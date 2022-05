WhatsApp pode ganhar função para conectar mais de um celular; o que se sabe

O Whatsapp poderá permitir o uso do aplicativo em múltiplos dispositivos móveis simultaneamente. O recurso, identificado pelo site especializado WABetaInfo na última quinta-feira (28), foi encontrado na versão 2.22.10.13 do Beta para Android . No relatório compartilhado pelo portal, uma captura de tela mostra a interface do WhatsApp em um aparelho secundário, supostamente ativado através da opção "Register Device as Companion" - o que pode ser um indício do funcionamento da ferramenta.

Muito aguardada, a função não chegou à versão geral do beta para celulares com o sistema da Google, então é possível que demore para ser liberada para todos os testadores. Vale lembrar ainda que, caso seja implementado, o recurso pode ser diferente no app oficial. Nas linhas a seguir, entenda o que é e como deve funcionar o recurso de múltiplos aparelhos no WhatsApp.

1. O que é e como vai funcionar o recurso?

O recurso, chamado Register Device as Companion, permitirá utilizar a mesma conta do WhatsApp em celulares diferentes. Segundo o portal WABetainfo, a conexão se dará por leitura de QR Code, assim como o procedimento de ativação do WhatsApp Web. Uma vez vinculados, os dispositivos poderão compartilhar mensagens da mesma conta e sem precisar que o telefone principal esteja conectado à internet. Se incorporada, a função poderá ser ativada em "Configurações" > "Register Device as Companion".

Não se sabe se o dispositivo extra apresentará limitações e/ou algum tipo de sincronização com o celular "oficial". Ainda não há informações concretas de quantos aparelhos poderão ser vinculados a uma mesma conta do WhatsApp. A Meta, empresa responsável pelo app, ainda não deu maiores detalhes do funcionamento do recurso nem mesmo fez um anúncio oficial sobre a função.

2. Qual é a diferença para como funciona atualmente?

Além do celular, a versão mais recente do WhatsApp libera a utilização do mensageiro também por navegador e programa para PC, via WhatsApp Web - que permite que usuários leiam mensagens mesmo sem conexão ativa de internet no celular.

Por outro lado, tablets e outros smarthphones não conseguem espelhar o aplicativo sem ter que apagar a conta no aparelho principal. Com a suposta mudança, os usuários poderão gerenciar a sua conta do WhatsApp em dispositivos diversos. Assim, será possível acessar seus chats utilizando um iPad, por exemplo.

3. Qual é a previsão de lançamento?

Até o momento, nenhuma informação sobre esse recurso foi oficialmente compartilhada pelo WhatsApp. Segundo a WABetainfo, a nova função ainda está em fase de desenvolvimento - e, até o momento, não chegou no beta oficial do Android, do iPhone e nem no da web, o que indica que pode ainda demorar para lançar. Por causa disso, não é possível saber com certeza quando - e se - o recurso chegará à versão estável do aplicativo de mensagens.

