11 dicas e truques do Twitter que você precisa conhecer

O Twitter é muito usado para comentar assuntos do momento, compartilhar memes, estabelecer conversas entre pessoas públicas e anônimas, entre outras coisas. Mas nem sempre a rede social é totalmente aproveitada; o microblog possui diversos recursos que pouca gente conhece e que podem melhorar a experiência do usuário. A lista abaixo reúne 11 dicas para usufruir ainda mais do Twitter , seja você dono de uma conta pessoal ou de um perfil empresarial. Os "truques" foram reproduzidos e pensados para a versão web da plataforma, mas a maioria pode ser usada também nos aplicativo para Android e iPhone ( iOS ).

1. Usar uma imagem se o texto for maior que 280 caracteres

Em 2017, o Twitter aumentou o número máximo de caracteres em um tuíte de 140 para 280, mas isso não significa que essa marca é sempre suficiente. Uma boa alternativa para driblar esse limite é digitar a mensagem em uma imagem e colocá-la junto ao post.

O recurso acaba com as longas sequências de publicações quebradas, que dificultam a leitura — e, consequentemente, o entendimento. Além disso, você pode aproveitar o espaço para inserir uma logomarca ou outro elemento de identidade visual, o que ajuda a reconhecer a origem da publicação, caso a imagem seja compartilhada separadamente.

2. Agendar tuítes para poupar tempo

A versão web do Twitter permite agendar publicações de forma nativa. Lançado pela plataforma em 2020, o recurso permite ao usuário agilizar o trabalho e criar conteúdos para toda semana (ou até todo o mês).

Outra vantagem da função é programar os tuítes para irem ao ar nos dias e horários de maior engajamento. De acordo com a empresa de gerenciamento e marketing social Sprout Social, os melhores dias para postar no Twitter são terças e quartas, enquanto o pior é o domingo; já o melhor horário para fazer postagens de segunda a sábado é às 9h.

Para agendar tuítes, basta clicar no ícone de calendário, na parte inferior do campo de publicações. Será aberta uma janela onde você deverá indicar dia, horário e fuso para que o post seja publicado. Ao confirmar, o tuíte exibirá a data programada, que poderá ser modificada a qualquer momento.

3. Limitar respostas aos tuítes

Restringir quem pode responder ao tuíte reduz bastante as chances de um troll entrar na conversa. Para fazer isso, basta clicar no link "Qualquer pessoa pode responder", exibido dentro do campo de postagem, e selecionar "Pessoas que você segue" ou "Somente pessoas que você menciona".

Você pode alterar essa configuração a qualquer momento, se perceber que ela limitou muito as interações com o post. Basta clicar nos três pontinhos do tuíte, entrar em "Altere quem pode responder" e selecionar a opção desejada.

4. Organizar o feed com listas

Você também pode agrupar os perfis que segue em listas. Isso ajuda a organizar o feed, permitindo visualizar os tuítes por assunto ou tipo de relação. Assim, você pode criar listas como "família", "amigos do trabalho" e "tecnologia", e entrar nelas sempre que quiser ver os últimos posts daquela categoria.

Este procedimento pode ser feito por meio da opção "Listas", no menu à esquerda da página inicial. Na janela, basta selecionar "Nova lista", no canto superior direito, e definir um nome para o grupo. Também é possível incluir imagem e descrição à lista, o que ajuda a identificá-la visualmente, e escolher se ela será pública ou privada. Por fim, basta procurar as contas que deseja incluir ao rol e clicar no botão "Adicionar".

5. Salvar tuítes para ler mais tarde

É possível salvar tuítes para ler mais tarde sem precisar enviá-los por mensagem direta. Basta clicar no botão de compartilhamento e selecionar "Salvar Tweet". A publicação será adicionada aos favoritos da plataforma, acessível por meio do menu principal, em "Itens salvos".

6. Mudar para o feed cronológico

O Twitter mostra as publicações com mais destaque primeiro. Porém, desde 2018, a plataforma permite aos usuários escolher entre a ordem padrão e a cronológica. A mudança é feita pelo ícone de estrela, no canto superior direito da página inicial. Após selecioná-lo, é só ir em "Ver os tweets mais recentes em vez disso". A alteração pode ser desfeita a qualquer momento, bastando clicar novamente na estrela e escolher "Voltar à página inicial".

