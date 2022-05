WhatsApp: 5 funções que podem chegar ao app e você deveria conhecer

O WhatsApp está trabalhando em recursos que podem ser adicionados em atualizações futuras. O app da Meta, disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ), conta com diversas funções em fase de testes, como uma versão Premium para o WhatsApp Business, adição de enquetes em grupo, visualização de status pelo chat e muito mais. Em prints divulgados pelo site WABetaInfo, já é possível ter uma noção de como as funções supostamente irão funcionar.

Vale destacar que, embora os recursos estejam sendo testados, eles não necessariamente serão implementados no app de mensagens. Confira, a seguir, cinco recursos que podem chegar ao WhatsApp futuramente.

1 de 6 Confira quais funções podem ser implementadas no WhatsApp em atualizações futuras — Foto: Reprodução/Getty Images Confira quais funções podem ser implementadas no WhatsApp em atualizações futuras — Foto: Reprodução/Getty Images

Como trocar WhatsApp entre celulares e não perder conversas? Veja no Fórum do TechTudo

WhatsApp Business "Premium"

Um recurso que o mensageiro está testando é o plano de assinatura opcional para contas comerciais. O WhatsApp Business "Premium" deve trazer recursos extras para as empresas, como a possibilidade de vincular uma conta comercial em até dez dispositivos. Além disso, segundo o portal WABetaInfo, o mensageiro vem trabalhando em um nova interface para a seção “Dispositivo Vinculado" da versão comercial do app. Ainda não foram divulgadas mais informações sobre outras funções da assinatura, assim como o valor.

2 de 6 Interface da seção "Aparelhos conectados" em desenvolvimento — Foto: Divulgação/ WABetaInfo Interface da seção "Aparelhos conectados" em desenvolvimento — Foto: Divulgação/ WABetaInfo

Criar e responder enquetes em grupos

Outro recurso que deve chegar em uma futura atualização do app de mensagens é a função de enquetes de grupo. Ao que tudo indica, a ferramenta permitirá criar e responder enquetes em grupos, similarmente à função do Telegram. A interface do recurso em teste, descoberta em um versão beta para celulares Android e iPhone, mostra um balão de mensagem extenso em que será possível escolher uma opção de resposta e tocar em “Votar” para computar o voto. A opção selecionada será compartilhada com outros participantes do chat.

3 de 6 Layout das enquetes no grupo na versão teste — Foto: Divulgação/WABetaInfo Layout das enquetes no grupo na versão teste — Foto: Divulgação/WABetaInfo

Manter mensagens temporárias no bate-papo

Outro recurso em desenvolvimento pelo WhatsApp visto em uma versão Beta para iPhone é a possibilidade de manter mensagens temporárias, que iriam desaparecer depois de um tempo determinado, no bate-papo. Na versão teste, é exibido um aviso na tela que pergunta se o usuário deseja manter a mensagem no chat. Caso mude de ideia, ao que tudo indica, também será possível voltar atrás e transformar a mensagem em temporária outra vez.

4 de 6 Usuários poderão manter mensagens temporárias em versão de teste — Foto: Divulgação/WABetaInfo Usuários poderão manter mensagens temporárias em versão de teste — Foto: Divulgação/WABetaInfo

Stickers de localização e hora, como no Instagram

O WhatsApp está remodelando as atuais figurinhas de localização e hora que podem ser adicionadas nas fotos e vídeos de Status. O modelo em desenvolvimento se assemelha com os stickers de conteúdo do Instagram. Na versão teste, o WhatsApp usou APIs do Android para gerar a localização do usuário e criar o sticker personalizado. Diferente do recurso atual, em que a figurinha é nomeada como "Localização", os futuros adesivos serão representados com o nome personalizado do local.

5 de 6 WhatsApp trabalha na reformulação das figurinhas de localização e hora — Foto: Divulgação/WABetaInfo WhatsApp trabalha na reformulação das figurinhas de localização e hora — Foto: Divulgação/WABetaInfo

Ver atualizações de status direto do diretório de chats

6 de 6 Ver atualizações de status direto do diretório de chats é uma das funções que deve chegar no Whatsapp — Foto: Reprodução: Wabetainfo Ver atualizações de status direto do diretório de chats é uma das funções que deve chegar no Whatsapp — Foto: Reprodução: Wabetainfo

O WhatsApp também deve anunciar o lançamento de uma função que permite verificar atualizações de status dos contatos diretamente do diretório de conversas. Similarmente aos Stories do Instagram, um "círculo" verde será exibido em volta da foto de perfil do usuário que adicionar um status, de forma que será possível checar a atualização ao tocar sobre a imagem. Se adicionada, a ferramenta permitirá que mais pessoas possam conferir a seção de "Status" do aplicativo de mensagens.

Com informações de WABetaInfo (1, 2, 3, 4 e 5)

Veja também: 3 Dicas para adicionar musica no status do Whatsapp