatível com os processadores Intel e AMD e tem dimensões de 12 x 27 cm.

Prós: contém duas ventoinhas

contém duas ventoinhas Contras: bombas de água fazem barulho

3 de 7 CW-9060040-WW oferece duas ventoinhas — Foto: Divulgação/Corsair CW-9060040-WW oferece duas ventoinhas — Foto: Divulgação/Corsair

O CW-9060044-WW apresenta duas ventoinhas de 140 mm, cada uma com sete pás para ventilação e com velocidades de até 2.000 RPM. O modelo conta com iluminação RGB e dimensões de 32 x 13 cm. Ele é compatível com os processadores Intel e AMD e o funcionamento do produto é personalizável via aplicativo. A peça é comercializada por preços que partem de R$ 1.150.

O app permite criar efeitos de iluminação no sistema de LED, ajustar a velocidade das ventoinhas e ativar o modo Zero RPM para manter a redução de ruído em baixas temperaturas. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam a tecnologia do dispositivo. Contudo, relatam que a bomba d'água faz barulho.

Prós: duplo sistema de ventoinha

duplo sistema de ventoinha Contras: relatos de fazer barulho

4 de 7 CW-9060044-WW apresenta luzes RGB integradas — Foto: Divulgação/Corsair CW-9060044-WW apresenta luzes RGB integradas — Foto: Divulgação/Corsair

O CW-9060046-WW oferece um sistema de ventilação com duas ventoinhas, ambas protegidas por uma tela translúcida com velocidade até 2.400 RPM. Além disso, conta com iluminação RGB no interior dos ventiladores e dimensões de 27 x 12 cm. A peça promete ser um produto de alto desempenho para refrigerar gabinetes que superaquecem com facilidade. O modelo é vendido por cifras a partir de R$ 1.399.

O proudo é compatível com os processadores Intel e AMD e pode ser controlado por aplicativo. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o design chamativo e o bom acabamento das pás dos ventiladores. Contudo, criticam a fragilidade do sistema interno.

Prós: ventoinha com bom acabamento

ventoinha com bom acabamento Contras: relatos de que o material é frágil

5 de 7 CW-9060046-WW oferece sistema duplo de ventoinha — Foto: Divulgação/Corsair CW-9060046-WW oferece sistema duplo de ventoinha — Foto: Divulgação/Corsair

O modelo CW-9060042-WW conta com o corpo branco, detalhes em preto, e luzes RGB no sistema de ventilação. Ele dispõe de duas ventoinhas de 120 mm, ambas são protegidas contra poeira por meio de uma tela translúcida, e alcançam uma velocidade máxima de 2.200 RPM. Compatível com processadores Intel e AMD, o dispositivo carrega dimensões de 12 x 27 cm e pode ser adquirido por cerca de R$ 1.471.

Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o design chamativo e a combinação das cores LED com a carcaça branca do aparelho. Porém, criticam o barulho excessivo da bomba d'água.

Prós: ventoinha dupla

ventoinha dupla Contras: muito barulhento

6 de 7 O modelo CW-9060042-WW é construído na cor branca — Foto: Divulgação/Corsair O modelo CW-9060042-WW é construído na cor branca — Foto: Divulgação/Corsair

O CW-9060032-WW oferece duas ventoinhas de 140 mm cada uma com sete pás para ventilação. O cooler conta com acabamento em alumínio e dimensões de 31 x 14 cm e promete funcionamento silencioso. A cabeça da bomba de água conta com iluminação RGB e o modelo é compatível com os processadores Intel.

Ele proporciona tecnologia para o usuário monitorar e personalizar o funcionamento do produto via app. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.483 para aquirir o produto. Além disso, apresenta o modo Zero RPM que mantém a redução de ruído em baixas temperaturas. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam a eficiência da máquina.

Prós: ventoinha dupla de 140 mm

ventoinha dupla de 140 mm Contras: não é compatível com alguns processadores AMD

7 de 7 CW-9060032-WW oferece ventoinhas de 140 mm — Foto: Divulgação/Corsair CW-9060032-WW oferece ventoinhas de 140 mm — Foto: Divulgação/Corsair

5 dicas para comprar um PC gamer bom e "barato"