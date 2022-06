10 momentos que não podem faltar em Resident Evil 4 Remake

2 de 12 Resident Evil 4 Remake foi anunciado no evento State of Play da Sony e não pode ficar sem esses momentos clássicos — Foto: Reprodução/PlayStation Brasil Resident Evil 4 Remake foi anunciado no evento State of Play da Sony e não pode ficar sem esses momentos clássicos — Foto: Reprodução/PlayStation Brasil

Resident Evil 4 conta a história de Leon S. Kennedy, um dos protagonistas de Resident Evil 2, em uma missão na Espanha para resgatar a filha do Presidente dos Estados Unidos. Em sua jornada, ele terá que enfrentar novos monstros chamados Ganados, criaturas agressivas, mas que mantém sua forma humana e podem usar armas, diferente dos zumbis dos títulos anteriores. O quarto game ficou conhecido também por ter um foco maior na ação e no combate, com uma câmera em terceira pessoa por cima do ombro, especialmente para atirar.

O inimigo da Motosserra

Assim que chegam à vila de Resident Evil 4, jogadores têm uma recepção acalorada pelos habitantes que se tornaram Ganados. Um deles, em especial, aparece quando a batalha está mais intensa, um inimigo com um saco em sua cabeça e uma motosserra, pronto para decapitar Leon se tiver oportunidade. Para a sorte do jogador, todos os Ganados recuam ao ouvir o toque do sino da igreja neste primeiro encontro, mas o inimigo da Motosserra reaparece em outras ocasiões nas quais será necessário enfrentá-lo.

O confronto com Bitores Mendez

Um dos primeiros grandes vilões que podem ser encontrados no jogo é o chefe da vila. Bitores Mendez é um homem de grande estatura e com uma barba marcante. Em seus encontros iniciais, Leon leva a pior, mas é poupado por Mendez. O confronto, no entanto, se torna inevitável mais a frente, quando apenas o olho do chefe da vila pode abrir uma porta com um scanner de retina. A batalha se passa em uma claustrofóbica casa em chamas, quando Bitores mostra sua forma real com mutações e tentáculos, não desistindo mesmo após perder metade de seu corpo.

O temível monstro Del Lago

Talvez a maior criatura de Resident Evil 4, o monstro Del Lago é uma espécie de crocodilo gigante e mutante que vive em um lago próximo à vila do início do jogo. A criatura é um dos primeiros grandes chefes do game e tem uma dificuldade alta, pois toda a batalha ocorre em cima de um barco, sem seu arsenal tradicional, apenas com arpões. Jogadores precisam se manter equilibrados para não caírem na água e ainda causarem dano o bastante com seus arremessos de arpão, antes que o monstro desapareça e lance um ataque surpresa. Caso caiam na água, ainda há uma sequência digna do filme Tubarão, na qual Leon precisa nadar rápido com o apertar de um botão para se salvar.

A primeira luta com El Gigante

Pouco após a luta com Del Lago, jogadores têm pouco tempo para descansar, pois logo se encontrarão em uma batalha com outra criatura enorme, merecidamente chamada de El Gigante. O tamanho do monstro torna difícil enfrentá-lo, pois não é fácil ganhar distância para disparar. Quando ele está próximo, desfere socos e chutes, mas quando está distante pode também arremessar objetos. Na primeira vez que encontramos El Gigante é possível receber ajuda de um cachorro, caso o jogador tenha ajudado a libertar o cão de uma armadilha de urso no início do game. Mais a frente no game, no entanto, é preciso enfrentar dois deles.

O cerco na cabana

Um dos momentos de combate mais intensos que não pode faltar no remake é quando Leon e Ashley ficam encurralados em uma cabana pelos Ganados, mas, para sua sorte, encontram o aliado Luis Sera. Neste momento, é preciso defender a cabana contra ataques de todos os lados, inclusive de uma mutação dos Ganados que faz crescer tentáculos onde antes estavam suas cabeças. É possível empurrar estantes para tentar bloquear as janelas, mas isso não ajudará muito. Quando menos esperar, o ataque começará no segundo andar também. Este é realmente o batismo de fogo de Leon e do jogador, que após vencer essa batalha terá o necessário para enfrentar o resto do jogo.

As falas marcantes do Mercador

O misterioso vendedor que aparece em Resident Evil 4 se tornou facilmente um dos personagens mais marcantes do mundo dos games. Sua presença no remake deve ser garantida, mas é importante que deem atenção especial às falas que se tornaram sua marca registrada quando o game foi lançado. Frases como "What are you buying?" (O que você está comprando?), "Ah... I'll buy it at a high price" (Ah... vou comprar isso por um preço alto) e "Hehehe... Thank You" (Hehehe... Obrigado) são essenciais para captar o espírito do mercador.

A tensão do Garrador

Mais um inimigo que não pode faltar no remake é o terrível Garrador, um monstro com grandes garras capaz de matar Leon rapidamente. No entanto, ele tem a desvantagem de ter seus olhos costurados e não conseguir enxergar onde o jogador está. O Garrador se guia por som e pode localizar seus inimigos pelo disparo de armas, mas é possível enganá-lo também com o toque de um sino. Ele se torna particularmente mais difícil de enfrentar com mais inimigos presentes. Quando está sozinho, é possível andar lentamente na esperança de não chamar sua atenção e então mirar em seu ponto fraco nas costas.

Corredor de lasers

Esta é uma parte de ação em Resident Evil 4 que está entre o incrível e o cômico, mas que não pode faltar no remake. A caminho da sala do vilão Lord Saddler, usuários encontrarão um corredor com lasers que podem fritar Leon imediatamente e causar um Game Over. As duas primeiras combinações de laser são fáceis de passar, mas o jogo aumenta o desafio rapidamente com uma sequência impossível. Ao pressionar uma combinação de botões, no entanto, Leon voará entre as linhas vermelhas com perfeição, seguido por uma manobra ainda mais absurda de correr na parede e saltar por cima dos lasers. De tudo que acontece em Resident Evil 4, esta é uma das cenas mais inacreditáveis.

A primeira aparição do Renegerator

Sem sombra de dúvida o monstro mais assustador de Resident Evil 4 e que não pode faltar no remake é o Regenerator. Esta criatura aparece pela primeira vez para o jogador de uma forma completamente invencível, capaz de regenerar seu corpo após tomar tiros e mesmo arrancar suas pernas não o impedirá de saltar em sua garganta. Sempre que o monstro está presente em uma sala, é possível ouvir seu som estranho que espalha terror, um misto de respiração ofegante com uma risada sombria. Apenas após conseguir uma mira com infravermelho é possível ver o ponto fraco do inimigo. Quando o usuário se acostuma a enfrentá-lo à distância, uma variante do Regenerator ainda tem uma última surpresa com a capacidade de esticar seus membros e puxar Leon para seus espinhos.

A fuga de Jet Ski

RE 4 tem uma das mais eletrizantes fugas com contagem regressiva em seu final. Após a luta final com Lord Saddler, Leon descobre que Ada Wong colocou explosivos por toda a ilha e que ele tem três minutos para sair de lá, apenas com a chave de um jet ski de cortesia. Rapidamente ele precisa retornar para onde deixou Ashley e levá-la por uma galeria de túneis, enquanto são perseguidos por uma onda de água e a ameaça de explosão. Tudo culmina com os dois em direção ao pôr do sol como no final de um filme de ação, sensação que esperamos que Resident Evil 4 Remake mantenha.

Com informações de ShoryuGame, Inverse, Unilad e Popdust