7. Fixar um tuíte no topo do perfil

Se você tem um comunicado importante a fazer aos seus seguidores, uma dica interessante é fixar o tuíte no topo do seu perfil. Assim, mesmo novos seguidores e pessoas que estão apenas visitando sua conta no Twitter poderão ler o aviso.

O procedimento é feito por meio do menu "Mais" (três pontinhos) e selecionando "Fixar no seu perfil". É preciso ter em mente que a plataforma só permite um tuíte fixo; se mais tarde quiser destacar uma nova publicação, a antiga sairá do topo da página.

8. Retuitar a si mesmo

Retuitar a si mesmo é uma tática que ajuda a aumentar a vida útil de um tuíte. O procedimento é idêntico ao que você faz com os posts de outras pessoas: basta clicar no botão de retweet. Vale salientar que não é adequado usar o truque em toda e qualquer publicação. Faça isso apenas com tuítes relevantes e que não percam o sentido com o passar do tempo. Além disso, vale retuitar em um dia e horário diferentes da publicação original, pois isso ajuda a atingir públicos distintos.

9. Usar atalhos de teclado

Atalhos do teclado sempre ajudam a economizar tempo, inclusive nas redes sociais. Com a janela do Twitter aberta, use as teclas listadas abaixo para executar ações sem ter que recorrer ao mouse:

Teclas de atalho do Twitter Ação Tecla de atalho Criar novo tuíte n Enviar tuíte Ctrl + Enter Curtir um tuíte l Responder a um tuíte r Retuitar t Compartilhar tuíte s Salvar tuíte b Nova mensagem direta m Ir para o campo de busca / Silenciar conta u Bloquear conta x Abrir os detalhes do Tweet Enter Expandir foto o Abrir/fechar dock de Mensagens i Pausar/reproduzir vídeo k ou espaço Abrir ajuda dos atalhos ?

10. Usar a busca avançada para refinar resultados de pesquisa

O campo de buscas do Twitter permite encontrar perfis, hashtags e assuntos de forma simples. Mas, se você quer obter resultados mais precisos, é possível refinar as buscas por meio da pesquisa avançada. Para encontrá-la, faça a pesquisa padrão, localizada no canto superior direito da tela. Ao pressionar "Enter", a plataforma vai exibir o link "Busca avançada" abaixo dos principais filtros.

A ferramenta conta com opções para localizar frases exatas, buscar todas as expressões, excluir palavras indesejadas e outras possibilidades de palavras-chave. O usuário também pode escolher realizar a busca em contas específicas, em tuítes respondendo a certos perfis e/ou mencionando certas contas. Há ainda recursos que permitem filtrar os resultados por data, engajamento e presença de links.

11. Silenciar contas, palavras-chave e hashtags

O Twitter permite silenciar perfis, palavras-chave e notificações. Este recurso evita que certos assuntos apareçam no feed do usuário, o que pode ser útil em diversas situações. Ao "mutar" um termo, por exemplo, você pode deixar de ver spoilers de uma série, desviar de discussões polêmicas e até evitar assédio online.

Para incluir silenciar certas palavras, vá em "Mais (...)", no menu principal da plataforma, e entre em "Configurações e privacidade". Abra o menu "Privacidade e segurança" e então selecione "Silenciar e bloquear".

Ali, vá em "Palavras silenciadas" e clique no ícone de "+" para incluir as expressões que você não quer ver no seu feed. É possível escolher um período de silenciamento, entre outros ajustes. Uma dica extra é incluir o sinal # para silenciar hashtags.

Já nas notificações, o microblog permite silenciar pessoas que você não segue, que não seguem você, com uma nova conta, que têm uma foto padrão de perfil, que não confirmaram o e-mail e/ou não confirmaram o número de telefone. Para silenciar uma conta, basta ir ao perfil da pessoa, clicar no menu de três pontinhos e selecionar "silenciar".

Com informações de Sprout Social, beebom e Hootsuite

