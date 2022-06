Os músicos iniciantes ou profissionais precisam de equipamentos específicos para auxiliar no dia a dia. Dispositivos como fone de ouvido, monitor de áudio e afinador podem ajudar nos ensaios, nos momentos de gravação, ou até mesmo na montagem de um home studio. O Audio Technica ATH-M20x, por exemplo, é um fone com drivers de 40 mm e entrada P2 por preços a partir de R$ 486 .

Já o SM57 é um microfone da Shure que é ideal para captar áudio de instrumentos por valores que partem de R$ 1.135. Outra opção é o monitor de áudio R1000T4, da Edifier, que apresenta potência de 24 W RMS por cerca de R$ 699. Confira a seguir cinco dispositivos que ajudam qualquer músico.

Lista reúne 5 dispositivos que ajudam qualquer músico profissional ou iniciante

1. Fone de ouvido - a partir de R$ 486

Os fones de ouvido são essenciais para os músicos, independentemente do seu nível de experiência. Eles são interessantes para ouvir o retorno durante uma gravação ou para monitorar de maneira mais precisa uma gravação. É importante que o usuário esteja acostumado e possua intimidade com o som reproduzido pelo seu fone, por isso é ideal que seja adquirido um acessório que consiga aliar conforto e qualidade, já que a tendência é que o músico passe longas horas com o equipamento.

Os modelos são diversos e podem ser encontrados em faixas de preço variadas, mas devido ao conforto no uso e o isolamento acústico, os headphones over-ear podem ser uma boa opção. O ATH-M20x, da Audio Technica, conta com drivers de 40 mm, graves encorpados, promessa de isolamento de alta qualidade e cabo de três metros com saída de um único lado.

Porém, o modelo conta com entrada P2, e por isso pode exigir um adaptador P10, já incluso no produto, para se conectar a alguns equipamentos musicais. Ele é avaliado com uma nota 4,3 de 5 no site da Amazon e recebeu nota máxima em 88% de suas avaliações.

2 de 6 Audio Technica ATH-M20x conta com drivers de 40 mm — Foto: Divulgação/Audio Technica Audio Technica ATH-M20x conta com drivers de 40 mm — Foto: Divulgação/Audio Technica

Para os que podem investir um pouco mais nos equipamentos, o fone de ouvido Pro Audio HD 280 Pro, da Sennheiser, é uma escolha interessante. Seu design ergonômico e seus 285 gramas de peso devem tornar o seu uso confortável mesmo por períodos mais longos. Além disso, o modelo possui isolamento acústico com capacidade de redução de até 32 dB de som externo e impedância nominal de 64 ohm. Na Amazon, o item é avaliado com uma nota 4,6 de 5 estrelas, tendo recebido nota máxima em 76% de suas avaliações e pode ser adquirido por valores a partir de R$ 1.105.

O microfone é outro acessório importante para músicos profissionais e iniciantes. Os dispositivos do tipo cardioide possuem captação mais direcionada e são ideais para a gravação de um instrumento acústico, captação de diferentes vozes ou criação de efeitos sonoros. Ele deve facilitar o trabalho, tanto na pré quanto na pós-produção do material.

A escolha do modelo, porém, deve levar em consideração a finalidade do uso desta ferramenta. Caso o objetivo seja captação de voz, o PGA48-LC, da Shure, pode ser uma boa opção, já que o modelo possui construção mais simples e valor mais acessível na casa de R$ 363. Já para a captação do áudio de instrumentos e caixas amplificadoras, investir em um microfone mais resistente a sons de alta pressão é uma estratégia importante para garantir melhor resultado. Por isso, o SM57, da Shure deve ser uma boa alternativa, podendo ser adquirido por valores abaixo de R$ 1.135.

