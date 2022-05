WhatsApp Web com problema? Veja 5 dicas que podem solucionar lentidão

WhatsApp Web com problema tem feito usuários do mensageiro reclamarem nas redes sociais. A lentidão em abrir a plataforma e carregar conversas, por exemplo, foram algumas das principais reclamações feitas por internautas depois das atualizações mais recentes do software. Apesar disso, em alguns casos, as falhas não estão necessariamente associadas a um mau funcionamento do serviço, já que fatores como excesso de arquivos na memória do app e oscilações no Wi-Fi podem ser também obstáculos. Veja, a seguir, como resolver erros no Whatsapp Web.

1. Verifique sua internet

Muitas vezes o WhatsApp pode apresentar problemas devido a uma coisa simples: erro no Wi-Fi. Como a conexão costuma ser feita automaticamente, os usuários acabam por não verificar esse item básico. Por isso, se o mensageiro estiver com algum problema, verifique se a internet do smartphone e do desktop estão funcionando corretamente. Redes Wi-Fi, por exemplo, apresentam mais estabilidade do que os dados móveis.

Também é interessante abrir outras páginas na web para testar a qualidade do acesso. Caso seja necessário, entre no site do SIMET (Sistema de Medição de Tráfego Internet) ou baixe o app disponível para celulares Android e iOS e verifique a velocidade da conexão.

2. Remover dispositivo sincronizado e sincronizar de novo

Sair da plataforma e depois reabrir pode fazer com que o sistema volte à normalidade, já que é uma maneira de dar "reboot" no aplicativo. Para isso, desconecte o WhatsApp Web e entre novamente. Caso haja outros dispositivos vinculados à conta, faça o mesmo.

Basta acessar os três pontinhos na tela e toque em “Desconectar”. A sincronização pode ser refeita ao acessar a opção “Aparelhos conectados” no app. Faça a leitura do QR Code na página e abra novamente o mensageiro no desktop.

3. Limpar cache do WhatsApp no celular

O cache são arquivos salvos temporariamente na memória do aplicativo. Com o recurso, uma foto de perfil no WhatsApp não precisará ser carregada todas as vezes em que for aberta, pois já estará armazenada por um determinado período. A limpeza do cache, porém, é importante porque pode liberar memória e solucionar falhas no app. Esse processo não exclui fotos, vídeos ou conversas do mensageiro.

Para limpar o cache, vá até as Configurações do aparelho e procure por “Aplicativos”. Role a tela ou busque na barra de pesquisa pelo WhatsApp. Acesse a seção de “Armazenamento” e, depois, toque em “Limpar cache". Os nomes encontrados até a finalização do processo podem variar de acordo com o dispositivo e o sistema operacional utilizado.

4. Usar o app para desktop em vez da versão de navegador

O aplicativo do WhatsApp Web pode dar acesso mais rápido às mensagens do que pelo navegador, já que a sincronização das mensagens é melhor. Para isso, baixe o WhatsApp Desktop pela Microsoft Store no Windows ou pela App Store no macOS. A usabilidade do software é igual tanto pelo app quanto pela página da web.

5. Tente usar outro navegador

Alguns navegadores podem ser mais leves e rápidos que outros. Em alguns casos, a compatibilidade com o sistema operacional também pode interferir em como o WhatsApp Web irá funcionar e interagir com os demais sites abertos. Por esse motivo, vale testar várias opções e verificar se a conexão do mensageiro irá melhorar. As melhores opções de navegadores para rodar o aplicativo são Google Chrome, Firefox e Brave Browser .

