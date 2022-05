WhatsApp pode liberar recurso para filtrar conversas; entenda

O WhatsApp poderá permitir na versão normal do app o recurso de filtrar chats, já disponível no WhatsApp Business. A novidade foi compartilhada na última terça-feira (10) pelo site especializado WABetaInfo, que informou que a função está atualmente em fase de desenvolvimento. A opção de filtrar chats permite melhor organização das conversas, com diferentes chats agrupados em um mesmo guarda-chuva. Na captura de tela compartilhada pelo portal, é possível ver o ícone do filtro na interface do app. Confira a seguir como será o recurso e tudo o que se sabe sobre ele até agora.

Como será esse novo recurso?

Segundo a WABetaInfo, o recurso - que está em desenvolvimento - deve chegar à versão beta do app para Android, iPhone (iOS) e desktop em uma atualização futura. A função vai permitir que contas padrão também possam ter acesso a filtros de pesquisa avançados no aplicativo, de maneira similar ao que acontece no WhatsApp Business. Assim, será mais simples gerenciar os diferentes chats, mantendo o mensageiro mais organizado.

Não é possível afirmar com certeza como será a versão final da função caso chegue, de fato, ao mensageiro. Porém, caso siga com o modelo encontrado pelo WABetaInfo, o recurso não deve diferir muito do sistema encontrado no Business. Assim, será possível, por exemplo, agrupar chats enviados por contatos e por pessoas não adicionadas por você.

Segundo o que foi divulgado até agora, haverá quatro possibilidades de agrupamento: conversas não lidas, mensagens enviadas por contatos, por contatos não salvos e ainda grupos. Ao selecionar os não lidos, por exemplo, todos os bates-papos não lidos irão aparecer na tela - e o mesmo vale para as demais categorias.

Vai funcionar para todos os chats?

Segundo o que foi encontrado pelo WABetaInfo, caso seja aplicado da maneira como está em desenvolvimento, os Super Filtros devem funcionar para todos os chats e contas padrão do WhatsApp. Porém, vale lembrar que, como o recurso está ainda em produção e não chegou à versão Beta disponível para o público testador, é possível que seu funcionamento mude.

Haverá limite de agrupamentos?

Não é possível saber até o momento se haverá limite de conversas por agrupamento. No entanto, caso funcione como no WhatsApp Business, será possível dividir todos os chats existentes no seu mensageiro entre as categorias disponíveis.

Vai mudar como funcionam as notificações?

Se seguir o modelo aplicado no WhatsApp Business, o novo recurso de filtragem de mensagens não mudará o funcionamento das notificações - ou seja, elas devem permanecer como são atualmente. A única diferença é que a função do super chat ficará estática na interface do app, permitindo que os usuários filtrem o tipo de conversa que desejam ver em um simples clique.

Assim, quando abrir o app, você poderá, por exemplo, navegar apenas entre as conversas que ainda não foram lidas, ou entre os conteúdos enviados por quem não tem o contato salvo em seu smartphone.

Quando vai ser lançado?

O recurso ainda está em fase de desenvolvimento - ou seja, até então nem mesmo a maioria dos usuários do Beta tem acesso à função de Super Filtro. Por esse motivo, não há previsão de lançamento para a novidade, nem mesmo a certeza de que ela de fato chegará à versão estável do app.

Com informações de WABetainfo