3 de 6 Shure SM57A é interessante para captar áudio de instrumentos musicais — Foto: Divulgação/Shure Shure SM57A é interessante para captar áudio de instrumentos musicais — Foto: Divulgação/Shure

3. Caixa de som ativa - a partir de R$ 2.990

As caixas de som ativas são extremamente indicadas para quem leva a música além dos momentos de diversão. Ela se diferencia de outros modelos por contar com um amplificador embutido, capaz de tornar o som mais intenso e potente. Além disso, o item costuma apresentar dimensões e valores elevados, uma vez que seu uso é mais voltado para profissionais.

A IRX108BT, da JBL, é uma opção interessante, contando com conexão Bluetooth, alto-falantes de 8 polegadas e potência de 1.300 W RMS. O produto entrega ainda quatro pré-configurações selecionáveis de equalização, podendo ser adquirido por pouco menos de R$ 2.990. Para quem busca uma alternativa um pouco mais robusta, a caixa GR15A BT, da Frahm, chega aos 14 kg, conta com conexão Bluetooth e pode ser adquirida por valores próximos de R$ 3.136.

4 de 6 JBL IRX108BT tem conexão Bluetooth e alto-falantes de 8 polegadas — Foto: Divulgação/JBL JBL IRX108BT tem conexão Bluetooth e alto-falantes de 8 polegadas — Foto: Divulgação/JBL

Os afinadores são essenciais para os músicos que tocam instrumentos de corda. Qualquer variação na tensão das cordas de um violão, guitarra ou baixo, por exemplo, pode causar grandes interferências no som emitido, e por isso, é sempre interessante ter um afinador de fácil acesso.

Uma opção simples é o afinador cromático digital da Tonante, que pode ser adquirido por R$ 31. Basta prender a ferramenta na ponta do braço do instrumento para que ele capte o som das cordas. O modelo é capaz de afinar instrumentos como violão, ukulele e violino. No site da Amazon, o item é avaliado com uma nota 4,7 de 5 estrelas, recebendo nota máxima em 80% de suas avaliações.

5 de 6 Afinador cromático digital da Tonante promete ser fácil de usar — Foto: Reprodução/Amazon Afinador cromático digital da Tonante promete ser fácil de usar — Foto: Reprodução/Amazon

Já uma opção mais robusta e compatível com instrumentos elétricos, como guitarra e baixo, é o pedal afinador da Behringer. O modelo se conecta ao instrumento por meio de cabos de áudio P10 e entrega, com maior precisão, sete modos distintos de afinação. No site da Amazon, o item é avaliado com uma nota 4,3 de 5 estrelas, recebendo nota máxima em 61% de suas avaliações e pode ser visto por cerca de R$ 315.

5. Monitor de áudio - a partir de R$ 699

O monitor de áudio é um item fundamental para quem deseja montar um home studio. Ele é importante para quem deseja gravar músicas, realizar mixagens ou produzir outros materiais com qualidade. O equipamento funciona como uma caixa de som de referência, já que reproduzem um áudio sem equalização, de modo a apresentar para o usuário uma versão fiel e facilitar a edição posterior.

Para quem deseja uma opção mais econômica, o monitor de áudio R1000T4, da Edifier, pode ser uma boa escolha e pode ser adquirido por cifras a partir de R$ 699. Com potência de 24 W RMS, promessa de boa acústica e estrutura em fibra de madeira, o modelo se destaca pelo bom custo-benefício, com avaliação média de 4,9 de 5 estrelas segundo os consumidores da Amazon, recebendo nota máxima em 91% das avaliações.

6 de 6 Edifier R1000T4 possui amplificador otimizado, que foi categorizado para a classe-D — Foto: Divulgação/Edifier Edifier R1000T4 possui amplificador otimizado, que foi categorizado para a classe-D — Foto: Divulgação/Edifier

Já para quem busca uma alternativa mais robusta, o monitor de áudio HS5, da Yamaha, entrega potência de 70W RMS em woofers de 5 polegadas, além de apresentar avaliação média de 4,8 de 5 estrelas segundo os consumidores da Amazon, recebendo nota máxima em 89% das avaliações. Ele é vendido por valores a partir de R$ 3.699.

