WhatsApp: 7 áudios engraçados que fizeram sucesso e você não lembra

Ouvir áudios engraçados do WhatsApp é uma das melhores formas de passar o tempo e se divertir. Por causa da maneira humorada como retratam o dia a dia, os conteúdos criativos feitos pelos usuários se espalham rapidamente em grupos - e viralizam a ponto de virar meme nas redes, como no Twitter e Instagram . Alguns dos criadores ganham tanta projeção, que continuam a produzir e divulgar as mídias no app de mensagens, disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ). Veja, a seguir, sete áudios engraçados do WhatsApp que fizeram sucesso e você provavelmente não lembra.

1 de 6 Áudios circularam no WhatsApp e viraram meme; relembre alguns — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Áudios circularam no WhatsApp e viraram meme; relembre alguns — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

1. "Seu Armando"

O áudio em questão acabou nas redes em meados de 2019 e trazia a indignação de um funcionário com o seu suposto patrão, o português “Seu Armando”: “Você conhece Belford Roxo quando chove, seu Armando?”, começava o áudio, que viralizou após uma grande chuva atingir a região metropolitana do Rio de Janeiro.

“Eu não vou sair de Belford Roxo para encher saco de farinha na chuva não!“, dizia o suposto funcionário. Houve burburinho, na época, sobre qual era o estabelecimento mencionado no áudio. Porém, embora tenha viralizado por retratar a situação difícil de deslocamento do trabalhador quando chove muito, vale ressaltar que o funcionário e o patrão da mensagem não são reais.

2 de 6 Áudio do "Seu Armando" viraliza nas redes sociais — Foto: Reprodução/Raisa Capela Áudio do "Seu Armando" viraliza nas redes sociais — Foto: Reprodução/Raisa Capela

O áudio foi uma brincadeira de Leandro Menezes e Bruno Castanha, proprietários do canal no YouTube “Ninja, o Sincero”, que fizeram diversos áudios com falas super sinceras que as pessoas gostariam de dizer, mas não podem. A repercussão foi tão grande, que as pessoas se mobilizaram para protestar em uma padaria do bairro de Botafogo (RJ), onde supostamente trabalhava o “funcionário” do áudio.

2. "Hoje é coisas leves!"

Famosa em muitos grupos do WhatsApp, a mensagem de voz “Hoje é coisas leves" viralizou em 2018, virou funk e foi parar até nos Trending Topics do Twitter na época. O áudio virou uma espécie de "mantra das sextas-feiras", sendo replicado em todas as redes sociais nesse dia. Ainda hoje ele continua na boca dos internautas, que, nas sextas, dizem que "hoje é coisas leves! Tequin, gelin, azulzin, vodka com energético".

3 de 6 Frase do áudio "Hoje é coisas leves" ainda repercute no Twitter — Foto: Reprodução/Raisa Capela Frase do áudio "Hoje é coisas leves" ainda repercute no Twitter — Foto: Reprodução/Raisa Capela

3. Função "cool"

Mal-entendidos sempre podem acontecer, inclusive quando enviamos áudios no WhatsApp. É o que aconteceu entre um técnico de ar-condicionado e sua cliente quando ele precisou explicar, pelo aplicativo de mensagens, como fazer o aparelho gelar mais. Ele questiona se a cliente havia colocado o ar em modo "Cool" , e ela entende outra coisa.

Ainda que o técnico tenha tentado explicar que se tratava de um botão, a mulher leva a instrução como ofensa e o responde de maneira inusitada, "Enfia no seu!". O áudio viralizou em 2019 e arrancou muitas gargalhadas dos internautas na época.

4 de 6 Áudio "Função cool" faz sucesso nos grupos de WhatsApp — Foto: Reprodução/Raisa Capela Áudio "Função cool" faz sucesso nos grupos de WhatsApp — Foto: Reprodução/Raisa Capela

4."Bom dia, família"

Eduardo Torreão, autor de vários áudios que circulam no WhatsApp toda sexta-feira, ficou conhecido com o “Bom dia, família”. A mensagem de voz mistura vários elementos engraçados, como uma tentativa de cantar músicas em inglês e ainda frases motivacionais bem humoradas . A brincadeira, que começou em 2016 mas só viralizou em 2018, continua a todo vapor no WhatsApp, com a distribuição de um novo conteúdo por semana.

5. "Agiota evangélico"

“Alguém conhece um agiota que só bata e não mate?” Essa é uma frase icônica de um áudio que, em meados de 2021, viralizou nos grupos de WhatsApp. A mensagem de voz traz uma mulher fazendo a pergunta, seguido de um homem que responde “eu conheço um agiota que é evangélico: se você não pagar, ele bota você para conversar com Deus pessoalmente”.

O áudio, que tem autoria não identificada, se espalhou tão rapidamente que logo foi parar nas redes sociais, com os internautas brincando e ironizando a situação. Não se sabe até hoje se é fake ou não.

5 de 6 Áudio agiota evangélico no YouTube — Foto: Reprodução/Raisa Capela Áudio agiota evangélico no YouTube — Foto: Reprodução/Raisa Capela

6. "Chovendo e repangalejando"

O áudio com duas crianças conversando sobre o clima fez sucesso no WhatsApp em 2019. “Aqui choveu e relampagou”, “Aqui tá chovendo e repangalejando”. A dificuldade de pronunciar a palavra "relampejando" é o que fez o áudio ficar tão popular nas redes sociais. A frase das crianças virou um pacote de memes, pôsters, estampa de camisetas, almofadas, cadernos e até mesmo uma música, feita pelo DJ Junior Santorini.

6 de 6 Anos depois, internautas continuam postando "Aqui tá chovendo e repangalejando" — Foto: Reprodução/Raisa Capela Anos depois, internautas continuam postando "Aqui tá chovendo e repangalejando" — Foto: Reprodução/Raisa Capela

7. Apareceu o "mizerávi"

Jotinha, um humorista que ganhou o apelido de “Rei do WhatsApp” pela popularidade dos seus áudios no app, é o autor do “Apareceu o mizerávi”. O áudio, que já virou tendência no Tik Tok e hashtag no Twitter, faz parte de um repertório extenso de criações do comediante. Sua voz marcante garantiu uma carreira de muito sucesso nas redes sociais. Inclusive, no YouTube, internautas criaram playlists com os melhores áudios do humorista baiano.

