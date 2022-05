WhatsApp: 6 jeitos com que o mensageiro revolucionou o mundo dos SMS

O WhatsApp revolucionou a forma de trocar mensagens de texto pelos celulares, já que durante muito tempo o SMS foi a única opção para isso. Usuários nascidos antes dos anos 2000 devem carregar a lembrança, com pouca saudade, de como era mandar mensagens de texto de até 160 caracteres gastando cerca de 30 centavos por torpedo. Com a chegada do mensageiro da Meta , porém, diversos recursos facilitaram e modificaram profundamente a troca de mensagens pelo celular. Veja, a seguir, seis maneiras que o WhatsApp revolucionou o mundo dos SMS .

1. Não gasta crédito de celular, e, em algumas operadoras, nem internet

O WhatsApp é um serviço gratuito, disponível para celulares iPhone (iOS) e Android. Isso porque, além do app não ser pago, a troca de mensagens funciona via Internet. Assim, quando precisa conversar via celular, diferentemente do que ocorria com SMS, o usuário não gasta créditos ou dados de rede móvel caso esteja conectado a uma rede Wi-Fi - o que, em geral, é muito mais econômico.

Algumas operadoras ainda oferecem planos que permitem usar o WhatsApp sem consumir os dados móveis. Já o envio das mensagens por SMS, por outro lado, é feito pela rede telefônica, de forma que um valor é cobrado pelo envio de mensagens, causando desconto no crédito do celular. Vale lembrar, porém, que, hoje em dia, smartphones como o iPhone têm troca de mensagens gratuitas entre aparelhos da mesma marca, via iMessage.

2. Troca de mensagens instantânea

Não há como negar que o WhatsApp tenha facilitado as interações entre os usuários. Como o aplicativo funciona via Internet, a troca de mensagens é instantânea, e as conversas acontecem em tempo real. Os torpedos, por sua vez, dependem do sinal da operadora do usuário para que a mensagem possa ser enviada. Se ele estiver oscilando, o SMS pode levar, em média de três a cinco minutos para a chegar ao destinatário.

Mas é claro que, assim como todo serviço dependente de alguma rede, o WhatsApp também pode cair - como aconteceu em outubro de 2021, quando todas as redes sociais mantidas pela Meta pararam de funcionar durante um dia inteiro. Nesses casos, é possível testar algumas soluções práticas, ou, no caso de quedas de sistema, aguardar o conserto da plataforma.

3. Status de atividade dos outros usuários

Enquanto o SMS não permite saber se a mensagem foi lida ou se o usuário está online (com rara exceção das trocas feitas entre iPhone), o WhatsApp possui alguns recursos que mostram o status de atividade dos usuários - o que pode facilitar a interação e fluidez da conversa. O mensageiro exibe o status "online" na barra do perfil para indicar que o usuário está com o aplicativo aberto.

Além disso, é possível visualizar o horário do último acesso dos contatos do mensageiro. Caso possua a função "Confirmações de leitura" ativada, ainda é possível saber se o usuário já visualizou sua mensagem, sinalização representada por dois ícones de "check", na cor azul, ao lado da mensagem. No entanto, caso prefira, é possível também desativar esses recursos, indo nas configurações do app.

4. Mensagens sem limite de caracteres

Uma das principais evoluções que o WhatsApp trouxe para a troca de mensagens está relacionada ao limite de caracteres. Se você chegou a usar o SMS, provavelmente já teve que cortar alguns trechos da mensagem porque o texto ficou grande demais. Isso acontece porque o serviço suporta até 160 caracteres, o que limita a comunicação.

Por esse motivo, o SMS tem um aspecto mais de recado do que de conversa. No mensageiro da Meta, contudo, não é preciso se preocupar com o tamanho da mensagem de texto enviada, já que simplesmente não há um limite. Sendo assim, as conversas pelo WhatsApp podem ser mais dinâmicas e menos "quadradas".

5. Envio de vários tipos de arquivos (e até dinheiro)

Os recursos presentes no WhatsApp mudaram a forma com que as pessoas se comunicam. Hoje em dia, o mensageiro permite enviar, além de texto, também imagens, vídeos, documentos, áudio, localização e mensagens de voz.

Embora atualmente o SMS tenha se atualizado e implementado esses recursos, o WhatsApp revolucionou a troca de mensagens pelo celular ao ser um dos serviços pioneiros a aumentar essas possibilidades de mensagens. Entre as funções mais recentes, estão figurinhas, GIFs, mensagens com visualização única e até mesmo transferência de dinheiro.

6. Enviar mensagem para várias pessoas ao mesmo tempo

O WhatsApp possui recursos que facilitam o envio de uma mensagens para várias pessoas ao mesmo tempo, como os grupos. O bate-papo coletivo permite adicionar vários participantes e conversar com todos no mesmo chat. Outra função que também permite enviar recados para várias pessoas é a lista de transmissão.

Pelo SMS, até é possível fazer o disparo em massa, porém é preciso recorrer a uma ferramenta fora do app, e o serviço, voltado para marketing, costuma ser pago.

